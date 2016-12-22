Южная Осетия: выборы – 2017 или дежавю – 2012

12.12.2016 11:00:00

Дмитрий Николаевич Медоев Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ

перейти на страницу автора



Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ

Чем ближе дата президентских выборов в Южной Осетии, а это уже 9 апреля 2017 года, тем больше возникает вопросов по идеологии будущей избирательной капании и в первую очередь содержательной части программ самих кандидатов.

С чем выйдут к избирателю уже определившиеся, но все же, пока еще потенциальные кандидаты, что нового они предложат избирателю? Как быть с невыполненными обещаниями? Это не полный перечень вопросов, которые встают уже сейчас в относительной дальности от апреля 2017 года.

Обещанного обычно ждут три года, но в политике намного проще, как известно, до выборов кандидаты с легкостью берутся решить все проблемы избирателей за пять лет, но часто случается так (естественно не по их вине), что не всегда получается уложить свои обещания в отведенные на то сроки, и тогда «президенты-первосрочники», как правило, просят избирателей дать им еще один шанс, разумеется последний...

Анализ и сопоставление основных положений программ кандидатов 2011 и особенно 2012 годов с отметки текущего момента, обнаруживает интересные детали, в том числе и с точки зрения трансформации основных предвыборных лозунгов.

Так, предвыборная программа Леонида Тибилова кандидата в Президенты 2012 года начиналась с весьма оригинального посыла: «В 1990 году сбылась вековая мечта осетинского народа - на юге Осетии было создано независимое государство».

Но вот уже к 2017-му году мы наблюдаем «разворот Тибилова» - отход от этой позиции на все 180 градусов. Теперь по новой версии Тибилова вековая мечта осетинского народа — это вхождение в Россию, и как он сам заявил, «если произойдет воссоединение осетин, буду считать свою президентскую миссию выполненной».

Весьма смелое заявление и звучит почти так же уверенно, как и первое, но при этом надо помнить и сопутствующее утверждение Тибилова о том, что его президентская миссия может быть выполнена только тогда, «когда звезды могут сойтись».

Далее в программе кандидата Тибилова, после деепричастных оборотов «наш народ выстоял, благодаря вере в будущее своей Родины, а также благодаря братской помощи народа Российской Федерации», идет шквал критики в адрес бывшего руководства.

Это надо процитировать, чтобы лучше понять: «Вместе с тем необходимо с сожалением отметить, что руководство республики не смогло направить гуманитарную помощь и финансовые потоки из России в русло созидания на благо всего народа Южной Осетии» и далее – «Население перестало верить власти, люди устали от социальной несправедливости и коррупции, вера в то, что перед законом все равны, у них утеряна».

Весьма актуальная позиция для наших дней, она может гармонично вписаться в программу любого оппозиционного кандидата-2017, хотя и будет явным дежавю...

Итак, в 2012 году для выхода из создавшегося тяжелого положения Л. Тибилов с предвыборной программой и предложил «с участием широких слоев общества» разработать и реализовать целый «комплекс мер».

Чтобы понять с чем же собирается выходить команда Тибилова на выборы-2017, приведем основные выдержки из этой программы. Нет необходимости приводить весь текст документа - он основан на типовой схеме, обычно составляемой провинциальными политтехнологами для отдельной федеральной единицы.

Мы ограничимся лишь перечнем конкретных обещаний Л. Тибилова, которые им же и были озвучены и опубликованы большим тиражом, с сохранением авторского стиля изложения:

«- в обозримом будущем создать собственную законодательную базу, определив приоритетные направления законотворчества, привлечь к этой работе представительные и исполнительные органы власти республики;

- исполнить требование Конституции РЮО и инициировать выборы представительных органов в городе и районах республики (советы депутатов), предоставив депутатам, наряду с другими полномочиями, право представления Президенту кандидатуры главы соответствующей администрации;

- выполнить требование Конституции РЮО и создать органы местного самоуправления, вовлекая население к активному участию в решении местных проблем;

- в соответствии с Конституцией РЮО сформировать вместе с Парламентом Конституционный суд;

- принять в приоритетном порядке законы, регулирующие правоотношения в сферах государственной службы и социальной политики, решив тем самым, наряду с другими проблемами несправедливо существенную разницу в оплате труда чиновников высокого ранга и рядовых бюджетных работников;

- возобновить ежегодное послание Президента РЮО народу и Парламенту о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики;

- привлекать граждан к управлению государством. Возродить, закрепив законодательно, народную дипломатию: проведение «ныхасов» и «сходов», а также «Советы старейшин», решения которых должны носить рекомендательный характер и дадут населению возможность более активно участвовать в жизни своей страны;

- вернуться к практике ежегодного отчета Правительства РЮО перед Парламентом, который, по результатам, будет оценивать деятельность как Председателя Правительства, так и членов кабинета, реализуя при этом свое конституционное право объявлять недоверие всему Правительству и решать вопрос соответствия их занимаемым должностям;

- пересмотреть структуру и принципы формирования Администрации Президента, Правительства. Основой для достижения успеха считать грамотную кадровую политику, опирающуюся на местные кадры;

- выстраивать внутригосударственные взаимоотношения на основе практического соответствия занимаемой должности и рациональности позиций, а не на основе родства и личных симпатий;

- принять более эффективные меры во внешней политике с целью признания независимости республики, привлечения инвестиций;

- Парламент должен быть профессиональным, способным заниматься полноценной законотворческой деятельностью.

- Выборы Парламента проводить по смешанной мажоритарно- пропорциональной системе.

В области экономики:

- восстановление разрушенного народного хозяйства Южной Осетии, создание новых рабочих мест, ликвидация безработицы;

-разработка программ развития республики на долгосрочную перспективу.

Сельское хозяйство:

- увеличить количество фермерских хозяйств и создать условия для строительства современных животноводческих комплексов, обеспечить рост производства сельхозпродукции.

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности, развитие инфраструктуры села (строительство дорог, поликлиник, дошкольных учреждений).

Расчистить все оросительные каналы, помочь приобрести малую сельскохозяйственную технику, выделить льготные кредиты жителям села.

Социальная сфера:

- достижение высокого уровня жизни граждан, обеспечение достойного будущего каждому члену общества, воспитание молодого поколения.

- восстановление материально-технической базы системы здравоохранения, закупка современного диагностического оборудования, социальная поддержка медработников, полное обеспечение необходимыми медикаментами лечебных учреждений республики;

- принятие и дальнейшая реализация государственной программы предупреждения алкоголизма и наркомании;

- разработать и принять концепцию демографического развития нашей страны, программу закрепления молодежи на селе.

- коренным образом перестроить существующее пенсионное законодательство, так как оно крайне несовершенно.

- обеспечение жильем молодых и многодетных семей, с привлечением ипотечного кредитования по доступной ставке.

- изыскать средства для выплаты денежных вкладов и облигаций, которые были у населения до июня 1991 года.

Промышленность, связь, транспорт, экология, охрана природы, недропользование:

- оказывать государственную поддержку предприятиям, продукция которых востребована внутри и вне республики. Помощь может выражаться в приобретении современного оборудования для улучшения качества и ассортимента выпускаемой продукции, в сбыте продукции за рубежом, в сопровождении экспортируемой продукции до потребителя и т. д.;

- создать законодательные и иные условия для привлечения в республику инвестиций для эксплуатации разведанных полезных ископаемых и поиска новых, в том числе энергоносителей, для пополнения казны за счет местных доходов;

- перепрофилировать нерентабельные предприятия, сохранив при этом рабочие места;

- привлечь в республику других операторов мобильной связи, лишив «Мегафон» монополии. Мобильная связь должна быть высокоскоростной и качественной;

- в перспективе создание видеосвязи в режиме реального времени с общественными приемными, которые будут находиться в отдаленных районах республики. Граждане смогут общаться с сотрудниками министерств, ведомств, а также с Президентом Республики.

- создать природоохранные заповедные зоны с целью сохранения флоры и фауны;

- принять решение по дальнейшей судьбе Квайсинского рудоуправления;

Капитальное и дорожное строительство:

- поручить Счетной палате и Прокуратуре проверить строительные организации, которые виновны в строительной вакханалии;

- к строительству объектов и их ремонту, в первую очередь, привлечь местные строительные организации;

- пересмотреть генплан застройки г.Цхинвал с целью сохранения оставшихся исторических зданий и облика города в целом;

- определить место для закладки парка культуры и отдыха;

- восстановить отделы дорожного строительства при районных администрациях с обеспечением соответствующей материально-технической базы.

Суды, другие правоохранительные органы:

- для эффективной деятельности судебной власти законодательно закрепить избрание судей всех инстанций;

Оборона:

- создать высокопрофессиональную, мобильную Армию;

- уделять постоянное внимание военным пенсионерам и инвалидам всех войн;

- оказывать помощь семьям военнослужащих и гражданских лиц, погибших, защищая свою Родину;

Молодежная политика и туризм

- разработать Программу государственной поддержки молодежи включая: строительство молодежного лагеря,

- создание на Зонкарском водохранилище зоны отдыха;

- развивать туризм, включив территорию Южной Осетии в с Северо-Кавказский туристический кластер.

Безопасность и международное признание:

- Главным направлением внешней политики должна быть постоянная работа по международному признанию Республики Южная Осетия со стороны международного сообщества, вступление в международные организации, отстаивание политико-правовых основ независимости РЮО на международной арене.

Конечный итог этой деятельности - обеспечение безопасности государства, привлечение иностранных инвестиций и признание на международной арене нашего права на компенсацию ущерба, нанесенному экономике Республики в результате грузинской агрессии 1989-2008 годов».

Вот, пожалуй, и всё, что было обещано югоосетинскому избирателю в марте 2012 года командой Л. Тибилова и им лично с экранов телевидения и страниц агитлистовок. Вряд ли приведенное нуждается в особых комментариях - классический пример политического банкротства в одной отдельно взятой стране. Единожды солгавши, кто тебе поверит – вопрошал как-то Козьма Прутков, возможно имея в виду избирательные кампании тоже…

Однако в заключении приведенного анализа, необходимо выделить, на наш взгляд, самое главное – из всей предвыборной программы кандидата Тибилова-2012, не выполнено 90% данных избирателю обещаний. Оставшиеся 10% полностью совпадают с Инвестиционной программой, утверждаемой обычно на заседаниях российско-югоосетинской Межправительственной Комиссии и финансируемой и реализуемой Российской Федерацией.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.