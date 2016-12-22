Народ Приднестровья проголосовал за лучшее будущее

14.12.2016 10:59:57

Впечатляющая победа Вадима Красносельского на президентских выборах(за него проголосовало почти две трети избирателей) была ожидаемой.

Значительную роль в этом сыграло то, что для поддержки В.Н. Красносельского объединились многочисленные и авторитетные силы республики: первые депутаты Приднестровья 1990-х годов, участники создания республики, защитники Приднестровья, ветераны войны и труда, с этой же целью был создан Приднестровский народный форум. Очень большую работу провел в поддержку Красносельского В.Н. первый Президент ПМР Смирнов И.Н., депутаты Государственной Думы Российской Федерации, члены фракции «Единая Россия».

Объединились даже те, кто на выборах в 2011 году, когда Смирнов И.Н. потерпел поражение, были по разные стороны баррикад. Десятки тысяч приднестровцев с большим нетерпением ждали эти выборы, о чем свидетельствует высокая явка на участки, прежде всего для того, чтобы высказать свое недовольство действующей власти и теми методами, которыми она управляла государством.

Тем не менее, борьба старого с новым была непростой. Избирательная кампания, фактически начавшись с первых дней этого года, была беспрецедентной по своей напряженности. Агрессивная информационная риторика государственных СМИ, направленная против В.Н. Красносельского, пыталась внедрить в общественное сознание мнение о неспособности ЦИКа организовать выборы, о применении оппонентом запрещенных предвыборных технологий, что должно было подвигнуть избирателей к выводу о том, что выборы будут нелегитимными (в случае поражения действующего президента).

Несмотря на попытки прежней администрации поставить под сомнение достоверность итогов выборов, международные наблюдатели, побывав на многочисленных избирательных участках, пришли к выводу, что они прошли на высоком организационном уровне. Как выразился, один из наблюдателей, известный итальянский журналист Джульетто Кьеза, всё, что он видел, было безупречно с точки зрения организации. По его мнению, европейские выборные стандарты, не способные воспрепятствовать многочисленным фальсификациям, не идут ни в какое сравнение с тем, что он увидел в Приднестровье.

Выборы проходили в сложной социально-экономической обстановке. По официальным данным, внешнеторговый оборот ПМР в 2016 г. сократился на 30%, экспорт — на 11%, импорт — на 35%, инвестиции —на 20%. Промышленность, кормившая ранее регион, практически замерла.

Это сопровождалось сокращением рабочих мест, кадровой чехардой в правительстве, ростом тарифов на ЖКХ и цен, незаконным урезанием пенсий и заработных плат. Крайнее недовольство у населения вызвал валютный кризис, вызванный решением Шевчука. Как следствие, за полтора года из республики уехало более 40 тыс. человек, преимущественно молодежь.

Не случайно, внутренние проблемы стала главной темой предвыборных программ, никто из кандидатов не ставил под сомнение стратегический приоритет отношений с Россией.

В. Красносельский представил на суд избирателей программу, которую, действительно, можно назвать народной. Встречаясь с избирателями, он не просто говорил о необходимости улучшения социальной политики, а адресовался к основным группам населения с конкретными цифрами и предложениями, которые, в случае реализации, должны в ближайшее время привнести ощутимое улучшение в жизни. Среди них: поддержка и развитие малого и среднего бизнеса; реформирование системы здравоохранения; поддержка образования; социальная помощь малоимущим гражданам и пенсионерам, включая замораживание цен на коммунальные услуги; возвращение утраченных льгот на проезд в общественном транспорте; обеспечение молодежи работой и дешёвым жильем и др.

Фактически Красносельский провозгласил курс на восстановление, при поддержке России, социального государства в Приднестровье. Это, безусловно, предполагает мобилизацию управленческого и ресурсного потенциала республики, строгое соблюдение Конституции, закрытие сомнительных «фирм-прокладок», различных фондов, через которые вымываются бюджетные средства, снятие засекреченности некоторых статей расходов (подобного рода деятельность была характерна для Е. Шевчука).

Программы придется осуществлять в очень непростых внешнеполитических условиях, когда Кишинев и Киев проводят согласованную политику, фактически направленную на то, чтобы еще более ухудшить социально-экономическую обстановку в республике с тем, чтобы продиктовать свои условия. Новому руководству предстоит сложный политико-дипломатический диалог, чтобы облегчить бремя этого давления.

Чтобы осуществить свою программу, у В. Красносельского ды есть и цель, и профессиональная команда. На смену Шевчуку пришел политик, намеренный всерьез отстаивать интересы простых людей. Хочется не только поздравить Вадима Николаевича с убедительной победой, но и пожелать ему побольше сил и терпения в его трудном деле.

Алексей Парфенов, эксперт-политолог

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