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Рубрика / Безопасность
Украина готовит новые диверсии в Крыму – ФСБ
|13.12.2016 12:01:54
Украинские государственные органы и радикальные организации перешли к активным действиям по реализации террористических замыслов в Крыму, - заявил сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ Александр Бортников.
"В этом году ФСБ России нейтрализованы две украинские диверсионные группы, планировавшие нападения на жизненно-важные объекты полуострова", - напомнил он.
Всего в течение года в России террористическая активность продолжила снижаться, в ходе спецопераций предотвращено 42 террористических преступления.
"Нейтрализованы 129 боевиков, в том числе 22 главаря бандподполья. Задержаны 898 бандитов и их пособников", - сказал Бортников, передает РИА Новости.
Глава ФСБ напомнил, что в ходе спецоперации ведомства уничтожен главарь так называемого "Вилаята Кавказ", а на территории Кабардино-Балкарии полностью ликвидировано руководящее звено террористических группировок.
"Повышена эффективность упреждающих действий правоохранительных органов и силовых структур. Совместными усилиями на стадии подготовки предотвращено 42 преступления террористической направленности", - добавил Бортников.
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