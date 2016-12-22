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Рубрика / Экономика

Россия укрепляет транзитный потенциал


13.12.2016 12:53:17

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Вопросы защиты прав россиян, постоянно проживающих в Казахстане, экономическое взаимодействие двух стран и развитие транспортной инфраструктуры — «Нового шелкового пути» — эти вопросы оказались в центре внимания встреч и переговоров, которые спикер Госдумы Вячеслав Володин провел с представителями законодательной и исполнительной власти Казахстана.

Визит в Астану стал для Володина первым официальным международным визитом на посту спикера Госдумы. Кроме того, он приурочен сразу к двум государственным праздникам: 25-й годовщине независимости Казахстана (16 декабря) и Дню российской Конституции (12 декабря).

— Это еще раз говорит об особых отношениях России и Казахстана, — подчеркнул Володин после встречи с председателем нижней палаты (мажилиса) парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

В ходе переговоров спикеры обсудили вопрос соблюдения прав граждан России на территории Казахстана. До сих пор есть проблемы с медицинским обеспечением россиян: 63 тыс. наших граждан, постоянно проживающих в Казахстане, не имеют права на медобслуживание, тогда как казахстанские граждане обслуживаются в России по системе ОМС.

— В настоящее время до конца не определен механизм такого рода медицинского обслуживания. Идет процесс доработки законодательства Казахстана. Решение ожидается к лету 2017 года и будет основано на паритетных началах, — заявил Нигматулин по итогам переговоров.

В ходе визита спикер встретился с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и председателем верхней палаты (сената) парламента Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере развития транспортной инфраструктуры. Речь идет в первую очередь о создании «Нового шелкового пути» — масштабного евразийского проекта, который сделает возможным транспортировку грузов из Китая в Европу через Казахстан и Россию, в обход Суэцкого канала.

Пробные поставки по этому маршруту показали, что срок прохождения грузов удается сократить с 36 до 15 дней (самый длинный в мире железнодорожный маршрут Харбин–Гамбург).

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя итоги визита российской делегации в Казахстан, отметил, что необходимость в координации законодательных инициатив стран ЕАЭС в сфере экономики действительно существует.

— Есть резервы для взаимодействия на парламентском уровне как между странами, входящими в Союзное государство Россия – Казахстан – Белоруссия, так и странами, входящими в Евразийское экономическое сообщество, — сказал эксперт. — Очень много общих проблем в непроработанности законодательства, в противоречии законодательства наших стран. Зачастую законы принимаются в общем-то и неплохие, но они не согласованы друг с другом между странами и это мешает нормальной экономической деятельности.

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