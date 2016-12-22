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Детали
Парламентарии России и Казахстана будут сотрудничать в рамках комитетов
|12.12.2016 12:33:31
Сотрудничество между парламентскими комитетами будет способствовать наполнению российско-казахстанских отношений конкретикой. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Астане в ходе встречи с главой Сената Касым-Жомарт Токаевым.
В рамках парламентской Ассамблеи СНГ стороны уже встречались в Санкт-Петербурге. Вячеслав Володин поздравил казахстанских коллег с наступающим Днём независимости который в Казахстане отмечают 16 декабря.
Он подчеркнул, что Казахстан прошёл большой путь развития за последние годы. "Как ваши соседи, граница России с Казастаном более 12 тысяч километров, — мы могли видеть все этапы развития страны, — сказал Володин.
Он выразил уверенность, что парламентские отношения будут развиваться, учитывая то, что они и сейчас носят конструктивный характер. «Мы с нашими коллегами считаем правильным развивать коммуникации в рамках профильных комитетов», — подчеркнул думский спикер. По его словам, это позволит наполнить совместную работу конкретикой.
В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев отметил, что выборы в Госдуму получили высокую оценку международных экспертов. Он поздравил депутатов с Днём конституции. «В политической системе России Госдума играет такую роль, которую сложно переоценить, — сказал он. — Нынешний состав Госдумы справится со всеми задачами, которые ставит президент Владимир Путин, в том числе для укрепления международных отношений и связей».