Государственные Акты РФ “О наделении суверенитетом” создадут фундамент добрососедских отношений России со странами Балтии, Украиной и Грузией

14.12.2016 16:28:28

В XX веке Российское государство претерпело значительные трансформации. В юридическом плане многочисленные изменения не получили адекватного отражения в правовом поле с надлежащим учётом интересов России. Для восстановления связи времён в российской государственности XX века и при соблюдении сложившейся к настоящему моменту международной конфигурации, Российской Федерации в лице своих Высших органов власти предстоит принять Государственные Акты РФ в целях констатации наделения суверенитетом де-юре ныне де-факто самостоятельных государств, территории которых ранее находились в границах Российского государства. Эти Акты Российская Федерация обязана принять как правопреемница по отношению к Российской империи, к легитимным носителям Российского суверенитета после февраля 1917 года*, как страна-продолжательница СССР с декабря 1922 года по декабрь 1991 года.

Важен сам факт принятия подобных Государственных Актов о наделении суверенитетом, пусть и со значительным календарным разрывом от дат фактических событий, они позволят урегулировать правовые вопросы надлежащим образом и ликвидировать несправедливость, допускаемую в отношении Российского государства: Россия предоставила своим составным частям возможность стать самостоятельными на основе собственной доброй воли. Тем самым будут устранены доводы тех, кто безнравственно трактует наличие суверенитета ряда государств как победу над Россией.

За Россией обязательно, что вполне естественно в таком случае, закрепляется право возвысить свой голос в защиту полноты суверенитета государств на своих бывших территориях: этот суверенитет не должен подвергаться урезанию ни с чьей стороны. Россия исторически была и останется гарантом суверенитета государств на территориях, ранее входивших в состав Российского государства. Государственные Акты РФ будут приниматься Федеральным Собранием Российской Федерации с максимально возможным учётом сложившегося статус-кво и, в первую очередь, в отношении республик, не участвующих в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Настало время восстановить исторические права Российского государства по итогам Первой Мировой войны и войти в систему международных договоров, заключённых с 1918 года, на здоровой, без идеологических иллюзий, правовой основе, что позволит качественно улучшить европейское взаимопонимание и взаимодействие в мире в XXI веке.

Откладывать и далее объективную оценку хода Первой Мировой войны и международных мирных договоров по её итогам не прагматично, не патриотично и, в определённой степени, безнравственно, так как дальнейшая затяжка во времени с оценкой исторических фактов нейтрализует волю к исторической истине, подменяя реальную историю её суррогатами, и мешает современному международному взаимопониманию!

Используя выверенную оценку исторических фактов с 1917 года, РФ и российское общество обязаны провести надлежащую интерпретацию, как последующих событий, так и международных договорных обязательств своих юридических предшественниц. Кроме того, МИД РФ также будет обязан привести поныне действующие договоры в соответствие с правовыми нормами, отказавшись от соблюдения идеологических постулатов, интерпретаций и терминологии, внеся в действующие договоры необходимые коррективы. Россия ограничит свою позицию, в основном, академической и научно-исторической оценкой и констатациями. РФ будет всесторонне использовать свой подход к событиям истории для интеграционных усилий как в исторической науке, так и в доктринальных установках общественной мысли и жизни в Европе и мире. Россия не станет использовать эту оценку как повод для создания юридических предпосылок к пересмотру существующего статус-кво.

Ключом к воссозданию добрососедских отношений между РФ и, в частности, странами Балтии является обеспечение правовой чистоты выхода бывших республик советской Прибалтики из состава СССР. Для учёта всех нюансов предоставления бывшим прибалтийским республикам государственной самостоятельности необходимы совместные усилия государственных органов Российской Федерации и общества. Также весьма полезно было бы сотрудничество правительств и общественности балтийских стран с РФ, так как речь идёт о судьбоносных для каждой из стран Балтии решениях, принимаемых исключительно государственными органами России.

Российская Федерация, подтверждая факт выхода Латвии, Литвы, Эстонии из состава СССР, обязана подготовить и принять комплекс юридически обязывающих документов по определению прав, ответственности и обязанностей вновь образованных государств, в том числе в отношении: граждан СССР и РФ; национальных групп; собственности; ценностей; по исполнению обязательств, ранее принятых по международным договорам СССР; по вопросам обороны и безопасности, что вызвано отделением республик от СССР на индивидуальной основе, то есть вне действия механизмов и положений Содружества Независимых Государств.

Российская Федерация обязана добиться признания каждой страной Балтии факта выхода из состава СССР в сентябре 1991 года в статусе советской республики и факта отделения без надлежащего оформления необходимого комплекта юридически обязывающих документов между “метрополией” и отделяемыми территориями.

Двадцать пять лет назад, 6 сентября 1991 года, Президент СССР М.Горбачёв от имени Государственного Совета подписал три коротких Постановления:

№ ГС-1 “О признании независимости Литовской Республики”;

№ ГС-2 “О признании независимости Латвийской Республики”;

№ ГС-3 “О признании независимости Эстонской Республики”.

В этих коротких по полстраницы текста Постановлениях, содержащих по 5 пунктов, первый из которых гласил: “Признать независимость Литовской (Латвийской, Эстонской) Республики”. А пятый пункт указывал: “МИД СССР заявить о поддержке обращения Литовской (Латвийской, Эстонской) Республики о её вступлении в ООН”.

Отметим, при любом уровне легитимности данных Постановлений, как по форме и содержанию, так и по процедурам отделения республик, они, в любом случае, обязаны были сопровождаться необходимым объёмом сопутствующих размежеванию документов, регламентирующих конкретные меры по решению вопросов, в том числе: по собственности, гражданству, управлению, ответственности, по военным и правоохранительным аспектам, по гуманитарным и правовым обязательствам, а также по размеру территории и конфигурации границ, статусу территориальных вод и так далее. Но ничего подобного не существует: есть только три текста на полстраницы каждый. Этот факт будет постоянно создавать фобии и проблемы во взаимоотношениях наших стран, отравлять международные отношения подозрительностью и необоснованными обвинениями, закрывая путь к добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству, создавая предпосылки для внешнего манипулирования.

Российской Федерации предстоит настойчиво побуждать страны Балтии к исполнению своих обязанностей, которые будут определены в соответствии с юридическими документами РФ по фиксации суверенитета стран Балтии, гарантом которого исторически является Российская Федерация. При этом подчеркнём данный аспект ещё раз, все стороны будут максимально учитывать сложившееся статус-кво.

На текущий момент у политиков, находящихся в странах Балтии во власти, нет желания изменить свою русофобскую политическую позицию, тем более что коллективный Запад поддерживает её.

Однако есть очень важный момент: на чьей стороне воевали Латвия, Литва и Эстония во Второй Мировой войне? Во всех решениях антигитлеровской коалиции подразумевалось, что Литва, Латвия и Эстония – это часть СССР, поэтому они автоматически принадлежат к стану победителей во Второй Мировой войне. Но сегодня у этих стран статус формально довоенный. Современные заявления руководителей стран, официальная их позиция по отношению к стране-продолжательнице СССР – Российской Федерации в части обвинений в оккупации своих территорий, отношение к интересам РФ, а также к гражданам бывшего СССР позволяют поставить вопрос о стороне участия Латвии, Литвы и Эстонии во Второй Мировой войне. Располагая документальными свидетельствами по участию латышей, эстонцев, литовцев в войне на стороне Гитлера и официальными признаниями их в качестве национальных героев данных республик в настоящее время, можно констатировать участие Латвии, Литвы и Эстонии в войне на стороне Германии. По итогам Второй Мировой войны СССР имел все возможности на правах победителя присоединить бывшие территории Российской империи к своей территории в качестве наказания агрессоров.

В случае отказа конкретного государства Балтии от признания факта выхода из состава СССР в качестве республики СССР и настаивании на иной дате и поводе своего отдельного от СССР существования, органам государственной власти РФ предстоит дать квалификацию действиям такой страны в период Второй Мировой войны, исходя из официальной позиции данного государства: во-первых, по его оценке действий участника антигитлеровской коалиции государств – СССР; во-вторых, по оценке участия национальных воинских формирований в их противодействии Советской армии; в-третьих, по наличию “фабрик смерти” на территории данного государства и участию местного населения в репрессиях; в-четвёртых, по героизации нацистских преступников и преследованию бывших партизан и антифашистов; в-пятых, по оценке оккупации Германией своей территории в период Второй Мировой войны.

Российской Федерации следует также учитывать позиционирование каждого государства Балтии по вопросу своего правопреемства к довоенной государственности, и в этой связи наступает момент урегулировать весь комплекс отношений Латвии, Литвы, Эстонии и Российской Империи (её правопреемницами) по итогам Первой Мировой войны.

Неясны основания, на которых была “переварена” собственность СССР и собственность советских граждан на территории и в акватории данных стран Балтии. Этот вопрос по существу до настоящего времени не решён.

Отношения РФ с Балтийскими государствами затрагивает большой комплекс неурегулированных финансовых и экономических тем. Отсутствие оформленных прав на собственность, как следствие наличия идеологических догм в СССР, не означает отсутствия собственности де-факто, тем более, при переходе к межгосударственным отношениям с разными юрисдикциями. Ранее существовавшие де-факто права собственности надо оформить де-юре.

Выход из состава СССР означал признание независимости данных территорий, то есть наделение их суверенитетом. Но указанные республики в самые короткие по меркам истории сроки передали часть своего суверенитета военным и экономическим организациям третьих стран. Это факт. Если отвлечься от констатации симпатий или антипатий, то подобное положение следует оценить как завуалированную форму аннексии части территории СССР, несколько растянутую по времени исполнения.

Во многом дефекты “конструкции” СНГ были обусловлены стремлением сохранить в своём составе все советские республики, включая прибалтийские республики. Именно по данной причине республикам бывшей советской Прибалтики уделено внимание, превышающее их значимость в сравнении с другими государствами, возникшими на основе бывших республик СССР. “Прибалтийский прецедент” фактически был использован внешними силами для саботажа спокойного и поэтапного реформирования СССР. В результате Россия понесла значительный экономический, политический, военный, демографический и моральный ущерб.

По этой причине и устранение накопившихся правовых проблем и фобий предстоит начать именно с корректного юридического оформления современного статуса Балтийских стран как отделившихся территорий от Российского государства. Ничего общего подобный юридический процесс с “новой оккупацией”, “военным захватом” Прибалтики, конечно, не имеет. Высшие органы представительной власти РФ должны принять Государственные Акты “О наделении суверенитетом” по каждой стране Балтии с комплектом сопровождающих их юридически обязывающих, регламентирующих документов, в которых РФ заявит о предоставлении суверенитета и гарантий Латвии, Литве, Эстонии по его защите. Следующими получателями Государственных Актов РФ “О наделении суверенитетом” с сопутствующим перечнем документов станут Украина и Грузия.

В случае принятия Федеральным Собранием РФ Государственных Актов РФ “О наделении суверенитетом” бывших территорий Российской империи и СССР будет юридически оформлена трансформация Российского государства в XX веке. Корректная легитимация статуса независимости балтийских стран, Грузии и Украины пойдёт всем только на пользу и устранит прибалтийские и иные ментальные фобии. Отметим, народы стран Балтии, Украины не должны превращаться в “пушечное мясо” нацизма. Народы стран Балтии, Грузии и Украины как и все другие народы бывшей Российской империи и СССР обязаны вернуться в своих собственных интересах к добрососедскому и благополучному сосуществованию.

*-подробней в книге А.Г.Михайлова “Геополитика и финансы. /Генезис экономической стратегии/”, ISBN 978-5-906863-61-4.

А.Михайлов, к.э.н.,руководитель проекта “Генезис экономической стратегии России”

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