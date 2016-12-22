Ближневосточная политика России или грядущая новая цивилизация

12.12.2016 11:08:37

Что делает Россия на Ближнем Востоке?

То же самое, что и все остальные – большую европейскую политику. Если еще столетие назад нервным узлом Европы были Балканы, то сегодня эта точка сместилась. Чтобы играть достойную роль в европейской политике, России необходимо присутствие на Ближнем Востоке. Тем более, что в Европу Россию не пускают изо всех сил. Россия, как и другие геополитические игроки в этом регионе заинтересована в ресурсах Ближнего Востока. Именно поэтому Россия возобновляет свой статус этом пространстве, реанимируя тесные отношения с государствами, бывшими союзниками СССР.

Именно поэтому Россия подает сигналы, что в сотрудничестве с ней заинтересована не только Сирия, но Ирак, Ливия, и другие страны Ближнего Востока и Средиземноморья. Россия действует в регионе очень аккуратно, но «неостановимо, подобно дыханию ветра». На фоне сирийского конфликта Россия установила хорошее рабочее взаимодействие с Израилем и Турцией. При этом Россия прекрасно понимает, что роль регионального гегемона для нее неуместна. Она даже не пытается ее выстроить.

Но для Самодержавия и влияния на Европейскую политику Россия вынуждена контролировать те линии, которые в будущем могли бы стать альтернативными, существующими. Линии, которые являются гипотетическим Российским энергокоридором, поступающий на Европейский рынок.

На основе сирийской военной компании Москва одновременно воспрепятствовала запланированному Вашингтоном строительству газонефтотрубровода, начинающегося из Катара с подключением Иракского и КСА нефтью и газа, который по проекту должен проходить в обход Турции с территории Сирии выходя на Средиземное море. В этом контексте Россия сегодня стремится поддерживать нормальные отношения с ключевыми региональными игроками: Турцией, Ираном, Ираком, КСА, Израилем.

Ситуативный союз с Ираном, имеющий прекрасные перспективы развития, как политические, так и экономические, не заставил Кремль сделать ставку только на эту карту. В целом это ведёт к некому сохранению статус-кво в регионе. Эта политика заключается в том , что ни один из игроков не сможет усилиться настолько, что начнет доминировать. Наряду с этим, как мне кажется, стоят и договоренности Кремля по строительству АЭС в КСА. Если это произойдет, то мы можем столкнуться с тем, что в гипотетических будущих конфликтах Москва поддержит саудитов для защиты своих инвестиций, вплоть до введения ограниченного контингента в целях защиты атомных объектов. В этих рассуждениях я не думаю, что русско-турецкие отношения, сотрудничество между двумя странами налаживаются по желанию Эрдогана и Путина.

Любое сотрудничество имеет свои подоплеки и предел. Если Эрдоган захочет, он не сможет перейти через эту черту, так как реалии региона не позволяют это. Необходимо рассматривать отношения в геополитических расстановках сил. Интересы России совпадают с Турцией и Ираном по вопросам создания некого Курдского коридора на севере Ирака и Сирии ,которым очень обеспокоены Вашингтонские стратеги.

Москва понимает реальную угрозу и допускает , что через курдской коридор вполне вероятно строительство нового трубопровода с выходом на Средиземное море. Вот поэтому они открыли северную часть Сирии протурецким военным силам ,чтобы они пересекли пути курдского коридора и сформировали там буферную зону. Даже поддержка Асада со стороны Кремля идет с оговорками, стоит только ему выйти за четкие рамки, как он получает вполне артикулированный сигнал.

Так было в частности год назад с курдским вопросом. Но Москва работает не только с ключевыми игроками. Но и второстепенные страны на данный момент, вроде Египта, не обделены вниманием, как и многие другие . Однако все делается крайне осторожно, чтобы не попасть в «зыбучие пески», которые так научились выстраивать «стратегические партнеры» Кремля. В этом ракурсе конечно же политика Москвы выглядит довольно вялой.

Даже Китай пожалуй действует более энергично. Впрочем, ничего плохого в этой осторожности нет и крики путенслильщиков стабильно доносятся вслед уходящему каравану. Геополитической переворот на Ближнем Востоке может изменить статус России в мире. В этом русле особое внимание уделяется Израилю и Всемирному Еврейскому деловому сообществу. Находится общий язык по многим вопросам.

Самая сильная диаспора в Израиле это представители выходцев из бывшего Советского Союза. Они формируют в еврейской политике пророссийскую линию. Одним из примеров такого симбиоза является соглашение с семей Ротшилдов. После этого взаимопонимание , 50% плюс три акции НК принадлежит «Роснефтегазу», 19,75% — BP, Glencore и катарскому фонду — по 9,75%. (все аффилированы с Ротшильдами) . Это обозначает 5 миллионов баррелей в день — это почти 2 миллиарда баррелей в год, 1.85, если точно. При цене в $50/барр, годовой выход нефти — $92 миллиарда долларов.

Но все это тактическая политика Москвы и рассчитана она на определенной период, чтобы вес Европы завесил от России по энергоресурсам и считался с ней по многим мировым вопросам .Это элемент старой Большой Игры. Стратегия же заключается в понимании Россией начала исламского Возрождения. Оно конечно еще не близко и разглядеть его тяжело, особенно в лицах европейских беженцев, но оно неуклонно приближается. Европейская цивилизация (как и ее предок – Римская) все увереннее и быстрее движется к своему концу. И если этот конец не будет сопровождаться всеобщим Апокалипсисом, то ее место займут иные цивилизации.

Несомненно, дальневосточные: китайская и индийская и несомненно – российская. Но с очень большой вероятностью мы увидим и новый рассвет цивилизации исламской. И Россия абсолютно прагматично пытается не только установить с ней и ее основными центрами контакт, но и по возможности взять под контроль. Именно этим можно объяснить и поддержку Кремлем мусульман в России, не всегда встречающую понимание православного и атеистического населения. Да, в современном мире доля исламских стран в науке, экономике и политике не очень велика, но она неуклонно будет увеличиваться.

Выстраивая с центрами силы ислама (Хиджазом в лице КСА, Ираном и Египтом) более-менее равноправные отношения сейчас, Россия закладывает фундамент на века. Конечно же никто не считает, что теперь «жить будем долго и счастливо», конечно же нет. Будут и конфликты и даже войны. Но главное, чего пытается избежать Россия – это цивилизационное противостояние. Россия отказалась от «коммунистического джихада» и теперь не ждет, сложа руки, а делает все возможное, чтобы исламский джихад не пришел в нее.

Конечно же имеется в виду глобальное противостояние, а не деятельность тех или иных террористических групп. И в целом политическая деятельность России на Ближнем Востоке выглядит успешной, хотя конечно без ошибок и неудач не обходится. Для того, чтобы понять роль России во Ближневосточной политике , нужно знать вышесказанные моменты. Конечно все зависит от того, кто будет преемником Путина .

Эта реальность тоже играет важную роль в претворении в жизнь задуманных целей. Несомненно, политическая власть в России немонотонная. Пусть никто не думает, что все политические процессы регулируются Путиным. В России есть силы-носители национального сознания, силы, несущие линию Самодержавия. На сегодняшний день в России существуют силы, представляющие интересы народов Евразии в совокупности Славяно – Тюркской и Арийской цивилизации.

Если этот баланс будет нарушен, то ситуация может кардинально измениться, независимо от того, что произойдет вне нашего ареала. Сегодня мы много говорим об отношениях России и Азербайджана. Но невооруженным глазом видно, что элиты и народ Азербайджана в целом не имеют проевразийского настроя, но вместе с тем отсутствует и неприкрытая фобия. Потому этот фактор не может стать частью нашего национального сознания.

Сегодня мы должны переформировать наши взгляды и взять курс на славяно – тюркское единение. Нам надо говорить о нашей принадлежности к тюркоязычным народам и участвовать в интеграции со славянскими народами, потому что мы являемся частью Евразии. Но для того, чтобы объединить все народы, проживающие в Азербайджане, вокруг нашей национальной идеологии, нашей основной линией должно быть "азербайджанство" как комплементарная часть масштабного Евразийства!

Адгезал Мамедов - Лидер Движения «Евразийский Выбор» и «Единения Славяно-Тюркского Мира», член экспертного совета ЕВРАЗЕС, зам. директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития, руководитель отделения ИИР в Азербайджане.

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