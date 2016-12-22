Константин Затулин возглавил Комиссию по международным делам Межпарламентской Ассамблеи Православия

12.12.2016 16:12:13

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на состоявшемся 9 декабря в Афинах заседании Секретариата Межпарламентской Ассамблеи Православия, в которую входят парламентарии из 28 стран, был избран председателем Комиссии Ассамблеи по международным делам.

Отметим, что на прошлой неделе Константин Затулин был утвержден членом постоянной делегации Государственной Думы РФ в МАП. Напомним, что Затулин состоял в этой Ассамблее с 2004 по 2011 гг., будучи депутатом IV и V составов Государственной Думы, и также возглавил Комиссию по международным делам к концу первого срока.

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