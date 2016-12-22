Украина готовит новые диверсии в Крыму – ФСБ

13.12.2016 12:01:54

Украинские государственные органы и радикальные организации перешли к активным действиям по реализации террористических замыслов в Крыму, - заявил сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ Александр Бортников.

"В этом году ФСБ России нейтрализованы две украинские диверсионные группы, планировавшие нападения на жизненно-важные объекты полуострова", - напомнил он.

Всего в течение года в России террористическая активность продолжила снижаться, в ходе спецопераций предотвращено 42 террористических преступления.

"Нейтрализованы 129 боевиков, в том числе 22 главаря бандподполья. Задержаны 898 бандитов и их пособников", - сказал Бортников, передает РИА Новости.

Глава ФСБ напомнил, что в ходе спецоперации ведомства уничтожен главарь так называемого "Вилаята Кавказ", а на территории Кабардино-Балкарии полностью ликвидировано руководящее звено террористических группировок.

"Повышена эффективность упреждающих действий правоохранительных органов и силовых структур. Совместными усилиями на стадии подготовки предотвращено 42 преступления террористической направленности", - добавил Бортников.

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