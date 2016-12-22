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Детали
Музеи Крыма опротестуют решение суда по скифскому золоту
|14.12.2016 16:56:14
Музеи Крыма подадут апелляцию на решение окружного суда Амстердама вернуть крымскую часть коллекции скифского золота Украине. Об этом "РГ" рассказала директор Государственного бюджетного учреждения "Восточно-Крымский историко-культурный музей - заповедник" Татьяна Умрихина.
- В решении суда отмечено, что оно подлежит исполнению не мгновенно, а только после рассмотрения в суде апелляционной инстанции, - сказала Умрихина. - Поэтому 16 декабря мы ждем нашего голландского адвоката и будем готовить документы для подачи в апелляционный суд.
Само решение окружного суда Амстердама директор Восточно-Крымского музея древностей назвала беспрецедентным и политизированным.
- Все музейное сообщество и просто все нормальные люди понимают, что так быть не может. Культура стоит над политикой, над государственностью, - сказала Татьяна Умрихина. - Она призвана сохранить наследие конкретной территории, той на которой найдены эти предметы, принадлежавшие людям там жившим. В отрыве от этого места она приобретает совершенно иную смысловую историю.
Из 2111 предметов скифского золота, находящихся в Амстердаме, Восточно-Крымскому историко-культурному музею - заповеднику принадлежат 190 предметов.
- Ценность наших предметов такова, что мы просто не мыслим их потерю, - уточнила директор. - Особенно змееногой богини. Без этого экспоната невозможно представить наш музей древностей.
Адвокат крымских музеев Анастасия Сивицкая также заявила о намерении обжаловать решение суда Амстердама в апелляционном порядке, поскольку оно противоречит международным правилам межмузейного обмена и нарушает единство музейной коллекции. В свою очередь, министр культуры РК Арина Новосельская считает, что решение суда Амстердама является политически мотивированным, противоречит принципам музейной этики и правилам взаимоотношений музейных учреждений мира.
Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря вынес решение о судьбе скифского золота в пользу Украины.