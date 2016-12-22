Эхо Грозненской фетвы и перспективы постсоветской уммы

12.12.2016 11:31:39

Ильдар Фаатович Сафаргалеев Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

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Заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ.

Относительно недавно, в конце ноября, в Институте стран СНГ прошел круглый стол по теме «Грозненская фетва» – яблоко раздора и/или момент истины?». Он был посвящен итогам и последствиям для России и постсоветского пространства в целом решений Всемирной конференции мусульманских ученых на тему: «Кто они – люди Сунны и согласия? Разъяснение и описание пути Ахлю-Сунна валь-Джама'а с позиции вероубеждения, мусульманского права и суфизма, и последствия отклонения от этого пути», которая прошла с 25 по 27 августа 2016 года в Чеченской Республике.

Данная фетва фактически сразу же с момента ее принятия вызвала целую бурю как в российском исламском социуме, таки и за рубежом. Ее эхо до сих пор отдается в России и особенно странах Ближнего Востока, и наверное еще долго будет звучать повсеместно, так как документ затронул «святая святых» и одновременно указал на первопричину захлестнувшего весь мир террора и смуты (или фитны).

Грозненская фетва четко определила в рамках нашего государства понятие суннитского традиционного ислама, который заключается в следовании мутаридитской либо ашаритской акиде (вероубеждению) и одному из четырех четырех мазхабов (богословско-правовых школ): ханафитскому, маликитскому, шафиитскому и ханбалитскому, а в плане такой основы Ислама как Ихсан (Искренность) пути Тасаввуфа.

Фетва также обозначила некоторые «заблудшие секты современности, которые появились в России и в других странах». Согласно ее постановлению, это:

«– ваххабиты – последователи Мухаммада бин Абдуль Ваххаба ан-Наджди, относительно которого установлено, что он обвинял мусульман в неверии, считал их отрекшимися от религии (муртаддами) до такой степени, что разрешал убивать их. Эта секта имеет много других распространенных названий.

Их называют «ат-таймийя» из-за того, что они следуют многим ошибочным высказываниям в религии Ахмада бин Абдуль-Халима бин Таймийи.

Их называют «салафитами» из-за того, что они ложно относят себя к праведным предшественникам («салафам»).

Их также называют «аль-мадхалийя» из-за того, что они следуют такфирийским (обвиняющих мусульман в неверии) высказываниям своего предводителя Раби'а бин Хади аль-Мадхали.

Их также называют «аль ля мазхабийя» («безмазхабниками»), потому что они отвергают следование праведным мазхабам и следуют тому, что диктует им их ограниченный ум и ложное понимание. Они распространяют свои заблудшие идеи, ложно интерпретируя великого ученого имама Ахлю-Сунна валь-Джама'а Ахмад бин Ханбала (да будет доволен им Аллах);

– ИГИЛ («иблисское государство»): это религиозная секта, обвиняющая всю мусульманскую умму в неверии, практикующая насилие и убийства самым бесчеловечным образом. Сторонники ИГИЛ являются хариджитами нашего времени в силу того, что они опираются на основы и идеи первых хариджитов, обвиняя мусульман в неверии, считая дозволенной для себя кровь тех, кто не согласен с ними. Их секта далека от Ислама и его законов;

– «хабашиты», «кораниты»;

– и подобные им, не находящиеся на вышеуказанном истинном пути сектантские течения».

Безусловно, что Грозненская фетва имеет чрезвычайно важное значение для борьбы с «чумой нашего времени», какой является псевдорелигиозный экстремизм и соответствует установкам нашего государства на «суверенизацию российского ислама». Вместе с тем мы живем не в безвоздушном пространстве. Огромный сегмент нашей родной уммы за последние десятилетия и годы это мигранты, немалая часть которых уже прочно осела в крупных российских городах и не только. Поэтому неслучайно я предложил в ходе прошедших 6 декабря в Государственной Думе Слушаний, посвященных 25-летию Содружества Независимых Государств, в проект итоговых документов включить пункт, который звучит следующим образом:

«В целях противодействия распространению псевдорелигиозного экстремизма на постсоветском пространстве и укрепления духовной безопасности Содружества рекомендовать государствам-участникам изучить позитивный опыт выпуска «Грозненской фетвы».

И, на мой взгляд, многое в плане позитивных перспектив как российской так и постсоветской уммы в целом зависит от того, насколько удастся: во-первых, отстоять ее и претворить что-называется в жизнь на территории нашей Родины и во-вторых, распространить ее антиэкстремистский потенциал за пределы РФ, и прежде всего в государствах-участниках СНГ.

Фетва стала своего рода лакмусовой бумажкой, моментом истины и выявила тех, кто как раз состоит в рядах указанных в ней «заблудших сект современности» либо симпатизирует им либо находится от них в материальной и иной зависимости.

В связи с этим для России, по крайней мере, определенно выявились целые муфтияты и духовные лидеры мусульман, которые подвержены указанной в фетве сектантской болезни.

Ещё один немаловажный момент, конференция наша называется «Коранический и светский взгляд на идеологическое противостояние в Исламе: геополитические последствия разгрома псевдоисламских структур на Ближнем Востоке». Однако хотел бы акцентировать на том, что наметившийся разгром этот, к сожалению, только физический, но не в коей мере не идеологический. Ведь не случайно один из известных саудовских имамов заявил, что мы (не могу привести здесь дословно, но смысл такой) не должны резко осуждать ИГИЛ, так как наша акида (наши взгляды) по вопросам вероучения совпадают). Как метко выразился по этому поводу известный мусульманский общественный деятель Али (Вячеслав) Полосин: «Т.е. они ваххабиты-салафиты полагают, что головы неверным нужно не сразу отсекать, как это делают ИГИЛовцы, а по происшествии некоторого времени. Вот и все их различие».

И в связи с этим говорить об идейном разгроме псевдоисламских радикалов говорить ещё рано. Как раз в идеологическом противодействии псевдорелигиозному экстремизму первым таким победным событием, на мой взгляд, и явился выпуск Грозненской фетвы. Для полного же идеологического разгрома радикалов как у нас в России так и на постсоветском пространстве предстоит ещё сделать очень много. И от того насколько это удастся напрямую зависят перспективы нашей постсоветской уммы, которая, как я полагаю, несмотря на четверть века добровольно-принудительного развода республик бывшего СССР представляет ещё пока одно единое целое.

Первый благоприятный сценарий для России предполагает вслед за Грозненской фетвой поэтапную мирную несиловую зачистку отечественного духовного поля от указанных в ней «заблудших сект современности». И процесс в этом направлении уже что называется уже пошёл. Практическим свидетельством этого явилось недавнее создание так называемого Духовного Собрания Мусульман России, или «четвёртой», пусть и пока не совсем окрепшей силы Российского ислама, которая должна привести к объединению под своим крылом всех «неприсоединившихся» и отколовшихся от централизованных духовных управлений мусульман муфтиятов с последующим поглощением одной из них в лице в так называемого ДУМ РФ. Выполнив эту миссию, ДСМР как мавр, сделавший своё доброе или не совсем таковое дело, должно будет как бы оно этого не хотело слиться с ЦДУМом как наиболее крупной и здоровой с точки зрения подверженности засилью тех самых «заблудших сект современности» структурой.

Что касается Северного Кавказа здесь в силу непростой обстановки не так все может быть стройно. Вместе с тем, наличие таких оплотов традиционного ислама как Чеченский и Дагестанский муфтияты с объединяющей их духовной традицией Тасаввуфа позволяет надеяться на выстраивание со временем единого муфтийского северокавказского поля по примеру и принципу нежестко вертикальной «диалоговой площадки» ДСМР (того самого недавно созданного Духовного собрания мусульман России).

Я не стану рассматривать здесь в плане перспектив остальные отдельно взятые постсоветские государства, где ситуация вполне однозначна в связи с тем, что в них нет такого откровенного бардака в официальном духовном поле, какой имеет место быть в России, и действует одно централизованное духовное управление с жесткой вертикалью власти. Вместе с тем, в силу геополитических причин ситуация в их исламских сообществах напрямую будет зависеть от того, насколько удастся именно России объединиться по вышеприведенному сценарию и справиться с «экстремистской заразой» в её духовном поле.

Неблагоприятный сценарий развития событий для постсоветской уммы опять таки завязан на нашу страну, как ключевую, и зависит всецело от воли государства. Трудно предположить, что оно пожелает и дальше дробить и без того лоскутное мусульманское официальное духовное поле путём ставки на недавно созданную совещательную площадку Духовного Собрания Мусульман России и способствовать снижению эффективности борьбы с псевдорелигиозным экстремизмом, так как это, на мой взгляд, будет способствовать наращиванию потенциальной пятой колонны на случай, упаси от этого Всевышний Аллах, возможных социальных потрясений и всеобщей фитны. Но исключать ничего нельзя. На все воля Аллаха, которого мы молим и к защите которого прибегаем от козней шайтана, побиваемого камнями.

Амин!

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