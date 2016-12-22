Победу на выборах главы Приднестровья одержал Вадим Красносельский

13.12.2016 11:28:33

Центризбирком подвёл итоги прошедших выборов президента Приднестровья. Согласно озвученной информации победу на выборах главы государства одержал Вадим Красносельский. Его результат - 62,3% избирателей (157 410 человек). Второе место по итогам голосования у Евгения Шевчука. За него свои голоса отдали 27,38% избирателей (69 179 человек). Олег Хоржан набрал – 3,17%, Владимир Григорьев – 0,67%, Ирина Василакий – 0,6%, Александр Дели – 0,55%. Против всех проголосовали 8593 приднестровца (более 3,5%).

Явка на президентских выборах составила 59,16 %. Наиболее активно голосовали жители столицы.

Сегодня же ЦИК ПМР вручил Вадиму Красносельскому удостоверение Президента ПМР.

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