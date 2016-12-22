Константин Затулин: У нас проблема не с меньшинствами, а с большинством

13.12.2016 14:34:05

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Ноябрь в России, который в прежние времена начинался празднованием очередной годовщины Великой Октябрьской революции, в наши дни проходит под знаком Дня народного единства. Нынешняя осень в России ознаменовалась рядом серьезных решений, касающихся национального вопроса. Поэтому на встрече с депутатом Государственной думы РФ Константином Затулиным, который теперь частый гость в родном городе, журналисты, в том числе подняли и тему единой национальной идеологии. В нашей стране Константин Федорович считается одним из самых уважаемых экспертов по национальным вопросам.

- Константин Федорович, наверняка Вам известно о сборе подписей под петицией Конгресса интеллигенции, в который входят правозащитники, а также ряд таких известных писателей, как Улицкая, Алексиевич, Войнович и другие, призывающей «остановить попытку государственного переворота» – имеется в виду принятие единой государственной идеологии РФ. Вы являетесь руководителем Института стран СНГ и занимаетесь этими проблемами давно. Ваше отношение к инициативе правозащитников?

– Большинство современных государств у нас сегодня национально ориентированные: Украина – для украинцев, Казахстан для казахов, Армения – для армян, Грузия – для грузин… Всем известно, что в ряде случаев это приводит к острым столкновениям. Именно в этом – природа грузино-абхазского, грузино-осетинского, приднестровского и других конфликтов. Россия сегодня – единственная страна, которая на вопрос «А Россия – для русских?» прямого ответа не дала. И дать не может. В 90-е годы мы старались удержать в своем составе народные территории, поэтому национальная политика в России рассматривалась исключительно в контексте защиты прав национальных меньшинств. Параллельно правительство пыталось навести порядок в Чечне, что привело к кровавым столкновениям. На официальном уровне мы ратифицировали европейскую конвенцию защиты прав национальных меньшинств – она касалась малых северных народов, прав народов на Кавказе, прав татар и т.д.

Однако в 2000-е подход к решению национальной проблемы изменился принципиально. Стало очевидным, что большинство проблем национального самоощущения в России связано с социально-экономическими вопросами. Проблемы Кавказа — безработица, отсутствие инвестиций, возможностей и прочего. На этой почве и возникает сепаратизм, национализм.

В 1996 году была принята концепция национальной политики, в которой было сказано: надо принять программу развития депрессивных регионов. Их на тот момент было два – Северный Кавказ и центральное Черноземье. По Северному Кавказу было принято очень много решений, и деньги туда начали поступать, особенно после прихода к власти Владимира Путина. И когда той же Чечне урезают финансирование, Рамзан Кадыров может выступить, надавить на определенные рычаги, и ему возвращают недополученное. Может ли такое себе позволить хоть один российский губернатор?..

Мы понимаем, что за спокойствие на Кавказе должны платить. Но что случилось с центральным Черноземьем? По этому региону никакой программы не было принято ни разу. В следующей стратегии, принятой после прихода к власти Владимира Путина, а ее готовили те же самые люди, что делали это в 90-е годы, вообще забыли про депрессивные регионы. Как и в советские времена, в российской действительности русские регионы остаются главными страдальцами. Теперь у нас проблема не с меньшинствами, а с большинством! У нас уже есть национальные русские движения, я их видел. Их сажают, запрещают, а они доказывают, что русский народ и российское государство – это разные вещи. Восстановить русский народ против российского государства – вот это и есть смерть для Российской Федерации. Не до- пустить этого сегодня и пытается наш президент. Ему кажется, что если развивать тему «Мы – россияне», которую начал Ельцин, то тогда мы придем к сплочению.

Мое мнение – нам необходимо пойти по пути того же Татарстана и сказать, что у нас государство русского народа и остальных народов России. Пока же определение «русский народ» в Конституции не звучит ни разу! Это следует исправить. При этом в гражданско-правовом плане все народы, проживающие в России, должны остаться абсолютно равноправными и едиными. И у меня сомнений на этот счет нет.

Нина Елина

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