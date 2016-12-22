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Детали
II Всероссийская научно-практическая конференця «Коранический и светский взгляд на идеологическое противостояние в Исламе» прошла в Казани
|13.12.2016 11:25:06
7 декабря в Казани прошла II Всероссийская научно-практическая конференця «Коранический и светский взгляд на идеологическое противостояние в Исламе: геополитические последствия разгрома псевдоисламских структур на Ближнем Востоке».
В ее работе принял участие заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, который выступил с докладом «Эхо Грозненской фетвы и перспективы постсоветской уммы».
Конференция проводилась в рамках реализации плана мероприятий Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Центром исследований Священного Корана и Пречистой Сунны Республики Татарстан в сотрудничестве с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан.
В научно-богословской дискуссии, которую вел директор Центра исследований Корана и Пречистой Сунны РТ муфтий Фарид хазрат Салман, также выступили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его первый заместитель Рустам хазрат Батров, главный редактор сайта «Kurdistan.ru», заведующий кафедрой теории зарубежного регионоведения Института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ, кандидат экономических наук Вадим Макаренко, директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета (КФУ) Рамиль Хайрутдинов, декан факультета теологии Дагестанского гуманитарного института Мажид Беркиханов, доцент кафедры «Исторические, философские и социальные науки» Гуманитарно-педагогического института Севастопольского государственного университета Аммар Канах, председатель общественной организации Союз мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина, заведующий кафедрой мировой политики и международных экономических отношений Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, доктор исторических наук, профессор Ринат Набиев, доцент кафедры международных отношений, мировой экономики и международного права Пятигорского государственного лингвистического университета, кандидат юридических наук, профессор Галина Станкевич, доцент кафедры философии и социально-политических дисциплин, заместитель декана факультета истории и юриспруденции Амурского гуманитарно-педагогического университета, кандидат философских наук Виктория Ким, профессор КФУ и Казанского филиала Российского государственного университета, доктор исторических наук Айдар Хабутдинов и др.
По окончании мероприятия была принята резолюция.
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