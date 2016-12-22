Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе

14.12.2016

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Стенограмма содоклада и заключительного слова первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина на пленарном заседании Государственной Думы 14 декабря 2016 года по проекту федерального закона «О ратификации Соглашения между Россией и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности».Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.