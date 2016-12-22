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Детали
Затулин: Горбачев не в ладах с географией и политологией
|13.12.2016 11:43:52
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Первый президент СССР Михаил Горбачёв не знает географию и современную политологию, заявил Лайфу первый заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
— Я не знаю, как Михаил Горбачёв рассматривает сегодняшние страны СНГ и те, кто пришёл им на смену, и Прибалтику, которая в СНГ не состояла. Очевидно, что у него не всё в ладах с географией и политологией. Во-первых, я не представляю абсолютно, что в ближайшее время мы увидим в составе какого то ни было объединения Россию и Украину. Грузия, которая проголосовала за вхождение в НАТО, тоже не может быть в интеграционном союзе, подобному СССР. Страны Прибалтики, которые состоят в ЕС, абсолютно не реально считать, что они бросят своё участие в ЕС и НАТО ради некоего интеграционного объединения, — сказал Затулин.
Ранее советский лидер заявил, что не исключает создание Союза на добровольной основе в границах СССР. В состав Советского союза входили 15 республик: Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Эстония, Латвия, Литва и Молдавия. СССР фактически прекратил существование 8 декабря 1991 года, главы России, Украины и Белоруссии подписали Беловежское соглашение, в результате которого был образован СНГ.