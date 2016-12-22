Выступление Константина Затулина на парламентских слушаниях на тему 25-летия СНГ

13.12.2016 18:32:16

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

ИЗ СТЕНОГРАММЫ

парламентских слушаний Комитета Государственной Думы

по делам Содружества Независимых Государств, евразийской

интеграции и связям с соотечественниками на тему:

«25-летие Содружества Независимых Государств

и инициативы российского председательствования»

Здание Государственной Думы. Малый зал.

6 декабря 2016 года.

Председательствующий.

Слово предоставляется для выступления первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Фёдоровичу Затулину.

Затулин К.Ф. Много лет назад Энтони Иден, переживая последствия своего премьерства, которое длилось всего несколько месяцев, и отвечая на вопросы журналистов, сказал, «Воды Суэца всегда будут протекать через ту комнату, в которой нахожусь».

Я напомню, что Энтони Иден в течение многих десятилетий был заместителем Черчилля, министром иностранных дел, участником всех конференций "Большой тройки". И долго-долго готовился к тому, чтобы принять бразды правления из рук уже находившегося в возрасте Уинстона Черчилля. Но когда он стал премьером, случился Суэцкий кризис и он пробыл премьером всего несколько месяцев.

Так вот я хочу сказать, что всё, что мы обсуждаем сегодня, связанное с Беловежскими соглашениями, всегда будет на самом деле занозой в сердце и всегда будет проходить через наше мировосприятие, наше мироощущение, наше представление о том, что плохо и что хорошо.

Между прочим, этот самый пример с Энтони Иденом я привёл 22 года назад, когда в роли тогда председателя комитета проводил слушания, которые назывались "О возникновении Содружества Независимых Государств, его нынешнем состоянии и перспективах развития". Это было 5 июля 1994 года. Некоторые положения из выводов и рекомендаций, которые тогда были приняты, продолжают оставаться актуальными.

Вот что мы тогда записали первым пунктом в выводах, которые мы доложили Государственной Думе: "Центробежные тенденции в рамках СНГ за последний год стали уступать своё место тенденциям центростремительным. Сегодняшнее положение СНГ, его недостаточная дееспособность не отвечают возросшему стихийному ожиданию сближения, проявляемому народами большинства бывших союзных республик. Переломный момент выбора – интеграция или самоизоляция от проблем нового зарубежья – наступил для России".

В самом деле, в 1994 году, в 1993–1994 годах после эйфории суверенитетов возникло впечатление, что люди стремятся назад, стремятся в какую-то форму объединения. Наиболее дальновидные, такие, как Назарбаев, желая предупредить слишком активное сближение в тот момент, предложили свои заманчивые проекты. Проект Евразийского Союза, который выглядел очень-очень привлекательно, при этом не предполагал, конечно, восстановления общего государства, к чему многие тогда склонялись, а говорил о том, что необходимо создать экономический союз. Причём, я помню, первоначально у Нурсултана Абишевича в проекте было положение, по которому за шесть месяцев можно предупредить своих партнёров и выйти из этого союза. То есть была уже определённая настороженность в отношении правящих элит к объединительным тенденциям. Но сами тенденции существовали.

Что с ними произошло? С ними произошла война в Чечне. Всё, весь авторитет, который был накоплен Российской Федерацией к тому времени, включая желание увидеть в России всё-таки центр этого СНГ, было растрачено в результате бездарной авантюры в Чечне. Когда вместо подъёма авторитета, случилось падение авторитета России, её вооружённых сил, её политической элиты и всего остального. Мы растратили шанс.

Почему сегодня мы поставили эту тему в качестве темы парламентских слушаний? Конечно, есть повод: 8 декабря - 25 лет. Но есть опять новый шанс. Новый шанс, по крайней мере, для России, связанный, во-первых, с результатами деятельности Владимира Путина - укреплением достоинства Российской державы, и, во-вторых, испытанием на самодостаточность, которое мы сейчас переживаем. Было бы счастье, да несчастье помогло: поскольку мы сегодня в известных отношениях с теми самыми Западными странами, которые нам так нравились в 90-е годы, то вынуждены вести себя, опираясь на собственные силы и смотря вокруг. А кто мог бы нам в этом посодействовать? И чем мы могли бы заняться совместно?

Если мы думаем организоваться, то в этом случае я предвижу очень серьёзные результаты для СНГ.

Здесь, например, господин Швыдкой говорил о том, что у нас не хватает русскоязычных педагогов на пространстве СНГ, если говорить о русском языке. Не хватает политической воли, тогда появятся педагоги. Не педагоги диктуют своё отсутствие или присутствие, определяют ситуацию в образовании, а политическая воля - есть она или нет, для того чтобы провести определённые решения и создать стимул для того, чтобы эти педагоги во множестве появились.

Мне очень, конечно, важно, что на наших слушаниях присутствуют представители министерств и ведомств. Но у нас, согласитесь, в ходе предшествующих выступлений две тенденции. Или мы ностальгируем, что, в общем, вполне понятно и имеет, по крайней мере, историческое оправдание, или мы отчитываемся.

Идёт парад отчетов. Очень редко кто, выходя на эту трибуну, анализирует. По крайней мере, так было до сих пор (я бы сделал исключением выступление Сергея Юрьевича Глазьева). Нам аналитика нужна, - почему у нас получается или не получается, а не сколько у нас будет мероприятий в следующем году.

Русская школа в Туркмении, которой хвалился только что заместитель министра, учит представителей политической элиты Туркмении. В нее не пускают русских людей. Он ей только что хвалился. Он об этом не знает, что ли?

Почему так происходит? Почему так происходит по отношению к гражданам России в Туркмении? Там мы вообще, можно сказать, кругом виноваты, потому что сами дали повод Туркмении отменить решение о двойном гражданстве. Сегодня граждане РФ в Туркмении в подвешенном состоянии, 100 с лишним тысяч человек. Это проблема наших взаимоотношений? Проблема. Почему мы об этом не говорим?

Есть определенное ощущение не только у меня, что мы вновь, как это так было в 1994 году, подошли к какому-то моменту выбора. Вот нынешний номер совместного со "Шпигелем" журнала "Профиль". Вы, наверное, знаете этот журнал? Обложка: "Забыть СССР. Советское наследство четверть века мешает бывшим республикам". Это авторская статья, статья номера: "Итак, спустя четверть века постсоветское пространство превратилось в территорию, где отсутствует развитие, где, бывает, обновляются политические декорации и лидеры, но по существу не меняется ничего". Я хочу обратить внимание, что такие точки зрения присутствуют. С ними надо спорить или соглашаться. Вот о чем стоит поговорить на парламентских слушаниях.

Председательствующий. У вас время кончилось. Константин Федорович, уже 9 минута пошла.

Затулин К.Ф. Могу ещё две минуты сказать? Если можно? Потому что у нас большинство выступающих, как правило, покидают сразу после выступления зал заседания. Я надеюсь, что остались те, кто не собираются покидать зал заседания.

Председательствующий. У нас регламент. Хорошо, давайте.

Затулин К.Ф. Я просто хочу сказать, что так происходило у нас с СНГ до сих пор, потому что мы были заняты совсем другим делом.

Модель той экономики, которую мы строили, вы знаете, и построили, - это сырьевая модель. В рамках сырьевой модели нам не нужна никакая интеграция. Более того, она может даже быть для нас вредна, потому что возникает потребность в скидках разного рода на газ, нефть, которую мы экспортируем для союзных республик, ныне независимых государств. Если же мы выбираем другую модель, - вот ту модель, которую защищает Глазьев и другие люди, а именно модель высокотехнологичных отраслей промышленного развития, - тогда нам нужны смежники, нам нужна кооперация и так далее. Но эта-то модель оказалась в загоне все 90-е годы, и только-только сейчас, и то больше на словах, чем на деле, её пытаются реализовать именно потому что сейчас пришла пора опираться на собственные силы. Это первая и главная причина того, что так произошло.

Второе обстоятельство (я очень тезисно). Мы всегда в делах интеграции увлекались верхушечной интеграцией и переговорами, мероприятиями на высоком уровне и не думали о том, что нам надо прорваться через все политические и прочие элиты к населению этих республик, в том числе и к нашим соотечественникам.

У нас реализовано положение о втором гражданстве СНГ? Нет. У нас реализованы положения о том, чтобы граждане, наши соотечественники в упрощенной форме получали гражданство без выезда из страны проживания? Нет.

Если мы не будем этого делать, мы будем всё время слушать отчёты о том, как у нас хорошо и даже будет лучше, но почему-то будет исчезать это самое пространство.

Спасибо. (Аплодисменты.)

Председательствующий. Спасибо.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.