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Донбасс: замороженный конфликт

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Рубрика / Безопасность

Украинские войска обстреляли пассажирский автобус, есть жертвы


14.12.2016 12:08:59

Украинские силовики обстреляли в среду автобус с мирными жителями на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой, один человек погиб, еще один ранен.

Об этом Донецкому агентству новостей сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Сегодня утром украинские военные на контрольно-пропускном пункте "Майорское" открыли огонь по автобусу с мирными жителями, который двигался с территории ДНР", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате стрельбы один пассажир погиб, еще один получил ранение. Инцидент произошел на территории, контролируемой украинскими военнослужащими. "Огонь велся из автомата Калашникова", - подчеркнул собеседник.

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