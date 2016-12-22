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Рубрика / Общество
Миграция с точки зрения мигранта
|12.12.2016 11:38:21
Открытое письмо Владимиру Соловьеву в связи с эпизодом о мигрантах в его программе от 07.12.2016 года
Здравствуйте, уважаемый Владимир Рудольфович!
Позвольте поблагодарить Вас за «Вечер с Владимиром Соловьевым» – эту информативную, яркую, интересную передачу. Наша семья всегда, когда есть возможность, с удовольствием Вас смотрим!
Однако, диалог на тему миграции, прозвучавший в выпуске от 07.12.16, вызвал у нас настолько неоднозначное мнение, что я и моя семья решились Вам написать. Для начала мы хотим ответить на вопрос, который поднимался в ходе дискуссии: «Кто такие мигранты и что им надо?»
Мы – это среднестатистическая семья мигрантов – соотечественников, возвратившихся на свою историческую Родину – Россию из Казахстана, как и тысячи других семей. Мой муж – Клюжин Филипп Игоревич (31 год, IT – специалист), я – Полтаранина Дарья Дмитриевна (29 лет, художник), дочь (6 лет) и сын (3 года). Мы приехали в г. Воронеж 07 августа 2015 года, как участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637.
В середине прошлого века, мой дед, коренной москвич, был направлен из г. Москвы работать в Алма – Ату, бабушка – родом из г. Кемерово; по другой линии мои давние предки приехали в глубинку Российской Империи по указу Императрицы Екатерины II – теперь эта глубинка является Восточно – Казахстанской Областью. Родители моего мужа родом из г. Ангарск.
Мои предки сражались в Великую Отечественную войну: два прадеда, дед, три дяди – все они имели достойные боевые награды. Прадед отдал жизнь за Родину на полях сражений и похоронен в братской могиле в г. Великие Луки. Еще один родной дедушка награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Что же нам надо, мигрантам? Отвечаю: жить и работать в России, открыто любить свою Родину, говорить на русском языке, наслаждаться нашими традициями, культурой, природой! После развала СССР более 20 млн. человек, этнически русских оказались за границей, превратившись в иностранных граждан для России. Мы не приехали, и не понаехали. Мы возвращаемся домой!
Владимир Рудольфович! Диалог в Вашей передаче вели очень авторитетные и уважаемые люди. Но, к сожалению, ни один из них глубоко не владел вопросом по теме миграции. Согласитесь, что компетентный специалист в области Миграционной политики внес бы конкретику и ясность в дискуссию о мигрантах? Но, увы! Такого человека на этой передаче не было и потому тема миграции, к сожалению, осталась не раскрыта.
Например, сомнительны, на наш взгляд, попытки Ваших гостей поставить знак равенства между мигрантом и террористом, а также смешать в один ком ужесточение миграционного законодательства и методов борьбы с террористами. Миграция и террор – разные темы.
На наш взгляд, миграция в Россию и миграционный опыт сегодняшней Европы – разные вещи. Говорить о миграционном кризисе в России, извините, не совсем корректно, если взглянуть на следующие цифры:
«Общая численность населения России на 1 января 2016 года составляет 146, 5 млн. чел., плотность населения — 8,55 чел./км2 http://www.statdata.ru/russia. Для сравнения, численность стран Евросоюза на тот же период составила 508,2 миллиона человек, при плотности населения – 116,0 чел./км2.
О каком миграционном кризисе в России велась дискуссия на Вашей передаче, когда «…прирост населения России за 1 полугодие 2016 года составила 0.19 % или 277, 4 тыс. человек. Увеличение численности населения России сложилось за счет миграционного прироста на 95,5%! http://www.statdata.ru/russia
Россия должна стать богатой страной. Но богатство любой страны – это, прежде всего люди. Обеспечить динамику прироста населения – одна из первоочередных задач государства Российского, наряду с ростом ВВП.
Теперь, несколько слов об ужесточении миграционного законодательства. Стоит заметить, что и на сегодня пройти путь мигранта и получить Российское гражданство нелегкая задача, предусматривающая тотальную документальную проверку, досье мигранта на региональном и федеральном уровне, включающую как медицинскую, так и дактилоскопическую регистрацию (в том числе и для новорожденных детей). Вряд ли коренные россияне подвергались подобному сканированию хоть раз в жизни, как мигранты.
Рассмотрим вопрос экономической эффективности привлечения мигрантов.
Мы, среднестатистическая семья из Казахстана, приехали на новое место жительство не с пустыми руками. За период 2 полугодия 2015 – 2016 г.г. мы инвестировали в экономику Воронежской области более USD 50000 – это взнос в покупку квартиры, мебели, машины и прочие приобретения. То есть каждый член нашей семьи, включая наших малолетних детей, обеспечили денежные поступления в экономику России USD 12 500. С учетом, что номинальный ВВП России за 2015 год на человека составил USD 12 719 и того, что мой муж через три недели после переезда уже вышел на работу – наша семья осуществила достойный первоначальный вклад в экономику Родины, принимая во внимание наш возраст.
Теперь, что касается возрастного распределения переселенцев в РФ и членов их семей, по возрасту: 20% – это несовершеннолетние дети до 18 лет, 73% – это люди трудоспособного возраста от 18 до 55 лет (зачастую с высшим образованием и хорошим опытом работы). И всего – 6% – люди пенсионного возраста (Мониторинг по Программе переселения).
Эта статистика дает понимание, какая категория людей едет – это средний трудоспособный класс, с маленькими детьми (которые будут воспитаны здесь в интересах и с любовью к России).
Вся вот эта небольшая статистика приведена нами с единственной целью – показать Вам другой портрет мигранта, не тот, о котором шла дискуссия на передаче 07.12.16.
Мигрант в России – это в большинстве своем русскоговорящий, точнее этнически русский человек, с высшим образованием, материальным состоянием, семейный, с маленькими детьми! Мигранты, которые в большинстве своем едут за родной культурой, языком и стабильным, перспективным будущим!
Мы часто сталкиваемся с тем, что наши бывшие соседи здесь, в России, чаще всего и не слышали, что есть Программа Переселения, не понимают так же, как и Вы, зачем мы приехали. Хотелось бы, чтобы Ваша передача, имеющая такую огромную аудиторию, вновь вернулась к этой непростой теме: Мигранты, и раскрыть телезрителям эту тему и с другой стороны? Например, Владимир Вольфович Жириновский тоже мигрант – наш земляк – родился и рос в Алма-Ате, Казахская ССР.
Если возможно, сделайте, пожалуйста, выпуск или уделите время вопросу Государственной программе переселения со специалистами в данном вопросе. Мы можем порекомендовать Вам потенциальных гостей для Вашей передачи, которые смогут компетентно и аргументировано раскрыть тему мигрантов России.
А также поговорить о людях, которые не убегают на Запад, а выбирают Россию. Что мы, мигранты (соотечественники – это хорошие, успешные, неравнодушные к судьбе России люди!
С уважением и надеждой на понимание,
Полтаранина Дарья
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