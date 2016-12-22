Узбекистан остался без премьер-министра и правительства

14.12.2016 12:02:01

Сегодня в Ташкенте состоится инаугурация избранного президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Вчера сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана на пленарном заседании освободил его от должности премьер-министра. Новым главой кабинета скорее всего станет один из его заместителей – Абдулла Арипов. Его кандидатура будет рассматриваться сегодня на заседании обеих палат парламента. Это новая для Узбекистана практика, проводимая в рамках политической реформы в стране.

В соответствии с законодательством Узбекистана освобождение от должности премьер-министра одновременно влечет за собой отставку всего правительства. Ранее кандидата на должность главы кабмина предлагал президент страны, затем проходило формальное утверждение парламентом. Но уже после внесения изменений в Конституцию страны в 2014 году право выдвинуть кандидата по пост главы кабинета министров получила политическая партия, имеющая большинство мест в законодательной палате парламента. Таковой сегодня является правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП). Кандидатура премьер-министра будет считаться утвержденной, если за нее проголосуют более 50% депутатов нижней палаты и членов сената. УзЛиДеП имеет 52 депутатских места. В партии считают, что Арипов является «человеком, способным полностью взять на себя ответственность за успешную реализацию осуществляемых в стране реформ, обладает достаточным опытом и потенциалом для руководства исполнительными органами всех уровней». Вчера также стало известно о некоторых кадровых решениях, которые предстоит утвердить.

Реформа властной системы Узбекистана была начата первым президентом Исламом Каримовым в середине нулевых годов. А первую оценку он дал им в 2010 году, когда заявил, что «процесс демократизации в Узбекистане приобрел бесповоротный и последовательный характер». Он напомнил, что республика после обретения независимости в 1991 году отказалась от революционного проведения реформ путем шоковой терапии, избрав собственную «узбекскую модель» развития страны, которая «уберегла народ от тяжелейших экономических и социальных потрясений».

Именно этот курс предстоит продолжить новому правительству Узбекистана. На вопрос, какие первые шаги предстоят президенту и новому правительству, первый заместитель председателя сената Садик Сафаев заявил: «Испытания последних месяцев показали устойчивость узбекской государственности, ее функциональность. В течение последнего времени аналитики строили предположения о транзите власти, говорили о смене поколений, предлагали, как правило, пессимистичные сценарии. Но то, как Узбекистан прошел через транзит власти, свидетельствует, что оснований для кардинального пересмотра курса нет».

По мнению Сафаева, смена элиты несет две опасности. Первая маловероятная, но она существует. При сильных изменениях, потрясениях меняются характер общества, стиль управления. Вторая – более реальная и серьезная, и ее тоже надо избежать. Жизнь не стоит на месте. Появляются новые вызовы, ситуация вокруг меняется. Возникает новый уровень задач, необходимость свежего подхода и обновления. Это должен быть непрерывный процесс. Здесь нет ничего уничижительного к предыдущей системе, жизнь сама заставляет действовать. И, конечно, задержка обновления чревата серьезными последствиями.

«На мой взгляд, сейчас уже можно уловить алгоритм реформ, которые осуществит будущее руководство. Это прежде всего решение конкретных вопросов, связанных с экономическим развитием. Обеспечение реальной свободы предпринимательства. Следует прекратить любое вмешательство в его деятельность, оградить его от чиновничьего произвола. Об этом говорилось и раньше, но сегодня это стало необходимостью», – отметил сенатор.

Еще одно направление, на котором акцентировал внимание Сафаев: формирование «дорожной карты» по борьбе с коррупцией. По словам сенатора, решение борьбы с коррупцией зависит не от усиления репрессивных подходов, это не решает вопрос. Искоренение коррупции прежде всего зависит от новой формы государственного управления – роль чиновничества должна быть снижена.

По мнению эксперта из Узбекистана Рафика Сайфулина, сегодня необходимо продолжить курс, начатый Исламом Каримовым, на реализацию плавного перехода от сильной личности, каким он был сам, к сильной государственной системе. «Он его практически реализовал, но не до конца. Каримов хотел усилить судебную власть, исполнительную власть, повысить роль парламента. Очень важно, чтобы новый президент продолжил эту линию», – сказал Рафик Сайфулин.

Эксперт полагает, что избранный президент Шавкат Мирзиёев будет укреплять систему государственной власти, а не позиции конкретных лиц. «Власть понимает, что несет ответственность не только за Узбекистан, но и за весь регион в целом», – отметил Сайфулин. Новому правительству, по мнению эксперта, предстоит заняться модернизацией экономики.

Виктория Панфилова

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