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Детали

Встреча с муфтием Татарстана


14.12.2016 11:46:49

Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ, принявший участие в работе II Всероссийской научно-практической конференции «Коранический и светский взгляд на идеологическое противостояние в Исламе: геополитические последствия разгрома псевдоисламских структур на Ближнем Востоке», встретился вечером 7 декабря по ее завершении с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

Беседа прошла в казанской мечети «Тынычлык», имамом которой он продолжает служить и после своего назначения в 2013 году муфтием.

Камиль хазрат ознакомил гостя со своей обширной библиотекой, насчитывающей не одну тысячу томов книг по исламу как зарубежных так и отечественных татарских богословов прошлого. Один из экземпляров отпечатанного издательством местного муфтията «Хузур» сочинения знаменитого татарского шейха Тасаввуфа шейха Закира аль-Чистави «Учение наставников» на трех языках (русском, татарском и арабском) был подарен муфтием Ильдару Сафаргалееву. В свою очередь заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ ранее презентовал Камилю хазрату авторский сборник статей «Бесценная духовная традиция», большая часть которых посвящена тасаввуфу и возможностям использования его позитивного потенциала для борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом.

Примечательно, что это вторая по счету неформальная встреча двух единоверцев, которых объединяет искренний и неподдельный интерес к духовной традиции тасаввуфа. Первая прошла пять лет назад в бытность Камиля хазрата молодым подающим большие надежды рядовым имамом здесь же в мечети «Тынычлык», когда Ильдар Сафаргалеев, начавший свою исследовательскую деятельность в Институте стран СНГ, впервые посетил Казань с целью участия в «Евразийских чтениях», организованных Казанским федеральным университетом, где выступил с докладом о позитивном антиэкстремистском потенциале тасаввуфа. Тогда эта для многих неожиданная идея была встречена экспертным сообществом с определенной долей скептицизма и потребовалось пятилетие для ее «торжества» в умах как немалой части верующих так и исламоведов-чиновников.

Возможно и эта встреча будет этапной и знаковой в судьбе самого высокообразованного, знающего наизусть Священный Коран российского муфтия, который всего за три года руководства мусульманами Татарстана уже внес немалый вклад в развитие не только местной, но и всей российской уммы.

В ходе беседы Камиль хазрат подарил также Ильдару Сафаргалееву новое, особенное издание Священного Корана, к которому гостем был проявлен в разговоре интерес ввиду его уникальности, удобства и пока еще невозможности приобрести в розничной продаже из-за начального ограниченного тиража.

В завершение встречи муфтий Татарстана пригласил заведующего отделом исламских исследований Института стран СНГ на первый Республиканский конкурс чтецов Корана, проводимый на следующий день в резиденции муфтията на территории мечети "Галия".

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