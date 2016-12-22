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Рубрика / Безопасность
Госдума одобрила создание совместной с Арменией системы ПВО
|14.12.2016 16:31:11
Госдума ратифицировала соглашение сроком на пять лет между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе.
"Его реализация позволит повысить надежность охраны государственных границ РФ и республики Армения, а также определить порядок применения войск (сил) противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства", - говорится в пояснительной записке.
"Цель соглашения - поддержка нашего союзника на Кавказе - Республики Армении. Мы последовательно осуществляем свою поддержку в военной и военно-технической области Армении", - отметил депутат Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия").
Он отметил, что события в Нагорном Карабахе не имеют отношения к подписанию документа.
Соглашение было подписано в Москве 23 декабря 2015 года, Армения его уже ратифицировала. Документ устанавливает нормативно-правовую основу совместного применения войск противовоздушной обороны двух стран, принципы их построения и применения войск. Вооружения и военная техника войск Объединенной региональной системы ПВО должны поддерживаться в постоянной готовности к применению. Оговаривается, что координацию совместных действий системы осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.
Финансирование осуществляемых в рамках соглашения мероприятий по обеспечению деятельности войск производится сторонами самостоятельно, отмечается в документе. В РФ это не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, говорится в пояснительной записке.
Предусматривается, что создание этой региональной системы может стать составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.
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