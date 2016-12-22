Мы не признаем правомочности этого судилища!

Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

XX Юбилей Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Рубрика / Экономика

«Нафтогаз»: сумма долга «Газпрому» станет неподъемной для компании


14.12.2016 12:12:54

Глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что при проигрыше в суде «Газпрому» по контракту купли-продажи газа сумма $38 млрд будет неподъемна для компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Коболев добавил, что государство Украина не является гарантом по коммерческому спору между «Нафтогазом» и «Газпромом» как юридических лиц.

Он подчеркнул, что оптимистично настроен в части принятия трибуналом решения в пользу «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» ожидает решение суда по поставкам «Газпрома» в марте 2017 года.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Украина получит российский газ только по предоплате

Украина. Полная распродажа перед закрытием с поиском дураков

Украина. Полная распродажа перед закрытием с поиском дураков

Денис Денисов: "Нафтогаз" устроил показательные выступления против "Газпрома"

"Нафтогаз" ведет в Twitter виртуальную войну против "Газпрома", сообщает Вloomberg. Компания уже не знает, как привлечь к себе внимание, ведь по судебным разбирательствам ее позиции очень слабые, сказал политолог Денис Денисов.

Аспекты энергетической безопасности в контексте интересов России

Фрагмент выступления на конференции «Экономические перспективы Украины: риски транзитных потерь по газу и новых реальностей мирового рынка энергоресурсов» (Институт стран СНГ, г. Москва, 2016)

Оценка основных показателей энергетики Украины и установление ценовой политики

Вопрос прохождения отопительного сезона является наиболее актуальной как для России, так и для Украины и Европы.

Сергей Аксенов: Геническ получил из Крыма 3,5-4 тыс. кубометров газа

Глава региона полагает, что перспектив заключения официальных договоров с Украиной нет.

Энергетика как кровеносный сосуд экономики: взаимосвязь падения экономических и энергетических показателей Украины

Для мировой экономики нового типа основой является энергетика. Часто её называют кровеносным сосудом экономики. В этом отношении Украина - не исключение.

Нащупывая дно

Эксперт в области энергетики Валентин Землянский о современном состоянии рынка энергоресурсов Украины

Будущее Украины в качестве транзитёра российского газа остаётся туманным

8 ноября 2016 г. в Институте стран СНГ состоялся семинар «Современное состояние рынка энергоресурсов и перспективы включения украинской экономики в систему новых отношений».

Украина призовет Евросоюз отказаться от российского газа

В Брюсселе не рассматривают газовый сектор в качестве инструмента санкционной политики против России

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.