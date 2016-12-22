Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Детали
Референдум в Киргизии показал провал оппонентов Атамбаева
|14.12.2016 11:26:49
По итогам подсчета голосов в Киргизии за принятие поправок в конституции проголосовало подавляющее большинство граждан. В референдуме приняли участие 42% населения, из них одобрили поправки около 79% проголосовавших, пишут РИА Новости.
Эксперт Института стран СНГ, завотделом Средней Азии и Казахстана Андрей Грозин объяснил, что сам референдум и его итоги показали укрепление власти действующего аппарата президента республики и стали символом поражения его оппонентов. Также он отметил, что на данный момент наиболее актуален в республике вопрос предстоящих президентских выборов, которые состоятся в октябре 2017 года.
«С помощью референдума власть продемонстрировала, что она способна реализовывать свои решения, и у некоторой части элит это вызвало достаточно негативные настроения. Больше всего идее референдума противодействовали прозападно настроенные люди, и для них итоги референдума оказались поражением. И раз они потерпели фиаско, им будет труднее выстраивать механизм противодействия Атамбаеву в процессе подготовки к выборам. Итоги референдума консолидировали власть, соответственно появилась возможность избежать острых конфликтов в ходе процесса ее передачи», — заявил эксперт.
Он пояснил, что идея проведения референдума принадлежала изначально правящей партии Кыргызстана и действующему главе государства. Эксперт объяснил, почему подозрения противников Атамбаева о том, что данный референдум и поправки в конституции были проведены для того, чтобы найти способ остаться у власти, в корне не обоснованы.
«Оппоненты Атамбаева не определились с пониманием того, кому этот референдум выгоден. Они упрекают его за то, что он инициировал референдум, чтобы сохранить власть после своего ухода с поста президента. В октябре 2017 года в Киргизии состоятся президентские выборы, и ни по каким формальным и неформальным выборам он в них участвовать не может. Это запрещено Конституцией, и он сам уже не раз говорил о том, что не намерен оставаться во власти и продлевать свое присутствие. Те поправки Конституции, которые были приняты, расширяют поле деятельности премьер-министра и облегчают его возможность работы с кабинетом министров. На этом основании оппоненты Атамбаева говорят о том, что он хочет, покинув пост президента, стать премьер-министром и сохранить, таким образом, уровень контроля над ситуацией в стране. Сам Атамбаев такую возможность отрицает», — сообщил Грозин.
Грозин обратил внимание на то, что в республике уже идет широкомасштабная предвыборная борьба с использованием компромата, взаимных обвинений и других механизмов завоевания электората. Также он пришел к выводу, что маловероятно, что проведенный референдум внесет существенные изменения в политическую жизнь республики.
«Каким значимым событием бы ни казался со стороны референдум, для большинства избирателей он является второстепенным. Сейчас идет заточенность под выборы, и чем дальше, тем она будет острее. Я полагаю, что никаких прямых последствий для Киргизии от этих поправок не будет. Подавляющее большинство из граждан, проголосовавших за принятие поправок, не вникало глубоко в те изменения, которые внесены в Конституцию постатейно. Работа по разъяснению населению этих поправок носила эпизодический характер, масштабной пропаганды не было. Наоборот, с момента появления идеи о референдуме в начале осени шла жесткая борьба между элитами, но говорить о расколе между ними тоже было б преувеличением. Проведение референдума поддерживали не все — и в элите, и во власти, и в контрэлите. Не думаю, что внесение поправок в Конституцию прямо повлияет на изменение политической ситуации в стране», — заявил эксперт.
В заключение Грозин отметил, что проведение референдума было частью плана действующего президента для плавной передачи власти, которая осуществится им осенью 2017 года.
«Атамбаев уже неоднократно говорил о том, что намерен уйти из власти и заняться бизнесом, но дело не только в его желании. Президент — это тот человек, который консолидирует власть и не позволяет стране скатиться до того состояния, которое мы наблюдали весной 2005 или 2010 года. Вокруг Атамбаева достаточно людей, заинтересованных в том чтобы избежать катастрофического варианта развития событий. Они хотят провести транзит власти в октябре следующего года максимально безболезненно для страны и для себя. Здесь очень многое поставлено на карту, от того, кто станет следующим президентом Кыргызстана, во многом зависит и внешняя и внутренняя политика республики. Именно поэтому прозападные силы в Киргизии так активно пытались противодействовать референдуму, но, как мы видим совершенно безуспешно», — заключил эксперт.
Напомним, что референдум прошел в Киргизии в это воскресенье, 11 декабря. Как пишет Лента.ру, принятые поправки вступят в силу с декабря 2017 года. Изменения коснулись полномочий президента, которые были урезаны, функционала премьер-министра, который был напротив того расширен, а также реформ в сфере судебной власти. Все изменения были предложены депутатами национального парламента республики и одобрены действующим президентом Алмазбеком Атамбаевым.
Другие материалы по теме
Киргизия сделала важный шаг к парламентской республике
В Киргизии пройдут референдум по изменению Конституции и местные выборы
Президент Киргизии ушел в отпуск на неопределенный срок
Президенту Киргизии пригрозили убийством от имени «Исламского государства»
|
Трудовыми мигрантами в России интересуются и ИГ, и США
Андрей Грозин: В Кыргызстане за последнее десятилетие сложилась такая система власти, когда любой может управлять чем угодно и при этом ни за что не отвечать
|
Интервью с заведующим отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андреем Грозиным.
Андрей Грозин: Распад коалиции большинства в парламенте Киргизии мог быть организован прозападными силами или парламентской оппозицией
|
Фракция пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии заявила о выходе из парламентской коалиции большинства, что означает ее распад и отставку правительства
Политический кризис в Киргизии
|
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства
В Киргизии произошел распад парламентской коалиции