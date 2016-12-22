Воля

13.12.2016 12:16:27

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ

ВОЛЯ - пожелание, требование; способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели; власть, возможность распоряжаться; сознательное стремление к осуществлению чего-нибудь; свободное состояние, не в тюрьме, не взаперти.

С. И. Ожегов. Толковый словарь русского языка.

Спикер парламента Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), набрав 62% голосов по итогам подсчета 100% бюллетеней, сообщило РИА Новости.

Основной соперник Красносельского, действующий президент республики Евгений Шевчук получил 28% голосов.

Вадим Николаевич Красносельский родился 14 апреля 1970 года в посёлке Даурия (Забайкальский район Читинской области, РСФСР), в семье профессионального военного. В связи с переводом отца на новое место несения военной службы семья Красносельских в 1978 году переехала в город Бендеры (МССР). В этом, ставшем ему родным городе, Вадим Николаевич в стенах средней школы №3 (сейчас гимназия № 1), получил среднее образование. В 1988 году он поступил в Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова, которое в 1993 году окончил с отличием.

В 1993 году, вернувшись в родной город Бендеры, поступил на службу в правоохранительные органы Приднестровской Молдавской Республики. Вадим Красносельский неоднократно был награждён, в том числе государственными наградами ПМР: орден «За личное мужество» (2005 год); орден «За заслуги» II степени (2011 год); медаль «За боевые заслуги» (2004 год); медаль «За трудовую доблесть» (2010 год); медаль «За безупречную службу» III-II степени (2003, 2008 год).

С января 2007 года по февраль 2012 года являлся министром внутренних дел ПМР. 10 ноября 2008 года В. Красносельскому присвоено звание генерал-майора милиции. 9 ноября 2015 года был избран депутатом Верховного Совета ПМР VI созыва по 7 избирательному округу. 23 декабря 2015 года был избран Председателем Верховного Совета ПМР.

Экспертные оценки

Игорь Шишкин

Результаты президентских выборов в ПМР означают, что программу и повестку дня, которую предложил победитель – Вадим Красносельский, – поддержало большинство населения Приднестровья. Ничего более, но и не менее. Налицо факт демократического волеизъявления. А мы должны знать, что Приднестровье является, наверное, на постсоветском пространстве той республикой, в которой наиболее полно воплощена идея не демократии вообще – демократии для демократов, – а демократии как власти народа.

В ПМР сложилась хорошая традиция: все ключевые вопросы жизни государства решаются через референдум, через народное волеизъявление. Поэтому голосование там – это всегда очень и очень сознательный выбор. Люди привыкли самостоятельно решать свою судьбу. Сначала они в 90-е годы с оружием в руках отстояли свободу, а затем строили в тяжелейших условиях уникальную приднестровскую государственность, в которой три этнические общины – русские, украинцы и молдаване – смогли построить единую страну, в котором нет межнациональных проблем. Конечно, идеального общества в принципе не бывает. Но на фоне того, что происходило на всей территории бывшего Советского Союза, где везде и всюду начиналось стравливание различных этнических групп друг с другом, деление людей на первые и вторые сорта – Приднестровье смотрится прекрасно.

Тому, что один из кандидатов избран с таким отрывом, можно только порадоваться. Это означает, что никому не удастся использовать выборы для дестабилизации ситуации в Приднестровье – а желающих дестабилизировать ситуацию в ПМР во внешнем мире более чем достаточно. Если бы разрыв был в 2-3%, то, конечно же, попытались бы раскачать лодку. Сохранение стабильности – важный результат этих выборов.

Интересно, что Вадиму Красносельскому в 2012 году ЕС запретил въезд на свою территорию. Впрочем, не стоит представлять дело так, что, раз его в своё время ЕС осудил, то это уже означает, что ничего предосудительного для нас новый президент не совершит. Важнее то, что независимая политика Приднестровья, ориентированная на Россию, определяется волей граждан Приднестровья. А они решили, что в данный момент лучше всех выражать эту волю будет избранный президент Приднестровья. Эти акценты очень важны. У нас часто начинают думать, что если кого-то осудили на Западе, то он автоматически «наш». Дело не в этом. Дело в той политической, цивилизационной воле, которую проявляло и проявляет население ПМР. И раз оно избрало Красносельского, значит, народ считает его пригодным – а на месте, естественно, виднее, там Вадима Николаевича давным-давно знают в реальных делах. Это не человек со стороны и не кот в мешке. Народ убеждён, что его цивилизационный и геополитический выбор именно Красносельский сможет наиболее эффективно реализовывать в настоящих условиях независимо от того, осудил когда-то его ЕС или не осудил. Хотя это, конечно, тоже показательный факт, но не определяющий. Определяющее здесь – воля народа.

Вадим Красносельский обладает орденами и медалями «За личное мужество», «За боевые заслуги». Это вещи важные, это очень о многом говорит применительно к человеку, который сейчас будет возглавлять Приднестровье. Много говорит и то, что с 1993 года он служит в милиции Приднестровья и никогда из Приднестровья не выезжал. А это означает, что он всегда был на передовой борьбы за Приднестровья. Здесь важно подчеркнуть – речь идёт не только о независимости, а о борьбе за право населения Приднестровья быть самими собой и самим распоряжаться своей судьбой. Именно это разделило в своё время берега Днестра, разделило единую Молдавскую республику на нынешнюю Молдову и Приднестровскую Молдавскую Республику. Население Приднестровья отказалось признать тот выбор, которое сделало, кстати, меньшинство в Кишинёве. Тирасполь не отказался от русского языка, от своей природной участи как органичной части Русского мира. Вот за этот выбор все эти годы и боролся нынешний президент.

После переворота в Киеве положение в Приднестровье резко обострилось, но представлять дело так, что судьба ПМР зависела и зависит от решений, которые будут приняты в Кишинёве, Брюсселе, Берлине или Вашингтоне, ни в коем случае нельзя. Да, время было тяжёлое, но Приднестровье выстояло по двум причинам. Первая – стойкость граждан Приднестровья. Вторая – Россия. Как-то в этом вопросе исчезло упоминание роли России. Мы помним, что после киевского евромайдана готовился план фактически силовой ликвидации Приднестровья. Была встреча Порошенко с президентом Румынии, на которой было объявлено, что необходимо решить приднестровскую проблему и покончить с этим, как они выразились, замороженным конфликтом. Что в их устах означало «покончить с этим замороженным конфликтом» – совершенно очевидно. В Одессу был назначен господин Саакашвили. Ему, конечно, как гражданскому губернатору, войска не подчинялись, но именно на него была возложена обязанность установить полную экономическую блокаду Приднестровья. Мы помним, как тогда объявили, что не будут пропускать российских миротворцев на территорию Приднестровья.

А почему эти планы не были воплощены в жизнь? Да, блокада усилилась, но почему враги тогда не смогли задавить Приднестровье? Только потому, что его поддержала Россия. Давайте не забывать того, что в это время в Чёрном море провели соответствующие учения, что российские военные с очень большими звёздами на погонах (правда, отставные) вдруг стали давать для СМИ интервью с подробным рассказом о том, как российские войска в критической ситуации будут пробивать коридор в Приднестровье и обеспечивать его снабжение. На центральных российских телеканалах совершенно «случайно» появились кадры того, как российские миротворцы (расположенные в Приднестровье в соответствии, кстати, со всеми нормами международного права) готовят и восстанавливают аэродром в ПМР, способный принимать военно-транспортные самолёты. Это что – был набор случайностей? И вот сразу после этого воинственный пыл Румынии и Украины резко пошёл на спад.

Поэтому, когда говорится о том, что судьба ПМР висела на волоске, но тут совершилось чудо, пришёл к власти Трамп и теперь, глядишь, что-то произойдёт – извините, не соглашусь. Приднестровье смогло выстоять по причинам воли и мужества его населения, а также поддержки, которую оказывала Россия. Ни в коем случае ни первое, ни второе нельзя сбрасывать со счетов.

А то, как сейчас будет изменяться ситуация с приходом Трампа – это отдельная история. Можно, конечно, предаваться всевозможным мечтам, что он по каким-то причинам вдруг пойдёт на уступки России и так далее. Это модная сейчас тема. Можно ей заниматься, но я думаю, что это не интересно. Если Трамп и пойдёт на уступки, то только в том случае, если поймёт, что мы настолько сильны, что с нами нужно договариваться. Это опять-таки будет не его добрая воля, а результат нашей силы и нашей мощи. Это одна сторона вопроса.

Вторая сторона касается Молдовы, где не так давно на выборах победил Игорь Додон, который всегда говорил о том, что он считает стратегически необходимым для Молдовы выстраивать тесные отношения с Россией. Он всегда выступал за интеграцию Молдовы в Русский мир, присоединение к Евразийскому союзу. Да, пост президента В Молдове даёт минимальные права, не президент определяет внешнюю и даже внутреннюю политику. Но это очень серьёзный звонок. Как примирение ПМР и Молдовы можно будет реализовать после того, как более четверти века два берега Днестра жили отдельно – мы сейчас не можем сказать. Этот процесс только начинается. Но сначала Кишинёвым должны быть сделаны определённые шаги. Должны пройти досрочные выборы, которые старается инициировать Додон, и его сторонники должны одержать победу для того, чтобы сформировать правительство, потому что с нынешним правительством (абсолютно марионеточным, прозападным правительством), естественно, никакие соглашения об объединении население Приднестровья не одобрит.

Но при этом нужно не забывать, что и Молдова точно так же, как Приднестровье – это часть Русского мира. Только в Приднестровье населению удалось отстоять свой геополитический выбор, а население Молдовы ещё только сейчас начинает добиваться первых успехов. Хотя по всем своим вопросам все последние 10 лет большинство населения Молдовы выступает за пророссийский курс, а не за прозападный. Но это пока никак не влияет на политику властей, которые называли себя демократическими, но проводили – это реальность – антинародный, антимолдавский курс. Я напомню, что лидеры того альянса, который сейчас формирует законодательно-исполнительную власть в Молдове, не набирали никогда 10% поддержки населения – не каждый по-отдельности, а совокупно все. 90% населения против них. Мы забываем на фоне переворота в Киеве, что нынешние прозападные силы в Молдове царствуют в результате переворота 2009 года, когда были сожжёны президентская резиденция и Дворец парламента. Эти силы, 10%, правят Молдовой при полной поддержке Запада. Поэтому борьба ещё только предстоит.

И у нас, кстати, есть такая крайность, что Молдова никому не нужна, давайте про неё забудем, пусть она войдёт в состав Румынии. Чем быстрее это произойдёт, тем быстрее Приднестровье будет официально признано и станет частью России. Такие заявления очень даже распространены. Только я бы хотел напомнить, что граждане Молдовы, несмотря ни на что, все постсоветские годы постоянно демонстрируют преданность тому цивилизационному выбору, который молдавский народ сделал уже много веков назад – на единство с русским народом. Это раз, а второе – то, что в Молдове русских ничуть не меньше, чем в Приднестровье. Поэтому для нас они одинаково дороги и близки. И Россия, думаю, будет делать всё, чтобы решить проблемы этих двух берегов Днестра. Как пойдут у них переговоры? Сможет ли Додон получить реальную власть? Это уже дело следующее. Сейчас важно определиться в системе координат.

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