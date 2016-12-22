Украинские войска обстреляли пассажирский автобус, есть жертвы

14.12.2016 12:08:59

Украинские силовики обстреляли в среду автобус с мирными жителями на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой, один человек погиб, еще один ранен.

Об этом Донецкому агентству новостей сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Сегодня утром украинские военные на контрольно-пропускном пункте "Майорское" открыли огонь по автобусу с мирными жителями, который двигался с территории ДНР", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате стрельбы один пассажир погиб, еще один получил ранение. Инцидент произошел на территории, контролируемой украинскими военнослужащими. "Огонь велся из автомата Калашникова", - подчеркнул собеседник.

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