25 лет строительства независимой государственности на Украине

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Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в программе "Украинский вопрос"

Три года прошло с событий на киевском Майдане, 25 лет строительства независимой государственности на Украине. Ситуация с Украиной и вокруг Украины. Взгляд с позиций Москвы, России и русского мира.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.