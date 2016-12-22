Тень министра

14.12.2016 13:10:44

На Украине серьезно обострился внутриполитический конфликт, в эпицентре которого — глава МВД и один из лидеров партии «Народный фронт» Арсен Аваков. Ситуация накалилась до такой степени, что речь идет уже не только об отставке министра, но и о его последующем заключении под стражу. К тому же сам Аваков внезапно исчез из публичного пространства, что вызвало интересные версии о том, как он готовится защищаться.

«Повоняете, но потом успокоитесь»

О том, что глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку и уехал за границу, сообщил 12 декабря спикер парламента Новороссии Олег Царев. Бывший депутат Верховной Рады ссылается на источник в аппарате украинского кабмина. Более того, по словам Царева, министр и ранее несколько раз подавал в отставку: «Таким своим поведением Арсен демонстрировал то, что действующая власть больше нуждается в нем, а главное, в голосах «Народного фронта», чем он во власти». Официальных комментариев от правительства Украины пока не последовало. Однако публичный процесс освобождения Авакова от занимаемой должности действительно идет, хотя и не совсем так, как говорит Царев.

Формально этот процесс координирует народный депутат Сергей Каплин, «теплые чувства» которого к главе МВД хорошо известны. Он и ранее неоднократно предлагал парламенту рассмотреть вопрос отставки Авакова — как правило, после различных громких скандалов в силовом ведомстве. На этот раз Каплин пошел еще дальше. Помимо внесения в Раду законопроекта об отставке, он решил дать возможность заняться министром Генпрокуратуре. Поводом послужила недавняя трагедия в Княжичах. Политик требует проверить информацию о том, что Аваков отправился с визитом в Канаду, уже зная о том, что силовики в ночь на 4 декабря перестреляли друг друга, и таким образом попросту самоустранился от выполнения своих обязанностей.

Сам же Аваков 6 декабря заявил из Канады, что спокойно относится к очередной (согласно подсчетам министра, уже 63-й по счету) попытке убрать его с должности и уверен, что постановление Каплина не принесет никакого результата. С тех пор к этой теме глава МВД Украины не возвращался.

Согласно процедуре проект постановления об отставке министра внутренних дел сначала должен рассмотреть профильный комитет Рады — по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Дата заседания уже определена — 21 декабря. Ситуация накаляется. Подлила масла в огонь и политический эксперт Алена Яхно, явно не просто так запустившая в СМИ информацию о том, что Аваков точно уйдет с занимаемой должности в феврале-марте следующего года и сейчас решается вопрос, кто займет этот пост.

Загадочная пропажа

Нет ничего удивительного в том, что Аваков предпочитает избегать разговоров о возможной отставке. Но высокопоставленный силовик после трагедии в Княжичах практически полностью исчез с радаров общественности. Обычно слишком активный «Facebook-министр» помалкивает в социальных сетях, уже около недели не появляется на публике и не общается с прессой. От его имени выступает все тот же Шкиряк:

Министр внутренних дел вернулся еще на прошлой неделе, как и обещал. Уже в четверг (8 декабря — ред.) он точно был на работе. Никаких разговоров об отставке даже не стоит обсуждать. Министр активно работает и внедряет государственную политику в доверенном ему министерстве. Огромная просьба не реагировать на фейки…

В чем же может заключаться «активная работа» Авакова в подпольном режиме? Глава МВД, без сомнений, чувствует особую важность нынешнего момента. С одной стороны, у его «заклятых друзей» из лагеря президента Петра Порошенко, возможно, не будет лучшей возможности свалить министра. Позиции Авакова, и без того не слишком прочные, изрядно подточены недавним скандальным назначением в ведомство 24-летней Анастасии Деевой, уходом с поста главы Нацполиции Хатии Деканоидзе и, главное, бойней в Княжичах. С другой — если министр поймет, что его готовы не только уволить, но и арестовать, он вполне может пойти ва-банк и попытаться силовым способом перехватить власть. Звучит громко, но если Авакову будет нечего терять, почему бы, собственно, и нет? А резонов не просто уволить, но и репрессировать нынешнего главу МВД в лагере президента предостаточно. Основной — приближающиеся президентские выборы. Чем сильнее сейчас дискредитировать «Народный фронт», тем меньше хлопот с ним возникнет потом — примерно так могут рассуждать в окружении президента.

Курс на переворот?

На то, что Аваков мог взять паузу именно для подготовки переворота на Украине, намекает и Олег Царев. Политик, сохранивший связи в Киеве, подтверждает, что в отношениях Порошенко и руководителя МВД действительно настал по-настоящему критический момент: либо последует отставка министра, либо он с ближайшими соратниками организует захват власти. Насколько это осуществимо? Из явных минусов для Авакова и его соратников — нет поддержки народа, и даже наоборот — налицо полное неприятие. За два года с момента проведения досрочных парламентских выборов рейтинг «Народного фронта» упал в 55 раз — с 22,14 процентов до 0,4 процента. Однако когда такое положение дел останавливало кого-либо из украинских политиков? Следующий момент: персонально у Авакова нет явной публичной поддержки западных лидеров. Кроме того, нет также избыточного финансового ресурса, поскольку контроль над главными потоками находится у президента и его ставленника, премьера Владимира Гройсмана. А любой госпереворот — дело очень затратное. Глава МВД контролирует новую полицию, которая не может похвастаться эффективностью и по своему силовому ресурсу уж точно не сравнится с армией, в постоянном режиме «тренирующейся» в Донбассе.

В то же время поддержки народа и Запада нет сейчас и у Порошенко. Более того, президент сам находится под ударом «пленок Онищенко» и вынужден отвлекаться на решение этого вопроса. Администрация избранного президента США Дональда Трампа вполне может умыть руки от внутренних украинских разборок и занять позицию в духе «вы разберитесь между собой, а мы поддержим «выжившего»». Наряду с этим не секрет, что именно Аваков контролирует большинство так называемых добровольческих батальонов, у которых с боеспособностью как раз все в порядке. А любимое детище министра, батальон «Азов», как признают многие, вполне может посодействовать смене власти в стране.

«Это достаточно мощная, структурированная и, в первую очередь идеологическая организация, которая способна на такое. Пойдут ли они на это, я ответить, к сожалению, не могу, это зависит от их амбиций, их видения», — размышлял летом этого года украинский депутат Владимир Парасюк. Да и «Правый сектор» (признан экстремистским и запрещен в РФ) хотя и пребывает в невразумительном состоянии, окончательно списывать со счетов не стоит. В политическом смысле нельзя не учитывать, что отставка Авакова в любом случае повлечет за собой также развал парламентской коалиции в Раде, хоть и существующей только де-юре, однако пока предотвращающей сценарий досрочных выборов.

Вполне возможно, что такого рода аргументы глава МВД Украины сейчас усиленно прорабатывает, чтобы в ожесточенной торговле с лагерем президента сохранить свой пост. Так ли это, выяснится уже очень скоро. Но даже если стороны в очередной раз мирно решат вопрос, замороженный конфликт между ними никуда не денется. Каждый продолжит искать возможность достать противника, и можете не сомневаться: государственные интересы при этом будут на последнем месте. Чем ближе президентские выборы, тем в более острую фазу будет входить этот конфликт и тем разрушительнее для Украины будут его последствия.

Николай Подгорный

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