В битве за умы

13.12.2016 11:10:27

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

Академик Петр Толочко выкинут хунтой с поста Директора Института археологии НАНУ. Он "виноват " тем, что пишет правду и ссылается на исторические источники, которые ясно свидетельствуют о том, что никакой "Украины" как этнической общности и обособленности от остальных русских никогда не было. А была Русь, по греческому произношению-Россия, в Галиче, Новгороде, Полоцке, Киеве, Ужгороде, Владимире, Иркутске, Москве, по всей Руси жили и живут русские, по греческому произношению - россияне, по латыни - русины. Исторические документы, историческая наука полностью опровергают "историософскую ересь украинства".

Петр Толочко - последовательно защищает каноническую Церковь Малороссии и, вероятно, станет одним из обвиняемых в готовящемся политическом репрессивном процессе против неё.

Считаю важным обратить пристальное внимание читателя на тот факт, что в информационное борьбе, "битве за историю", с антироссийским киевским режимом Россией не использован системный аргумент - переиздание и массовая популяризация фундаментальных исторических, филологических, богословских трудов как великорусских, так и, в первую очередь малороссийских и карпаторусских историков, филологов, богословов, убедительно, на основе источников и документов, доказывающих тот исторический факт, что проект отдельных от русской украинской и белорусской наций является грандиозной исторической фальсификацией, призванной демонтировать Российское государство и само русское национальное самосознание. Публикациях и популяризаций самих их работ, источников, их популяризация путем написания статей, книг, снятия телепрограмм, документальных и художественных фильмов, создания системы эффективной пропаганды на основе этих трудов способна открыть глаза миллионам граждан Украины, обманутых, "зомбированных" нынешним киевским режимом. Открытие глаз на правду о своем историческом прошлом, при компетентной пропаганде, способно произвести "эффект разорвавшейся бомбы" и вызвать "священный гнев" против фальсификаторов и обманщиков- киевской хунты и всех идеолог "украинства". Именно люди, "которым открыли глаза", которые, благодаря этому вновь обрели правду и свое исконное русское самосознание, станут наиболее пассионарными сторонниками России и русского мира.

В списке есть повторы, этот список далеко не полон, в него не вошли работы киевских профессоров Д. Стороженко, И. Линниченко и мн. других. Но те произведения , которые вошли, обладают грандиозной разоблачительной силой против самого проекта Украины и Белоруссии как "антиРоссии", а этот проект является угрозой номер один для России.

Ряд работ посвящен теме геноцида галицких русских в начале двадцатого века, идеологами которого было "австромазепиское" меньшинство, поддержанное Германией и Австро-Венгрией в ходе подготовки Первой мировой войны с Россией. Первые концлагеря, Терезин и Талергоф, в двадцатом веке, где было уничтожено все карпаторусское образованное сообщество. Тема этого геноцида должна быть доведена до юридического завершения - его признания преступлением против человечества, подобного геноциду армян, происходившему в это же время. Необходимо использовать уроки Армения и Израиля, сделавшую тему геноцида своих народов (а геноцид русских Карпатской Руси был именно по национальному признаку) важнейшим политическим, идеологическим и юридическим оружием.

Еще одной темой, не описанной в списке, но легко раскрываемый в ряд авторов русской эмиграции, является тема использования украинских самостийников во главе с М. Грушевским) Германией в ходе Первой Мировой Войны через М. Парвуса, который финансировал деятельность Ленина, Троцкого и М. Грушевского, ВКПб и "Спилки визволення Украины, Центральной Рады" Грушевского. Это деятельность описана в книге Д. Одинца "НЕизвращённая история Украины-Руси" и одного из белоэмигрантских авторов "Золотой немецкий ключ большевиков".

Тема уничтожения бандеровцами и раскольниками - автокефалистами Православной Церкви на Украине в период Великой Отечественной Войны описана в книге С. Раневского "Украинская автокефальная церковь" и К.Фролова "Сакральные смыслы Новороссии"

Номера в списке повторяются, и труды, иногда, тоже. Но это уже редакторская работа. По ряду трудов и авторов дана краткая аннотация, к ряду отсутствуют выходные данные, но они легко восполняются через интернет. Ряд редких библиографических трудов, таких как третий том "Карпаторусских писателей" великого русского карпатоведа Ф.Ф. Аристова и подшивка газеты по борьбе с украинской идеологией "Свободное слово Карпатской Руси" 1960-200 х, а также уникального сборника с этой же идеологией "Путями истории" (издание Карпаторусского Литературного Общества, Нью-Йорк, 1977 год), имеются у авторов записки.

1.Украинство, украинский сепаратизм, по выражению известного карпато-русского священника Петра Коханина является "великой ложью XX столетия" (The biggest lie of the century" - "The ukraine and Ruthenia" by Peter G. Rohanik , Russian Orhodox Uergy Ass.or North America, Neu-York, 1952) .

2.книга блестящего историка Галицкой Руси Василия Ваврика "Терезин и Талергоф" (Львов. 1928 г.). Творческую деятельность автор начал в качестве узника именно концлагеря Талергоф, подпольно выпуская лагерные журналы и листовки с описанием австрийских зверств. После крушения Австрии Ваврик проживал во Львове, принимая активное участие в издании "Телергофских альманахов" - подробных сборников, посвященных русскому геноциду, учиненному австро-венгерской властью. Он также написал немало исследований и монографий о галицко-русском возрождении, его героях и вождях - И.Наумовиче, О.Мончаловском, Д.Маркове и многих других.

3.Талергофский альманах, Львов, 1924 г.).

4.Квинтэссенцией этих исследований является его уникальная по полноте книга "Краткий очерк истории галицко-русской письменности" (Лувен, 1968)

5. Альманах Карпаторусского литературного общества (Путями Истории, т. 1 и 2), Нью-Йорк, 1974 г.

Дмитрий Андреевич Марков (1864-1938) - знаменитый публицист автор работ - "Австрия и Россия" (1910), "Россия и украинская идея в Австрии" (1910).

Иероним Дуцык (1861-1935) - поэт, драматург, историк. Наиболее известна "История Руси в песнях".

Дмитрий Николаевич Вергун (1871-1951). Писатель, поэт наиболее известные труды "Немецкий Drung nah Osten" - переведен на многие языки, "8 лекций о "Подкарпатской Руси".

Юлиан Андреевич Яворский (1873-1937) - поэт, критик, этнограф, ученый и общественный деятель. Во время первой мировой войны - один из организаторов "Карпато-русского комитета" в Киеве. Наиболее известные работы: "Пушкин и Карпатская Русь" (1899), "Гоголь в Червонной Руси" (1904), "Галицкая Голгофа" (1924), "Значение и место Закарпатья в общей смете русской письменности" Прага, 1930.

Семен Юрьевич Бендасюк (1877-1965). Узник австрийских лагерей. Поэт, историк, журналист. Наиболее изв.работы: "Первые памятники русской переписки Д.И.Зубрицкого" 91932) и "Общерусский первопечатник Иван Федоров" (1935). Автор воспоминаний: "Памяти о.Максима Сандовича" (1935), "Единство Руси" (1936). Известен как человек высокой духовной жизни, верное чадо Св.Православной Церкви.

Ф.Ф.Аристов. "Карпато-русские писатели", Москва, 1916 г) .

"Об основных воззрениях А.И.Добрянского", СПб-1901

А. Добрянский "Наименование автро-угорских русских" (1885 г.).

А. Добрянский Проект политической программы для Руси Австрийской" (1871)

Екатерина де-Витте "Путевые впечатления. Буковина и Галичина". Киев, 1904 г)

Анатолий Степанович Петрушевич (1821-1913) крупнейший Галицко-русский историк, этнограф, филолог, член русского Археологического общества в Москве, доктор киевского университета Св.Владимира, член многих научных обществ в России. Автор фундаментальных, требующих скорейшего переиздания трудов: "Русь и Польша" (1849), "Львовская летопись" (1867), "Акты Ставропигийского братства" (1879) и шеститомник "Сводная галицко-русская летопись" (1874-1897).

Яков Федорович Головацкий (1814-1888) стал одним из первых энциклопедистов-просветителей Галицкой Руси, он проявил сильный характер и выдержку в борьбе с латино-польским началием в крае. Никакие преследования, даже лишение кафедры во Львовском университете не заставили его согнуться перед деспотом Галичины - наместником поляком графом Анджеем Голуховским. Головацкого изгоняют из Галиции, он переселяется в Россию и будучи униатским священником принимает Св.Православие и присоединяется к Святой Церкви как мирянин (это к вопросу о "Таинствах" у латинян-еретиков). Перечислим крупнейшие произведения Головацкого: "Три вступительные преподавания о русской словесности" (1849 г.), "Начало и действование Львовского ставропигийского братства" (1860), "Памятники дипломатического и судебно-делового языка русского в Галицко-Волынском княжестве" (1868), "К истории Галицко-русской письменности" (1883), "О памятниках русской старины в Галичине и Буковине" (1871), "Этнографическая карта русского народонаселения в Галичине, Угрии и Буковине" (1876), "Народные песни Галицкой и Угорской Руси"

(1878) и мн. другие.

Денис Зубрицкий

Денис Иванович Зубрицкий (1777-1862) потомок галицко-русского дворянства. Был первым сознательным этнографом и историком Галицкой Руси. Его исторические труды имеют непреходящую ценность, ибо содержащиеся в них акты и документы раскрывают русскую и православную историю Галичины, служат убедительным аргументом против униатско-самостийной мифологии:

1. Повесть временных лет Червонной Руси, 1850.

2. Летопись Львовского Ставропигийного братства. Москва, 1850.

3. Начало унии. Москва, 1850.

4. История галичско-русского княжества, с родословной картиной русских князей, галицких в особенности. Львов, 1852-1855.

5. Галицкая Русь в 17 столетии. Москва, 1862 г

Ф. Свистун Галицкая Русь под владычеством Австрии,

Петр Гардый - создатель уникального сборника документов по австрийскому геноциду "Галицкая Голгофа. Военные преступления Габсбургской монархии". "Военные преступления Габсургской Монархии"

Н.Воейков, Церковь. Русь и Рим. Джорданвилль, 1983.

Архиепископ Серафим (Соболев) "Русская идеология"

М. Максимович "Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси" (Киев, 1862)

И.И.Лаппо. Идея единства России в Юго-Западной Руси. Прага, 1929)

П. Кулиш "Воссоединение Руси"

М.О.Коялович "Лекции по истории Западной России"

прот. Иоанн Чернавин "Истоки духовной деградации Тараса Шевченко, СПб, 1908 год

Газета карпаторусских эмигрантов в США "Свободное слово Карпатской Руси" 1960-2000 г.г

. С.Раневский. "Украинская автокефальная Церковь". Джорданвилль, 1948 г.

Здесь есть повторы. Но лучше еще раз перечислить максимум

1. Ф.Ф. Аристов "Карпаторусские писатели", Москва, 1916.

2. Ф.Ф. Аристов. Литературное развитие Подкарпатской Руси. М.,1993.

3. Ф.Свистун "Галицкая Русь под владычеством Австрии". Нью-Йорк.

4. В.Р.Ваврик "Краткий очерк истории галицко-русской письменности", Лувен, 1968 г.

5. С.Гардый "Галицкая Голгофа. Военные преступления Габсбургской монархии". Нью-Йорк, 1968.

6. Н.С.Свенцицкий. Материалы по истории возрождения Карпатской Руси (отношения Карпатской Руси с Россией в первой половине XIX века. Львов, Печатня Ставронигийского института. 1905.

7. Евгений Недзельский. Очерк карпаторусской литературы. Ужгород, 1932.

8. Путевые впечатления. Буковина и Галичина. Киев, 1904 г.

9. Василий Кельсиев. "Галичина и Молдавия. Путевые письма. С.-Петербург, 1868

10. Екатерина де-Витте. Русско-польский вопрос в Галичине. 1804-1909. Почаев, 1909 г.

11. Екатерина де-Витте. "Происхождение и развитие украинофильства" Шамордино, 1915 г.

12. "Tht biggest lie of the century - the ukraine and Ruthenia" by Peter G.Kohanik..................

13. Галицкая Русь в европейской политике. Львов. 1886 г.

14. Скит Манявский в борьбе за веру и народность. Львов, 1926.

15. Б. А. Дедицкий, М.Качковский и современная галицко-русская литература. Львов, 1876.

16. О.А.Мончаловский "Литературное и политическое украинофильство", Львов, Типография Ставропигийского института, 1898.

17. Иеромонах Тарасий (Курганский) "Великороссийское и малороссийское богословие". Киев, 1913 г.

18. Проф.Зызыкин "Патриарх Никон и его государственные и церковно-канонические идеи". Варшава, 1928.

19. И.И.Лаппо "Идея единства русского народа в Юго-Западной Руси в эпоху присоединения Малороссии к Московскому государству". Прага, 1929.

20. Проф.Одинец "Возникновение русской государственности и идея русского единства". Париж, 1939.

21. Акты Южной и Западной России. Киев. 1879.

22. Проф. В.Завитневич "Палинодия" Захария Копыстенского и литературная полемика южнороссов с латино-униатами. С.-Петербург.

23. М.О.Коялович. Западно-русские братства.

24. М.О.Кoялович "Лекции по истории Западной России".

25. Г.Карпов. В защиту Богдана Хмельницкого. Москва, 1890.

26. Г.Карпов "Критический опыт разработки главных русских источников до истории Малороссии относящихся". Москва, 1870.

27. Южная Русь. Очерки, исследования и заметки. С.-Петербург, 1905.

Н. Ульянов "Происхождение украинского сепаратизма" (журнал русской эмиграции "Возрождение", Париж, 1932 год)

В. Шульгин "Украинствующие и мы" Белград, 1932 год

Современные авторы.

Протоиерей Николай Доненко, Крым. "Наследники Царства", Симферополь, 2004 год-книга о новомучениках (с их циатами) Русской Церкви 20-го века, пострадавших на Украине - все они были сторонниками русского самосознания, обличали украинство как таковое. Свидетельство святых Русской Церкви - важный аргумент в битве за умы.

Кирилл Фролов "Сfкральные смыслы Новороссии" ("Алетейя, СПб, 2015ый год). В книге прописаны преступления украинзаторов от 19-го века до 21 века, включая нынешнего киевского режима, дается обзор, со ссылками на источники и факты, идеологии "украинства" как отречения от собственного, русского самосознания и православной идентичности, приводится картина уничтожения Православной Церкви прошлыми и нынешними украинизаторами.

Олесь Бузина "Воскрешение Малороссии"

Олесь Бузина "Вурдалак Тарас Шевченко". Популяризация этих ключевых трудов убитого киевской хунтой историка и писателя, который замахнулся именно на "пророков" украинства и именно за это убитого, позволит сказать, что кроме террора, у строителей Украины и Белоруссии, как "антиРоссии", других аргументов нет. Олесь Бузина в "Вурдалаке" развил идеи книги протоиерея Иоанна Чернавина "Истоки духовной деградации Тараса Шевченко" (СПб, 1908 г), в которой сравниваются духовные пути А. Пушкина-от вольнодумства, масонства к Православию и патриотизму, И Шевченко-наобоорот. Переиздание этого труда также очень важно опровергать основы, фундамент и "святых" враждебного России проекта

В. Разгулов- выдающийся, историк и писатель, автор уникальных книг по карпаторусской истории, таких, как "Яркий след братьев Геровских", "Ф. Аристов и Карпатороссия". Фигура проф. Аристова -великого русского исследователя Карпатской Руси, не только написавшего уникальный труд "Карпаторусские писатели", о и создавший в Москве Карпаторусский музей, уничтоженный большевиками, должна быть максимально востребована, труды переизданы, Музей возрожден, как работе должна быть привлечена его дочь Ирина, проживающая в Москве.

Профессор П. Тулаев, автор трудов о выдающихся карпатороссах Ю. Венелине и И. Орлае. Труды надо переиздать, как и работы карпаторусских классиков.

