Лукашенко подписал указ о взаимном применении спецназа России и Белоруссии

13.12.2016 13:40:01

Глава белорусского государства Александр Лукашенко одобрил проект международного договора об участии белорусских подразделений специального назначения в контртеррористических операциях на территории Российской Федерации.

Согласно указу Комитет государственной безопасности Беларуси уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения. Ему разрешено при необходимости вносить в документ изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. КГБ уполномочен пописать соглашение "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

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