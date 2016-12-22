Украина. Полная распродажа перед закрытием с поиском дураков

14.12.2016 12:18:45

Украина начинает тотальную распродажу своих активов: явно, перед закрытием. На рождественские «торги» выставлен самый лакомый пряник — ГТС, за которую так рвали вышиванку на груди патриоты. Теперь же «кормилицу» всех президентов хотят продать до переоценки. Цену за нее заломили немалую:30 миллиардов долларов. Правда, глава НАК «Нафтогаз Украины» сомневается, что какой-либо рациональный покупатель будет готов выложить такую сумму, впрочем, арабские шейхи и китайские бизнесмены — очень непредсказуемые люди. Но главное — предложение сделано, и над главной артерией экономики страны занесен нож майданных мясников.

Андрей Коболев считает, что Украине было бы выгоднее продать газотранспортную систему, чем ее «содержать». Причем, решение это вызрело» в тот самый момент, когда Киев судится с «Газпромом» за 100 миллиардов долларов, Россия «включает» обходные газовые пути вокруг Украины, а Европа переживает по поводу способности неньки выполнить свои транзитные обязательства.

Это самый «удачный» момент, чтобы разрекламировать украинскую ГТС, согласитесь. Тем не менее, Коболев рассказал о двух вариантах привлечения внешнего оператора. Первая — когда компания, которая будет управлять ГТС, не выкупает газопроводы, они остаются в собственности государства и в рамках или концессионного договора, или договора аренды они передаются оператору. Кстати, Нафтогаз ведет переговоры с тремя компаниями, которые заинтересовались участием в управлении украинской ГТС. Коболев заявил: «С нашей точки зрения, лучшим средством (для сохранения транзита по территории Украины) является привлечение европейского партнера». При этом он не стал называть эти компании, сославшись на конфиденциальность, отметив лишь, что каждая из них является крупным европейским оператором. По слухам, главным концессионером хочет стать Германия, недаром же пока Коболев делал свои заявления, Путин рассказывал Меркель о проблемах с транзитом газа по территории Украины. Явно, фрау намек поняла… А если нет, то у страны победившего достоинства есть план Б — когда новый оператор выкупает трубу у государства и становится полноценным ее собственником. «С точки зрения бизнеса и идеологии, конечно же, лучше второй вариант»,- заявил чиновник очень независимой Украины. «Но объективно мы сомневаемся, что в данный момент времени, учитывая риски «Северного потока», «Турецкого потока», риски отношений «Газпрома» какой-либо рациональный покупатель будет готов выложить ту цифру, в которую мы оцениваем нашу систему»,— сказал главный «газовик».

При этом, по его словам, управление подземными хранилищами газа должно быть выделено в отдельный бизнес. И явно на него «положил глаз» кто-то из друзей Порошенко: ведь газотранспортная система без подземных газовых «схронов» не имеет особой ценности. А вот хозяин ПГХ всегда сможет управлять ситуаций в свою пользу, но при этом не иметь геморроя с проржавевшей трубой. В общем, можно констатировать: ГТС Украины, как и ее транзитному бизнесу, приходит конец. Такая же судьба ждет ОПЗ и еще несколько стратегических предприятий. После марта 2017-го Цеевропу ждет уценка…

Светлана Манекина

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