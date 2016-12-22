Тернистый путь русского антифашиста в Эстонии

12.12.2016 12:08:56

Корреспондент EADaily пообщался с эстонскими антифашистами, подвергшимися преследованиям со стороны властей своего государства за организацию акции «Бессмертный полк». Все они уверены, что ещё большие препоны государство постарается выставить в будущем году, дабы не допустить повторения акции. И тем не менее, активисты обещают, что «Бессмертный полк» пройдёт по Таллину и в 2017-м.

Остановить «Бессмертный полк»!

Напомним вкратце историю этого дела. В конце ноября эстонская полиция завершила, наконец, следствие в отношении пятерых активистов «Бессмертного полка» в Таллине — их приговорили к уплате штрафов. За две недели до Дня Победы в этом году общественный деятель Дмитрий Линтер зарегистрировал на 9 мая согласно нормам «Закона об охране порядка» открытое собрание (шествие) под названием «Бессмертный Полк — Таллин». Оно должно было пройти по заявленному Линтером маршруту от автовокзала до памятника Освободителям («Бронзовый солдат») на военном кладбище. Дежурными на данном мероприятии, согласно требованиям «Закона об охране порядка», стали активисты Сергей Середенко, Аллан Хантсом, Сергей Чаулин, Алексей Есаков и Сергей Меньков. Представители этой инициативной группы заранее отлично понимали, что могут столкнуться с различными неприятностями, но мало кто ожидал того, что последовало в действительности.

«Сразу же после этого начались многократные звонки с настоятельной просьбой „в ваших же интересах“ встретиться в полиции и „ещё раз“ обсудить грядущее шествие, бесчисленные „уточнения“ маршрута, попытки свалить на организаторов ответственность за возможные нападения на участников „Бессмертного полка“ со стороны приверженцев гитлеризма и прочие палки в колёса. Пиком противодействия „Бессмертному полку“ стало выпущенное главой Северной префектуры Департамента полиции и погранохраны полковником Кристианом Яани 7 мая „Решение о запрете проведения открытого собрания в заявленном обозначенном месте“ за номером 2.1−2/962−1. В этом чисто кафкианском документе префект Яани умудрился одновременно вынести два противоречащих друг другу и закону предписания. Сначала он, нарушая Закон об охране порядка, запретил уже зарегистрированное шествие „Бессмертного полка“ по указанному в регистрационном разрешении маршруту. Затем, осознав, что запрет незаконен (о чём сам же и пишет в собственном запрете), обязал (опять-таки в нарушение Закона об охране порядка) организаторов шествия провести его совсем по другому маршруту», — вспоминает редактор портала Rodina.ee Аллан Хантсом.

Это было лишь началом обрушившихся на членов инициативной группы неприятностей. Власти сделали всё возможное, дабы сорвать шествие. «Днём 9 мая официальный организатор мероприятия Линтер за несколько часов до начала акции был увезён на допрос КаПо (Охранной полицией Эстонии), откуда был выпущен прямо в больницу только ночью. В связи с вынужденным (по вине полиции) отсутствием организатора его представитель Сергей Середенко обратился к собравшимся у места запланированного сбора людям, желавшим почтить память героев Великой Отечественной войны, с сообщением о том, что акция отменена по причине задержания Линтера полицией. Получив на руки заказанные фотопортреты своих родных и близких, собравшиеся под пристальным наблюдением многочисленных полицейских патрулей двинулись от автовокзала к Военному кладбищу единственным возможным путём, то есть по улице Фильтри. В связи с недостаточной шириной тротуара и значительным количеством желающих поклониться памяти героев Великой Войны, шествие людей к памятнику Освободителям Таллина растянулось на несколько километров. Для того, чтобы люди беспрепятственно могли пройти на Военное кладбище, полиция временно перекрыла автомобильное движение», — рассказывает Хантсом.

Без вины виноватые

Уже спустя месяц после прошедшего в Таллине «Бессмертного полка» по заявлению капитана полиции Марко Виллемсона (руководившего 9 мая полицейским оцеплением шествия) о якобы имевшем место нарушении «Закона об охране порядка», полиция начала следствие по ст. 264´1 Уголовного кодекса Эстонской Республики («игнорирование действующих требований к проведению общественных собраний»). Дело было начато против участников инициативной группы Сергея Середенко, Сергея Менькова, Алексея Есакова, Сергея Чаулина и Аллана Хантсома. Сначала подследственным пытались инкриминировать организацию несанкционированного шествия по маршруту, запрещённому полицией. Но после нескольких допросов 21 ноября старший следователь Центрального городского полицейского отделения Северной префектуры Департамента полиции и погранохраны Эстонской Республики Андрус Ёбик постановил оштрафовать Есакова, Чаулина и Хантсома на 60 евро каждого — «ввиду отсутствия у них знаков отличия дежурных открытого собрания». Кроме того, было решено оштрафовать Сергея Середенко на 120 евро — «ввиду его отсутствия на открытом собрании и неисполнения обязанностей дежурного открытого собрания». Сергей Меньков оштрафован на 180 евро «ввиду его отсутствия на открытом собрании и неисполнения обязанностей дежурного открытого собрания».

Вот что поведал по этому поводу Алексей Есаков: «По роду своих занятий я занимаюсь электромонтажными работами. Общественной деятельностью начал заниматься относительно недавно — участвовал в сборе гуманитарной помощи для Донбасса. В мероприятии „Бессмертный полк“ я был задействован в качестве дежурного. Сейчас государство думает, что этим приговором оно закончило судебное дело против нас, но сам я так не считаю. Обвинение само по себе нелепое — мол, мы провели „запрещённое мероприятие“. Хотя мы не смогли провести шествие по заранее намеченному маршруту, потому что нам в этом отказали. И, в итоге, нам выписали штраф за то, что, дескать, мы — дежурные несуществующего, фактически, мероприятия! — были без повязок. Самое смешное, оштрафовали Сергея Середенко, вообще там отсутствовавшего — причём на самую большую сумму. Мы уже подали жалобу в городской суд, ждём, что они скажут. Надеюсь, что нам удастся провести „Бессмертный полк“ и в следующем, 2017 году. Если мы сумеем добиться оправдания по нынешнему делу, то это окажется прецедентом и городские власти уже не станут нам противодействовать».

В свою очередь, правозащитник Сергей Середенко отметил: «К настоящему моменту мы подали четыре жалобы в Харьюский уездный суд — с требованием закончить производство по административному правонарушению и отменить решение по штрафу. Расписали всю историю преследований, которым подверглась эта группа активистов — до и после „Бессмертного полка“. Когда в день проведения мероприятия фактически похищают организатора и целый день удерживают его для „допроса“ — это лишь самый яркий эпизод, а на самом деле там было жесткое преследование от начала и до конца. Ещё одна жалоба подана в Таллинский городской суд. Кроме этого, были поданы обращения о признании отдельных статей „Закона об охране порядка“ неконституционными. У нас в стране раньше был хороший „Закон о публичных собраниях“, который отменили два года назад — и положения, касавшиеся свободы собраний, переместили в „Закон об охране порядка“. В таком контексте свобода собраний стала рассматриваться, как явная угроза порядку: что категорически меняет отношение властей к публичным мероприятиям. Теперь полиция сама решает, разрешать или не разрешать — и сама же расследует нарушения». Середенко считает, что поданные жалобы могут возыметь действие. «Как ни странно, но по бредовым делам, вроде этого — нас, фактически, обвиняют в том, что мы не провели запрещённое собрание — статистика судебных решений целиком на нашей стороне. В подобных делах судьям обычно достает здравого смысла осознать, что это всё ерунда. Понятно, что тут ставится цель не допустить „Бессмертного полка“ в следующем году. Но я надеюсь, что акция всё же состоится».

«Выборочный досмотр»

Со своей стороны, Дмитрий Линтер пообещал: «„Бессмертный полк“ обязательно будет. Вопрос лишь в том, как впредь удержать эстонскую полицию от ее любимого дела — провокаций. Мы предупредим людей, что в той ситуации, когда власти пытаются создать напряжение на пустом месте, возможны разные неприятные неожиданности. Но я надеюсь, что шествие пройдет достойно».

Линтер показал текст письма, которое он отправил в полицию: «Благодарю за вызов в качестве подозреваемого в организации „Бессмертного полка“ в Таллине. К сожалению, не смогу приехать к вам на допрос. Для того, чтобы оказаться в Эстонии, мне придётся пройти унизительный досмотр и обыск на границе (который обычно занимает от трёх до десяти часов каждый раз, как пересекаю границу). Кроме этого, абсурдность выдвинутого подозрения вынуждает меня скептически относиться к требованиям эстонской полиции. Она вместо охраны правопорядка занимается преследованием и фабрикацией уголовных дел несогласных с русофобской политикой правительства Эстонии. Готов предложить допросить меня по скайпу в предложенное вами время — с последующим подтверждением протокола допроса цифровой подписью. Когда я окажусь в Эстонии, на данный момент не знаю. В любом случае, считаю ваш вызов преследованием меня и, возможно, моей семьи и близких за мою антифашистскую позицию».

Также, Дмитрий Линтер рассказал об обстоятельствах того, как он 9 мая оказался в больнице. «Меня доставили на допрос в здание эстонской „охранки“ — туда меня забрали в момент моего визита к адвокату. Меня за сутки уведомили о запрете шествия „Бессмертного полка“ и никакой возможности вовремя уведомить об этом всех, кто изъявил желание участвовать, не имелось. По итогам допроса, длившегося в течение семи часов, меня решили проверить на предмет состояния здоровья и пригласили медиков „Скорой помощи“. Те, замерив моё давление и увидев моё состояние предложили мне либо принять медикаменты, либо отправиться в больницу. Сотрудники спецслужбы пытались этого не допустить, но, в итоге, медики меня увезли, доказав, что я нахожусь в состоянии, опасном для жизни. Потом мне снижали давление, прописали необходимые препараты — причем, было подчеркнуто, что моё состояние является прямым последствием задержания».

О том, насколько нелегка будничная жизнь русского правозащитника в этой стране, свидетельствует рассказ члена правления НКО «Русская школа Эстонии» Алисы Блинцовой. Она ехала в Ленинградскую область на форум соотечественников, но на границе подверглась изощрённому обыску. Алиса поведала: «Вообще-то, в целом, Россию я посещаю очень редко. Однако, в прошлом году я ездила с семьей в РФ — и тогда никаких проблем у меня не было. На этот раз, получив приглашение, я отправилась в автобусе: рубеж двух государств пересекали ночью. Перед этим я выпила таблетку снотворного и, когда меня разбудили, сначала плохо соображала, что происходит. Но вскоре пришлось изрядно поволноваться. В ходе проверки пограничники, как обычно, собрали у пассажиров паспорта и, просмотрев их, вернули. Всем, кроме меня. Мне же велели выйти из автобуса, заставив волочить по снегу тяжелый чемодан. Сказали, что применят ко мне „обыск второго уровня“. Как я поняла, такого рода обыск заключается в полном вытряхивании всех вещей; внимательно рассмотрели даже пудру в косметичке. Кроме того, меня заставили снять куртку и тщательно прощупали все карманы. Искали, как я поняла, отнюдь не оружие и не наркотики — но что именно, я так и не поняла. Спрашивали, есть ли у меня какие-либо флешки, диктофоны и компьютерные устройства… Я ответила: „Нет…“ „Чего ж так?“, — интересуются. Проверили мой телефон, потребовали код доступа. „Зачем?“ „А вдруг он у вас ворованный?“ Они что, всерьёз думали, что я украла телефон и поехала с ним в Петербург?! В общем, ничего интересного для себя не обнаружили и спросили: нужен ли мне протокол осмотра? Я попросила выслать его мне на электронную почту. Они отказали: мол, на е-мейл подобные документы не отправляют. Пришлось дожидаться, пока мне принесут его в автобус. Этот случай я так просто оставлять не собираюсь, буду жаловаться в ООН…»

И завершающий штрих, о котором поведал Сергей Середенко: «Поездка на „Балтийский Форум“. Итоги, кратко. Туда — „выборочный досмотр“ Алисы Блинцовой. Обратно — „выборочный досмотр“ Алексея Есакова. Да такой, что ему пришлось пропустить автобус».

Нелегко быть русским антифашистом в Эстонии!

Вячеслав Самойлов

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