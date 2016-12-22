Возможно ли формирование в Армении прозападной предвыборной колонны?

14.12.2016 17:03:11

В начале апреля будущего года в Армении пройдут очередные парламентские выборы. Они будут судьбоносными, т.к. в декабре 2015 года были приняты поправки к действующему Основному закону страны и система управления трансформировалась из полупрезидентской в парламентскую. Секретом Полишинеля является то обстоятельство, что данная трансформация была затеяна с одной-единственной видимой целью: дать правовую возможность остаться у власти действующему президенту Сержу Саргсяну, срок второй легислатуры которого истекает весной 2018 года. Естественно, после завершения своего пребывания на посту президента С. Саргсян, согласно измененным «правилам игры», может получить право остаться у власти, но в другой ипостаси. Он может занять посты премьер-министра, спикера парламента или же просто остаться «генсеком» правящей Республиканской партии Армении (РПА). Прошедший 26 ноября съезд РПА только подтвердил соответствующие предположения экспертов.

Кроме того, учитывая то обстоятельство, что рейтинг правящей партии крайне низок, был предпринят ряд шагов, которые можно расценивать как частичный ребрендинг. В частности, в новый состав правления был включен премьер-министр Карен Карапетян и новый министр обороны Виген Саркисян. Оба они вступили в РПА буквально накануне съезда. Скорее всего, на предстоящие парламентские выборы РПА пойдет в блоке с АРФ-Дашнакцутюн, в который, возможно, будет включен ряд представителей карликовых партий. Вполне вероятно, что в названии блока не будет упоминания о РПА.

Но по положению на сегодняшний день куда более интересным является вопрос, какие из потенциальных предвыборных колонн будут ориентироваться в своих установках и действиях на Брюссель/Вашингтон? Судя по поступающей информации, такая колонна уже начала формироваться, и ее состав как структурно, так и по персоналиям удивительным образом совпадает с перечнем, представленным на «Ритме Евразии» еще три месяца назад.

Фундамент будущего блока, скорее всего, составят три внепарламентские партии, причем лидеры двух из них сейчас имеют депутатский мандат. Речь идет о партии «Гражданский договор» во главе с бывшим политзаключенным депутатом Николом Пашиняном. Последний был избран в парламент по пропорциональному списку движения «Армянский национальный конгресс» (АНК), который в 2012 году возглавлял экс-президент Левон Тер-Петросян. После получения депутатского мандата Н. Пашинян отказался участвовать в заседаниях парламентской фракции и стал больше критиковать не власти предержащие, а всех тех, кто их критикует, т.е. оппозицию. В частности, он категорически выступал против парламентского сотрудничества фракций партии «Процветающая Армения» (ППА) – АРФ-Дашнакцутюн (эта партия вошла в правящую коалицию в 2016 году) – «Наследие» – АНК. Именно благодаря этому парламентскому сотрудничеству оппозиция выиграла иск в Конституционном суде против правительства Тиграна Саркисяна в апреле 2014 года по делу о законе об обязательной накопительной пенсионной системе. Решение КС привело к отставке правительства.

В том же 2014 году ППА, «Наследие» и АНК организовали мощное митинговое давление на администрацию С. Саргсяна. Это давление было раскритиковано Н. Пашиняном ещё и по той причине, что ППА и АНК также, как и АРФ-Дашнакцутюн, поддержали своими голосами ратификацию договора о членстве Армении в ЕАЭС осенью 2014 года. С того момента Н. Пашинян объявил, что не считает эти партии оппозиционными и для достижения подлинного политического успеха следует сформировать «институционализированную оппозицию». Это привело к трансформации возглавляемой им инициативы в партию, достаточно хорошо финансируемую. Большинство руководящего менеджмента партии составляют лица либо получившие образование на Западе, либо тесно связанные с различными западными фондами. Партия «Гражданский договор» обзавелась достаточно комфортным, если не сказать роскошным для внепарламентской силы офисом в центре Еревана и начала формировать региональные структуры. Однако рейтинг «Гражданского договора» и его лидера недостаточно высок, несмотря на практически тотальную поддержку со стороны «независимой прессы» и представления Н. Пашиняна в качестве чуть ли ни единственного оппозиционера в стране. Однако общественное мнение весьма подозрительно отнеслось к этому тезису. Тем более что представители правящей РПА, в том числе самые высокопоставленные, несколько раз делали заявления, смысл которых сводился к тому, что Пашинян – «наш парень».

«Гражданский договор» и его лидер пытались набрать «рейтинговые очки» во время ряда важных событий последних лет, среди которых выделим «Электро-Ереван» (2015 г.) и захват заложников в Ереване со стороны вооруженной радикальной группировки «Сасна црер» в июле с.г. Но действия руководства «Гражданского договора» не прибавили ему сторонников. Это подтвердили муниципальные выборы, прошедшие в Гюмри и Ванадзоре.

Однако, несмотря на неудачи, следует констатировать, что:

- в значительной степени партия сохранила устойчивое финансирование, источники которого держатся в тайне. Отметим, что попытки привлечь внимание к партии в армянской диаспоре в России, США и Европе не увенчались успехом;

- партия имеет пока устойчивые организационные структуры во всех регионах страны;

- она имеет полную поддержку прессы, прежде всего провластной. Кроме того, Н. Пашинян де-факто продолжает возглавлять ежедневную газету и интернет-портал «Айкакан жаманак» (около 19 тысяч постоянных читателей), на его личной страничке в сети Facebook – 37 тысяч подписчиков.

В сегодняшних условиях Армении все это – довольно серьёзный ресурс, который может быть вполне эффективным при правильно спланированной и грамотно проведенной предвыборной кампании.

Главным партнером «Гражданского договора» в будущем блоке, скорее всего, станет партия «Светлая Армения» во главе с внефракционным депутатом парламента из Ванадзора Эдмоном Марукяном, профессиональным юристом, получившим образование не только в Москве, но и в университете Миннесоты. «Светлая Армения», конечно же, не имеет таких широких возможностей как «Гражданский договор», но и её финансирование может быть оценено как достаточно прочное. Партия имеет организационные структуры в марзе Лори, где достигла успеха, набрав 27,44% голосов избирателей на выборах мэра его административного центра Ванадзора. Успех локальный, но все-таки это успех. Поэтому Э. Марукян старается намекать на потенциал своей организации.

Третьей партией, которая с высокой степенью вероятности войдет в «прозападный блок», будет партия «Республика» во главе с экс-премьер-министром (1999-2000 гг.) Арамом Саргсяном. Последний является родным братом убитого во время теракта в парламенте Армении (27 октября 1999 года) премьер-министра Вазгена Саргсяна. Премьерство А. Саргсяна не удалось, в жесткой подковерной борьбе за власть экс-президент Р. Кочарян (1998-2008 гг.) уверенно его переиграл. Опираясь на сторонников покойного брата, Арам создал партию «Республика», которая на президентских выборах 2003 года поддержала С. Демирчяна, а 2008 года – Л. Тер-Петросяна.

Партия также входила в движение «Армянский национальный конгресс». Однако в начале 2012 года первый президент дал ясно понять своим соратникам по движению, что Армения должна оставаться в сфере влияния России. Некоторым политикам, в т.ч. А. Саргсяну, это не понравилось. Уже во время предвыборной кампании он совершил вояж в Брюссель в штаб-квартиру НАТО и офисы ЕС с тем, чтобы убедить собеседников в своей прозападной ориентации. Надо полагать, выглядел он достаточно убедительно. Но тем не менее партия, которая в начале 2000-х годов представляла собой достаточно внушительную силу в основном благодаря поддержке её лидера многими участниками Карабахской войны, сегодня маловлиятельна. Причина в том, что ветераны войны, которые составляли костяк партии, давно отошли от нее. Каких-либо иных серьезных ресурсов эта структура не имеет.

Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что все вышеупомянутые партии позиционируют себя как оппозиционные, но в действительности они имеют связи с президентским дворцом и некоторыми ведомствами. Кроме того в принципе они поддержали главный политический проект президента – конституционные изменения, одобренные референдумом год назад.

Возникает вполне естественный вопрос: кто еще потенциально может присоединиться к этим трем партиям? Кандидатов много, но более вероятно, что это попытаются сделать:

- бывшие сторонники, а теперь жесткие критики первого президента страны экс-министр иностранных дел (1996-1998 гг.) Александр Арзуманян (депутат парламента от фракции «Наследие») и бывший глава Управления национальной безопасности Давид Шахназарян;

- партия «Свободные демократы», которая де-факто была создана бывшим послом США в Ереване Мари Йованович (ныне посол в Киеве) во главе с депутатом парламента и бизнесменом Хачатуром Кокобеляном;

- партия «Свобода» во главе с экс-премьер-министром (1993-1996 гг.), депутатом парламента от фракции АНК Грантом Багратяном;

- партия «Армянское общенациональное движение» (правовая основа функционирования этой партии представляется весьма спорной) во главе с бизнесменом Араратом Зурабяном.

Есть еще две партии, которые по логике могли бы войти в этот блок. Речь идет о партиях «Наследие» и «Единение», которые возглавляют бывшие граждане США, в разное время работавшие на посту министра иностранных дел страны. Это Раффи Ованнисян, он возглавлял МИД в 1991-1992 гг. и занял второе место на последних президентских выборах в феврале 2013 года (37% голосов избирателей), и Вардан Осканян, который возглавлял внешнеполитическое ведомство в 1998-2008 гг. Однако тут есть проблемы, которые могут стать непреодолимыми. Если говорить о Р. Ованнисяне и возглавляемом им «Наследии», то есть серьезные вопросы по ресурсности организации и договороспособности её лидера. Что касается В. Осканяна, то вопросов с финансами здесь не имеется, однако существует проблема слишком тесной связи лидера и всего руководства партии с экс-президентом (1998-2008 гг.) Р. Кочаряном. Последнее обстоятельство рассматривается как крупный минус, который может быть использован в предвыборной борьбе против этой партии и её потенциальных партнеров.

Поводя итог, можно уверенно констатировать, что прозападная предвыборная колонна, в случае ее активного участия в предстоящей кампании, будет в достаточно высокой степени контролироваться администрацией президента С. Саргсяна. При этом возможное использование ею в ходе кампании радикальных оппозиционных лозунгов не должно вводить кого-либо в заблуждение.

Саркис Мартиросян

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