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Детали
Почему у Порошенко началась истерика из-за поездки Савченко в Минск
|14.12.2016 11:07:32
Денис Олегович ДенисовЗаместитель заведующего отделом Украины
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Украинские телеканалы, обслуживающие «партию войны», не случайно подняли истерику из-за поездки депутата Верховной Рады Надежды Савченко в Минск, где она встретилась с лидерами ЛДНР для обсуждения обмена пленными. Савченко демонстрирует возможность прямых переговоров с Донбассом, которых панически избегает официальный Киев, несмотря на обязательства в рамках Минских соглашений.
Об этом рассказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.
«Это очень наглядный пример того, что между сторонами конфликта может быть прямой эффективный диалог, который, мы надеемся, приведет к вполне конкретным результатам. А это означает, что риторика со стороны «партии войны» просто несостоятельна, а, наоборот, только вредит процессу урегулирования», — сказал эксперт.
Денисов отметил, что Савченко продемонстрировала возможность переговоров, однако власти Украины по-прежнему делают ставку на продолжение войны, не считаясь с ежедневными человеческими потерями в Донбассе.
«Это пример и одна из новых возможностей для того, чтобы в максимально сжатые сроки прекратить гражданскую войну на Украине. Было бы очень позитивно, если бы подобные переговоры проходили на постоянной основе и в них участвовало максимальное количество представителей как республик, так и депутатского корпуса Украины и других организаций. Только через диалог и возможно урегулирование конфликта на Донбассе», — считает политолог.
По его мнению, заставить Киев начать прямые переговоры с Донбассом могли бы западные страны – гаранты Минских соглашений.
«Порошенко очень не хочет прямых переговоров с республиками и в этом отношении, если западные партнеры пойдут на такой шаг, надавив на Порошенко, то это только позитивно скажется на урегулировании конфликта», — считает Денисов.
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