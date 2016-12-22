«Нафтогаз»: сумма долга «Газпрому» станет неподъемной для компании

14.12.2016 12:12:54

Глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что при проигрыше в суде «Газпрому» по контракту купли-продажи газа сумма $38 млрд будет неподъемна для компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Коболев добавил, что государство Украина не является гарантом по коммерческому спору между «Нафтогазом» и «Газпромом» как юридических лиц.

Он подчеркнул, что оптимистично настроен в части принятия трибуналом решения в пользу «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» ожидает решение суда по поставкам «Газпрома» в марте 2017 года.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.