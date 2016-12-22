Референдум в Киргизии показал провал оппонентов Атамбаева

14.12.2016 11:26:49

По итогам подсчета голосов в Киргизии за принятие поправок в конституции проголосовало подавляющее большинство граждан. В референдуме приняли участие 42% населения, из них одобрили поправки около 79% проголосовавших, пишут РИА Новости.

Эксперт Института стран СНГ, завотделом Средней Азии и Казахстана Андрей Грозин объяснил, что сам референдум и его итоги показали укрепление власти действующего аппарата президента республики и стали символом поражения его оппонентов. Также он отметил, что на данный момент наиболее актуален в республике вопрос предстоящих президентских выборов, которые состоятся в октябре 2017 года.

«С помощью референдума власть продемонстрировала, что она способна реализовывать свои решения, и у некоторой части элит это вызвало достаточно негативные настроения. Больше всего идее референдума противодействовали прозападно настроенные люди, и для них итоги референдума оказались поражением. И раз они потерпели фиаско, им будет труднее выстраивать механизм противодействия Атамбаеву в процессе подготовки к выборам. Итоги референдума консолидировали власть, соответственно появилась возможность избежать острых конфликтов в ходе процесса ее передачи», — заявил эксперт.

Он пояснил, что идея проведения референдума принадлежала изначально правящей партии Кыргызстана и действующему главе государства. Эксперт объяснил, почему подозрения противников Атамбаева о том, что данный референдум и поправки в конституции были проведены для того, чтобы найти способ остаться у власти, в корне не обоснованы.

«Оппоненты Атамбаева не определились с пониманием того, кому этот референдум выгоден. Они упрекают его за то, что он инициировал референдум, чтобы сохранить власть после своего ухода с поста президента. В октябре 2017 года в Киргизии состоятся президентские выборы, и ни по каким формальным и неформальным выборам он в них участвовать не может. Это запрещено Конституцией, и он сам уже не раз говорил о том, что не намерен оставаться во власти и продлевать свое присутствие. Те поправки Конституции, которые были приняты, расширяют поле деятельности премьер-министра и облегчают его возможность работы с кабинетом министров. На этом основании оппоненты Атамбаева говорят о том, что он хочет, покинув пост президента, стать премьер-министром и сохранить, таким образом, уровень контроля над ситуацией в стране. Сам Атамбаев такую возможность отрицает», — сообщил Грозин.

Грозин обратил внимание на то, что в республике уже идет широкомасштабная предвыборная борьба с использованием компромата, взаимных обвинений и других механизмов завоевания электората. Также он пришел к выводу, что маловероятно, что проведенный референдум внесет существенные изменения в политическую жизнь республики.

«Каким значимым событием бы ни казался со стороны референдум, для большинства избирателей он является второстепенным. Сейчас идет заточенность под выборы, и чем дальше, тем она будет острее. Я полагаю, что никаких прямых последствий для Киргизии от этих поправок не будет. Подавляющее большинство из граждан, проголосовавших за принятие поправок, не вникало глубоко в те изменения, которые внесены в Конституцию постатейно. Работа по разъяснению населению этих поправок носила эпизодический характер, масштабной пропаганды не было. Наоборот, с момента появления идеи о референдуме в начале осени шла жесткая борьба между элитами, но говорить о расколе между ними тоже было б преувеличением. Проведение референдума поддерживали не все — и в элите, и во власти, и в контрэлите. Не думаю, что внесение поправок в Конституцию прямо повлияет на изменение политической ситуации в стране», — заявил эксперт.

В заключение Грозин отметил, что проведение референдума было частью плана действующего президента для плавной передачи власти, которая осуществится им осенью 2017 года.

«Атамбаев уже неоднократно говорил о том, что намерен уйти из власти и заняться бизнесом, но дело не только в его желании. Президент — это тот человек, который консолидирует власть и не позволяет стране скатиться до того состояния, которое мы наблюдали весной 2005 или 2010 года. Вокруг Атамбаева достаточно людей, заинтересованных в том чтобы избежать катастрофического варианта развития событий. Они хотят провести транзит власти в октябре следующего года максимально безболезненно для страны и для себя. Здесь очень многое поставлено на карту, от того, кто станет следующим президентом Кыргызстана, во многом зависит и внешняя и внутренняя политика республики. Именно поэтому прозападные силы в Киргизии так активно пытались противодействовать референдуму, но, как мы видим совершенно безуспешно», — заключил эксперт.

Напомним, что референдум прошел в Киргизии в это воскресенье, 11 декабря. Как пишет Лента.ру, принятые поправки вступят в силу с декабря 2017 года. Изменения коснулись полномочий президента, которые были урезаны, функционала премьер-министра, который был напротив того расширен, а также реформ в сфере судебной власти. Все изменения были предложены депутатами национального парламента республики и одобрены действующим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

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