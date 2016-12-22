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Рубрика / Политика
Додон предложил Красносельскому провести встречу в Тирасполе
|13.12.2016 12:20:54
Предварительные результаты президентских выборов на левом берегу Днестра прокомментировал на своей странице в социальной сети избранный президент Республики Молдова Игорь Додон.
- По предварительной информации, в Приднестровье в ходе выборов главы региона уверенную победу одержал Вадим Красносельский. Это открывает новую страницу в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем. Я искренне поздравляю Вадима Николаевича с этой победой и предлагаю ему провести в течение ближайших недель встречу в Тирасполе. У нас накопилось немало тем для обсуждения. Я верю, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мёртвой точки, - написал политик.
Игорь Додон отметил, что на обоих берегах Днестра живут представители одного народа. - В нашей общей истории были сложные периоды, но я верю, что нас объединяет намного больше, чем разделяет, - добавил он. Напомним, избранный президент РМ выразил намерение посетить Тирасполь сразу после своей инаугурации и до первого заграничного визита, который, напомним, состоится в Москву.
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