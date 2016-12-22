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Детали
Наконец они возвращаются
|14.12.2016 11:21:02
"Возможно, наступил момент, когда наши голоса... зазвучат по-новому и будут наконец услышаны", - пишут наши соотечественники, требующие избавить их от бюрократических издевательств при переселении в Россию (их петиция уже собрала много тысяч подписей на портале Change.org). Надо ли объяснять, какие муки испытывают переселенцы на пути к гражданству РФ?
Эффект свежего взгляда
Но на минувшей неделе произошло сразу два события, которые могут облегчить жизнь десяткам тысяч "страдальцев по гражданству". 8 декабря на заседании Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров представил президенту Владимиру Путину тщательно разработанные предложения об "иммиграционной амнистии" для соотечественников-переселенцев, давно живущих в России без правового статуса. Президент сказал, что поддерживает идею "собирания собственного народа", и поручил подготовить вместе с СПЧ законопроект по упрощению получения российского гражданства соотечественниками.
А на следующий день, 9 декабря, Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект о продлении на три года главы 8.1 Закона о гражданстве РФ. В этой главе идет речь как раз об упрощенной процедуре гражданства для узкого круга лиц - тех соотечественников, которые въехали в Россию еще до 2002 года.
Чтобы стала понятней значимость этих событий, нужно напомнить, что о срочной необходимости "иммиграционной амнистии" (так в мировой практике называется массовая легализация мигрантов в упрощенном порядке) впервые публично заявил Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту мигрантов еще в 2002 году. В этом году был принят новый закон о гражданстве, превративший всех наших соотечественников, прибывающих в Россию, в де-юре "иностранцев". Никаких преференций репатриантам закон не предусматривает. Будь ты хоть стопроцентно русский (татарин, башкир и т.д), тебе предстоит наравне с настоящими иностранцами из дальнего зарубежья минимум 7 (семь!) лет карабкаться по многоступенчатой лестнице к российскому гражданству, и на каждой ступени тебя будет ждать ловушка, из которой без взятки не вырвешься. Это не секрет. Все, кто сталкивался с неумолимой бюрократической машиной, ее железную хватку знают.
Сапогом в душу
Нестерпимая боль, обида, отчаяние... Трудно найти слова, чтобы адекватно выразить переживания возвращающихся в Россию соотечественников.
Сегодня само слово "мигрант" во всем мире становится пугалом, чуть ли не синонимом слова "террорист". Мы, как всегда, спешим быть в мировом тренде и забываем, что к нам, в отличие от западных стран, едут в основном не чужие беженцы, а наши бывшие советские сограждане по СССР и их дети.
Что касается терроризма, надо наконец отдать себе отчет: чудовищные теракты в Беслане, Норд-Осте и других местах совершали совсем не приезжие из соседних стран, а подонки с российскими паспортами.
Известно, что мигранты жизненно необходимы России, самой большой по территории стране в мире, теряющей по миллиону трудоспособного населения в год. Но в последнее время толпы трудовых мигрантов нас уже не осаждают. Многие эсэнговцы предпочитают ехать в Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты, где более милосердное миграционное законодательство и заработки повыше. Зато в это же самое время очереди потенциальных переселенцев в российских консульствах стран СНГ только увеличиваются. Наши соотечественники, конечно, знают, как встретит их наша чиновничья рать, но тяга к России становится, как ни странно, еще сильнее именно в лихие времена.
Попробуйте себе в яви представить, что это значит - сорваться с корня, продать задешево свое жилье, загрузить имущество в контейнер (много ли в него вместится из нажитого за жизнь?)... Чтобы на новом месте начать все с нуля, требуется немало сил и мужества. Слава богу, рискнувшие броситься в объятия России, как правило, заряжены особым оптимизмом и энергией. Но какое же это кощунство и преступление перед самой Россией, что ее вернувшихся детей мы, местные, вместо того чтобы встретить цветами или выдать паспорта прямо в аэропорту (как это делал в свое время Израиль), мы погружаем в адскую бюрократическую пучину. На добывание нужных и ненужных справок и документов, доказывающих благонадежность, новожители тратят немеренное количество сил, нервов и денег. Да что там деньги, годы жизни безвозвратно уходят на тупое стояние в бесконечных очередях "к инспектору".
Уже не вижу смысла писать статьи о соотечественниках, которые по 10, 15, и даже по 20 лет ждут гражданства. Вместо статей все чаще пишу ходатайства. Чиновники даже обещают помочь, и я обнадеживаю пострадавшего, но потом проходит месяц, два, три... А ведь живущие без паспорта испытывают унижения на каждом шагу, и для них каждый день - мука. Стыдно перед ними. Ну почему, спрашивается, эти достойные люди, нужные России, должны выпрашивать гражданство, как милостыню, у чиновника? А тот, если захочет, обязательно к чему-то придерется. Если нет какой-то справки (которую, кстати сказать, сам чиновник должен был запрашивать), величественно покажет мигранту на дверь: ваши, мол, проблемы.
А какая это экзекуция - отъем паспортов или признание их недействительными. Человек приходит в Сбербанк получать, как обычно, свою зарплату и вдруг узнает, что его паспорт выдан "по недостаточным основаниям". Этот сюрприз можно получить, когда покупаешь билет на поезд, берешь кредит и т. д. На 3 тысячи каждый год увеличивается эта армия лишенцев. "Лишить паспорта - это лишить жизни" - называлось интервью известного политика Владимира Лукина, опубликованное в "РГ". Что за абсурд: разве сам человек выдал себе паспорт с ошибкой? Почему же наказывают пострадавшего, а не виноватого чиновника? Я не раз спрашивала у руководителей бывшей ФМС: много ли они выявили опасных преступников в результате этих проверок? Ответа не получила.
Мужа депортировали на пять лет, когда у нас родился ребенок. Мы остались без средств к существованию
Уму непостижимо: становится обыденностью депортация русских из России.
Вот пишу сейчас эту статью, а в электронной почте появляются все новые письма SOS. Только что пришло как раз о депортации. Жена Владимира Шаркова, "вдова при живом муже", как она себя называет, рассказывает незамысловатую историю своей разбитой семьи:
"Мой муж Владимир Шарков был сиротой с детства. После смерти родителей его воспитывал дедушка. В 2009 году они продали свой дом в Киргизии и приехали на ПМЖ в город Обнинск. Владимиру тогда было 18 лет. Дедушка вскоре умер. Я заверяю вас, что Владимир то и дело ходил в миграционную службу, чтобы легализоваться, но от него требовали документы и справки, которых у него не было. Все было у дедушки, а потом пропало. Владимир сохранял только справку об убытии из Киргизии, но ее забрали в паспортном столе. Он так ничего и не получил из документов. В результате его в прошлом году депортировали в Киргизию, когда только что родился наш ребенок. Выслали на целых пять лет. Я стала вдовой при живом муже. Обращалась в суд, чтобы ребенку вернули отца, он же не совершил никакого преступления, - мне отказали. Мы с ребенком остались без средств к существованию".
Справедливости ради
Сколько таких трагедий происходит сегодня, сейчас на просторах нашей России. Мы к ним уже привыкли, воспринимаем как данность. Но, видимо, наступил тот момент, о котором пишут авторы петиции: чаша бесконечного русского терпения переполнилась. Недавно президент Владимир Путин, выслушав гневный рассказ режиссера Александра Сокурова об издевательствах над соискателями гражданства, в свою очередь возмутился:
"Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы с приобретением российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших республик Советского Союза, вот эти вопросы должны быть максимально разбюрокрачены".
Два радостных для переселенцев события, о которых шла речь в начале статьи, свидетельствуют о том, что в миграционном законодательстве повеяло ветром гуманности. Наконец-то наши законодатели обратили внимание на проблему переселения. А то ведь эта болезненная проблема в последние годы стала уходить в тень из-за масштабной проблемы трудовой миграции. Очень важно, что долгожданный поворот к добру происходит благодаря успешному сотрудничеству государственных органов с правозащитниками.
19 сентября 2012 года: на примере семьи Реус автор разбирается в противоречиях законов.
В апреле этого года, когда была ликвидирована ФМС, а все ее дела переданы в Главное Управление по вопросам миграции МВД России, только что назначенная начальником этого Главка Ольга Евгеньевна Кириллова нашла время прийти на встречу с переселенческим народом. В СПЧ тогда проходило специальное заседание на тему "Переселение соотечественников в Россию: проблемы законодательства и практики". Кириллова сказала на том заседании, что новый Главк очень нуждается в сотрудничестве с общественными организациями. Давно мы не слышали таких слов от руководства миграционной службы.
Суть принятых на том заседании рекомендаций СПЧ сводится к утверждению: российскому законодательству о гражданстве нужно придать репатриационный характер. Эти рекомендации обсуждались в ноябре на рабочем совещании в СПЧ, и там тоже присутствовала Кириллова с командой сотрудников. Предложения, которые представил в докладе президенту заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров, также согласовывались с сотрудниками ГУВМ МВД.
Спасибо и СПЧ, и его главе Михаилу Федотову, который не забывает исполнять свои обещания.
Свежий взгляд на проблемы соотечественников проявила и Госдума в новом составе. Законопроект о продлении упрощенного порядка легализации подал Константин Затулин, он давно известен как верный защитник соотечественников, но ведь голосовать за законопроект должны более 400 депутатов. Мы волновались, что он не пройдет и тогда оказавшиеся за бортом "нелегалы поневоле" будут, согласно закону, депортированы из России. Это страшно представить: массовая депортация переселенцев (в основном - русских) не весть куда, ведь все материальные и человеческие связи со странами исхода у них давно порваны. Но наши опасения оказались напрасны. Законопроект прошел сразу в трех чтениях, такое бывает довольно редко.
Между тем вот к какому горькому выводу пришли мы по результатам своего мониторинга: главная причина, из-за которой тысячи переселенцев остались в нелегалах, состоит в том, что миграционные сотрудники, привычно настроенные на отказ мигранту, не смогли адаптироваться к необычной по духу главе 8.1. Она предусматривала благожелательное отношение и помощь соотечественникам. А где такие навыки взять? Нелегко, что и говорить, менять многолетние традиции и свой менталитет. Возникает сомнение: смогут ли сотрудники, для которых мигрант заведомо во всем виноват, провести большую иммиграционную амнистию, если даже такой закон будет принят? "Пошагово, пошагово..." - говорит Ольга Евгеньевна Кириллова, и хочется верить, что ее настойчивое желание привнести в работу полицейской миграционной службы давно забытый "человеческий фактор" сбудется.
Евгений Бобров, заместитель председателя Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека:
-Необходимо провести иммиграционную амнистию для соотечественников - переселенцев, бывших граждан СССР и их потомков, проживших в России в течение, например, пяти лет и утративших основания своего законного нахождения на территории РФ из-за несовершенства законодательства, собственной неосведомленности или стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Эти люди, особенно имеющие проживающих в России супруга и детей - граждан Российской Федерации, наиболее безопасны в плане отсутствия террористических угроз.
Им предлагается предоставить в упрощенном порядке без штрафов вид на жительство либо право на приобретение российского гражданства (эта акция не относится к трудовым мигрантам)
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