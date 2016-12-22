Телебашни двойного назначения: Раскрыта тайна украинских вышек

12.12.2016 11:52:50

В данный момент известно, что украинская пропагандистская машина раскручивает пиар-акции вокруг возведения телебашен вещания на Чонгаре и горе Карачун. Чонгарская вышка должна достигнуть 150-метровой высоты и получить передатчик мощностью в 5 кВт. Против ДНР на Карачуне уже возведена 180-метровая башня (5 декабря на торжественное мероприятие в честь её открытия в оккупированный Славянск понаехал Порошенко). Как он сам чирикнул в своём твиттере, передатчик для этой телевышки Украина получила в дар от Польши.

Самое странное во всей этой трансляционной возне то, что сами хунтята не страдают железным оптимизмом, касаемо конечных результатов предпринятых усилий.

Более года назад, в июле 2015-го, когда в Киеве только-только начали шлёпать губами на тему вещания на Крым и народные республики Донбасса, от воображаемых пэрэмог и славословий обсуждение очень скоро перешло в плоскость технических деталей. Уже тогда геббельсёныш Костинский из Минстеця открыто жаловался, что для покрытия Крыма украинским телевещанием необходима вышка высотой не менее 400 метров, оснащённая передатчиком мощностью в десятки киловатт.

В данный момент Костинский поменял прежнее мнение на диаметрально противоположное и распространяет в СМИ бодрые прогнозы о перспективах украинского вещания на том куцем оборудовании, что будет задействовано в скором времени. И даже берётся на голубом глазу рассуждать, что в Крыму киевскую телешизу обязательно начнут глушить с переляку, расходуя дефицитный энергетический ресурс.

Что же на самом деле? Даже если бы рельеф местности северного Крыма был идеальным, радиус FM-вещания с чонгарской вышки не достиг бы и 60 км. Стоит ли городить огород и тратить энергию для охвата правоверными хунтовскими телеканалами слабозаселённой части Крыма, не добивая даже до Джанкоя?

В официальном комментарии депутата Народного Совета ДНР Елены Мельник, относящемуся к началу вещания Украины на республику, сообщается, что 180-метровая вышка с польским передатчиком на горе Карачун имеет радиус вещания 67 км. Таким образом, о передачах на Донецк, расположенном почти вдвое дальше зоны покрытия, хунте приходится только мечтать. Речь может идти о покрытии окраин Горловки (68 км от Карачуна). Той самой Горловки, которую ломает и утюжит вот уже не первый год укропская арта. Надеяться на то, что душеспасительные беседы о евроинтеграции и безвизе, исторгаемые говорящими головами хунтовских «политручков» с голубых экранов, возбудят «едынокраинские» симпатии у людей, ежедневно видящих смерть и разрушения со стороны говорунов, – крайняя степень наивной наглости.

Крымский министр связи и информационной политики Дмитрий Полонский, располагая данными о строительстве чонгарской вышки, согласен с коллегой из ДНР и берётся утверждать, что украинская затея с вышкой больше похожа на профанацию.

Так зачем хунтарям, сидящим на голодном финансовом пайке, делать инвестиции в провальную артель «Напрасный труд»?

Первое, что приходит в голову, – распил выделенных средств на очередной дурацкий мертворожденный проект. За примерами далеко ходить не надо – достаточно вспомнить реализацию проекта «Великой укропской стены».

Стоит ли вообще вкладываться на перспективу в окаменевшие технологии аналогового телевещания, когда у большинства телезрителей в домах давным-давно показывают современные системы HDTV, а с будущего года всё эфирное вещание России запланировано перевести в цифру?

Общественник Геннадий Сивак родом из Геническа, но в данный момент живущий в Крыму, со ссылкой на инсайдерские источники рассказал «ПолитНавигатору», что возводимые вышки на деле могут быть куда менее безобидными, чем кажутся на первый взгляд. А раздутая вокруг них говорильня о трансляции бессмысленных и беспощадных украинских телеканалов – не более, чем «белый шум» и дымовая завеса для прикрытия куда более масштабных приготовлений.

В частности, утвержает Сивак, строительство «телевышек» охватывает пограничные области Украины с Россией, российским Крымом и донецкими республиками. Минстець не обязательно должен быть посвящён во все подробности дела. Украинское «министерство правды» может выступать в качестве прикрытия, как и исполнитель работ ООО «Телесети Украины».

Прикрытия чего? Например, средств для ведения радиоэлектронной войны с Россией. Разрозненные, в единичных количествах, «телевышки», как средства РЭБ и электронного шпионажа, бессмысленны. Но, судя по всему, на границе с Крымом будет задействована не одна чонгарская вышка. Ещё одна в данный момент действует неподалёку, в Каланчаке, и ещё одна «телевышка» закладывается в Вознесенке. Можно добавить сюда строительство пунктов радиоразведки на азовском побережье. Строительство очередной «телевышки» уже развёрнуто в Мариуполе. На очереди – воткнуть лучевые башни в районе Бердянска и Арабатки. К данным работам привлечены не вороватые укропы, но американская контора Aeros, картина серьёзно меняется.

Как могут нагадить «телевышки двойного назначения» Крыму?

Могут, с участием американцев и их оборудования. На севере Крыма Россия создала сильную оборонительную группировку войск, включающую в себя погранвойска, станции наблюдения и ПВО, прикрывающих границу десантников. Средства радиоразведки и РЭБ с украинской стороны смогут фиксировать активность средств связи, глушить сотовую, КВ и УКВ связь (в том числе, армейского диапазона), забивать помехами датчики ГЛОНАСС, прослушивать телефонные переговоры и всё такое прочее.

На то, что группировка российских войск и ЧФ в Крыму интересует не только спецслужбы Украины, но и их американских кураторов, говорит следующий факт. Во время «научно-исследовательских ракетных стрельб» в сторону Крыма, в воздушном пространстве Украины, было зафиксировано появление американского разведывательного дрона RQ-4 Global Hawk. Это не первое и явно не последнее появление постороннего наблюдателя, которого определённо интересуют сигнатуры и частоты, на которых работают российские системы наземных и корабельных ПВО в Крыму, как и станции радиоэлектронного предупреждения на севере и северо-западе Полуострова.

Гонять из Сицилии на Украину беспилотник глобальной разведки – занятие не из дешёвых. Американцам куда проще один раз потратить деньги на то, чтобы создать вблизи южных российских границ комплекс станций радиоэлектронного шпионажа.

Выходит, проект не столь уж дурацкий и мертворожденный? Из Киева угрожают врубить лучевые башни ещё до наступления Нового Года. Тогда и посмотрим.

Александр Ростовцев

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