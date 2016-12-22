25 лет Содружеству Независимых Государств

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О том, какую роль играет СНГ на постсоветском пространстве и каковы перспективы интеграции, экономического и политического сотрудничества наших стран, шла речь на Парламентских слушаниях «25-летие Содружества Независимых Государств и инициативы российского председательствования»Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.