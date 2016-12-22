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Детали
Южная Осетия: выборы – 2017 или дежавю – 2012
|12.12.2016 11:00:00
Дмитрий Николаевич МедоевЗаведующий отделом Кавказа Института стран СНГ
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Чем ближе дата президентских выборов в Южной Осетии, а это уже 9 апреля 2017 года, тем больше возникает вопросов по идеологии будущей избирательной капании и в первую очередь содержательной части программ самих кандидатов.
С чем выйдут к избирателю уже определившиеся, но все же, пока еще потенциальные кандидаты, что нового они предложат избирателю? Как быть с невыполненными обещаниями? Это не полный перечень вопросов, которые встают уже сейчас в относительной дальности от апреля 2017 года.
Обещанного обычно ждут три года, но в политике намного проще, как известно, до выборов кандидаты с легкостью берутся решить все проблемы избирателей за пять лет, но часто случается так (естественно не по их вине), что не всегда получается уложить свои обещания в отведенные на то сроки, и тогда «президенты-первосрочники», как правило, просят избирателей дать им еще один шанс, разумеется последний...
Анализ и сопоставление основных положений программ кандидатов 2011 и особенно 2012 годов с отметки текущего момента, обнаруживает интересные детали, в том числе и с точки зрения трансформации основных предвыборных лозунгов.
Так, предвыборная программа Леонида Тибилова кандидата в Президенты 2012 года начиналась с весьма оригинального посыла: «В 1990 году сбылась вековая мечта осетинского народа - на юге Осетии было создано независимое государство».
Но вот уже к 2017-му году мы наблюдаем «разворот Тибилова» - отход от этой позиции на все 180 градусов. Теперь по новой версии Тибилова вековая мечта осетинского народа — это вхождение в Россию, и как он сам заявил, «если произойдет воссоединение осетин, буду считать свою президентскую миссию выполненной».
Весьма смелое заявление и звучит почти так же уверенно, как и первое, но при этом надо помнить и сопутствующее утверждение Тибилова о том, что его президентская миссия может быть выполнена только тогда, «когда звезды могут сойтись».
Далее в программе кандидата Тибилова, после деепричастных оборотов «наш народ выстоял, благодаря вере в будущее своей Родины, а также благодаря братской помощи народа Российской Федерации», идет шквал критики в адрес бывшего руководства.
Это надо процитировать, чтобы лучше понять: «Вместе с тем необходимо с сожалением отметить, что руководство республики не смогло направить гуманитарную помощь и финансовые потоки из России в русло созидания на благо всего народа Южной Осетии» и далее – «Население перестало верить власти, люди устали от социальной несправедливости и коррупции, вера в то, что перед законом все равны, у них утеряна».
Весьма актуальная позиция для наших дней, она может гармонично вписаться в программу любого оппозиционного кандидата-2017, хотя и будет явным дежавю...
Итак, в 2012 году для выхода из создавшегося тяжелого положения Л. Тибилов с предвыборной программой и предложил «с участием широких слоев общества» разработать и реализовать целый «комплекс мер».
Чтобы понять с чем же собирается выходить команда Тибилова на выборы-2017, приведем основные выдержки из этой программы. Нет необходимости приводить весь текст документа - он основан на типовой схеме, обычно составляемой провинциальными политтехнологами для отдельной федеральной единицы.
Мы ограничимся лишь перечнем конкретных обещаний Л. Тибилова, которые им же и были озвучены и опубликованы большим тиражом, с сохранением авторского стиля изложения:
«- в обозримом будущем создать собственную законодательную базу, определив приоритетные направления законотворчества, привлечь к этой работе представительные и исполнительные органы власти республики;
- исполнить требование Конституции РЮО и инициировать выборы представительных органов в городе и районах республики (советы депутатов), предоставив депутатам, наряду с другими полномочиями, право представления Президенту кандидатуры главы соответствующей администрации;
- выполнить требование Конституции РЮО и создать органы местного самоуправления, вовлекая население к активному участию в решении местных проблем;
- в соответствии с Конституцией РЮО сформировать вместе с Парламентом Конституционный суд;
- принять в приоритетном порядке законы, регулирующие правоотношения в сферах государственной службы и социальной политики, решив тем самым, наряду с другими проблемами несправедливо существенную разницу в оплате труда чиновников высокого ранга и рядовых бюджетных работников;
- возобновить ежегодное послание Президента РЮО народу и Парламенту о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики;
- привлекать граждан к управлению государством. Возродить, закрепив законодательно, народную дипломатию: проведение «ныхасов» и «сходов», а также «Советы старейшин», решения которых должны носить рекомендательный характер и дадут населению возможность более активно участвовать в жизни своей страны;
- вернуться к практике ежегодного отчета Правительства РЮО перед Парламентом, который, по результатам, будет оценивать деятельность как Председателя Правительства, так и членов кабинета, реализуя при этом свое конституционное право объявлять недоверие всему Правительству и решать вопрос соответствия их занимаемым должностям;
- пересмотреть структуру и принципы формирования Администрации Президента, Правительства. Основой для достижения успеха считать грамотную кадровую политику, опирающуюся на местные кадры;
- выстраивать внутригосударственные взаимоотношения на основе практического соответствия занимаемой должности и рациональности позиций, а не на основе родства и личных симпатий;
- принять более эффективные меры во внешней политике с целью признания независимости республики, привлечения инвестиций;
- Парламент должен быть профессиональным, способным заниматься полноценной законотворческой деятельностью.
- Выборы Парламента проводить по смешанной мажоритарно- пропорциональной системе.
В области экономики:
- восстановление разрушенного народного хозяйства Южной Осетии, создание новых рабочих мест, ликвидация безработицы;
-разработка программ развития республики на долгосрочную перспективу.
Сельское хозяйство:
- увеличить количество фермерских хозяйств и создать условия для строительства современных животноводческих комплексов, обеспечить рост производства сельхозпродукции.
- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности, развитие инфраструктуры села (строительство дорог, поликлиник, дошкольных учреждений).
Расчистить все оросительные каналы, помочь приобрести малую сельскохозяйственную технику, выделить льготные кредиты жителям села.
Социальная сфера:
- достижение высокого уровня жизни граждан, обеспечение достойного будущего каждому члену общества, воспитание молодого поколения.
- восстановление материально-технической базы системы здравоохранения, закупка современного диагностического оборудования, социальная поддержка медработников, полное обеспечение необходимыми медикаментами лечебных учреждений республики;
- принятие и дальнейшая реализация государственной программы предупреждения алкоголизма и наркомании;
- разработать и принять концепцию демографического развития нашей страны, программу закрепления молодежи на селе.
- коренным образом перестроить существующее пенсионное законодательство, так как оно крайне несовершенно.
- обеспечение жильем молодых и многодетных семей, с привлечением ипотечного кредитования по доступной ставке.
- изыскать средства для выплаты денежных вкладов и облигаций, которые были у населения до июня 1991 года.
Промышленность, связь, транспорт, экология, охрана природы, недропользование:
- оказывать государственную поддержку предприятиям, продукция которых востребована внутри и вне республики. Помощь может выражаться в приобретении современного оборудования для улучшения качества и ассортимента выпускаемой продукции, в сбыте продукции за рубежом, в сопровождении экспортируемой продукции до потребителя и т. д.;
- создать законодательные и иные условия для привлечения в республику инвестиций для эксплуатации разведанных полезных ископаемых и поиска новых, в том числе энергоносителей, для пополнения казны за счет местных доходов;
- перепрофилировать нерентабельные предприятия, сохранив при этом рабочие места;
- привлечь в республику других операторов мобильной связи, лишив «Мегафон» монополии. Мобильная связь должна быть высокоскоростной и качественной;
- в перспективе создание видеосвязи в режиме реального времени с общественными приемными, которые будут находиться в отдаленных районах республики. Граждане смогут общаться с сотрудниками министерств, ведомств, а также с Президентом Республики.
- создать природоохранные заповедные зоны с целью сохранения флоры и фауны;
- принять решение по дальнейшей судьбе Квайсинского рудоуправления;
Капитальное и дорожное строительство:
- поручить Счетной палате и Прокуратуре проверить строительные организации, которые виновны в строительной вакханалии;
- к строительству объектов и их ремонту, в первую очередь, привлечь местные строительные организации;
- пересмотреть генплан застройки г.Цхинвал с целью сохранения оставшихся исторических зданий и облика города в целом;
- определить место для закладки парка культуры и отдыха;
- восстановить отделы дорожного строительства при районных администрациях с обеспечением соответствующей материально-технической базы.
Суды, другие правоохранительные органы:
- для эффективной деятельности судебной власти законодательно закрепить избрание судей всех инстанций;
Оборона:
- создать высокопрофессиональную, мобильную Армию;
- уделять постоянное внимание военным пенсионерам и инвалидам всех войн;
- оказывать помощь семьям военнослужащих и гражданских лиц, погибших, защищая свою Родину;
Молодежная политика и туризм
- разработать Программу государственной поддержки молодежи включая: строительство молодежного лагеря,
- создание на Зонкарском водохранилище зоны отдыха;
- развивать туризм, включив территорию Южной Осетии в с Северо-Кавказский туристический кластер.
Безопасность и международное признание:
- Главным направлением внешней политики должна быть постоянная работа по международному признанию Республики Южная Осетия со стороны международного сообщества, вступление в международные организации, отстаивание политико-правовых основ независимости РЮО на международной арене.
Конечный итог этой деятельности - обеспечение безопасности государства, привлечение иностранных инвестиций и признание на международной арене нашего права на компенсацию ущерба, нанесенному экономике Республики в результате грузинской агрессии 1989-2008 годов».
Вот, пожалуй, и всё, что было обещано югоосетинскому избирателю в марте 2012 года командой Л. Тибилова и им лично с экранов телевидения и страниц агитлистовок. Вряд ли приведенное нуждается в особых комментариях - классический пример политического банкротства в одной отдельно взятой стране. Единожды солгавши, кто тебе поверит – вопрошал как-то Козьма Прутков, возможно имея в виду избирательные кампании тоже…
Однако в заключении приведенного анализа, необходимо выделить, на наш взгляд, самое главное – из всей предвыборной программы кандидата Тибилова-2012, не выполнено 90% данных избирателю обещаний. Оставшиеся 10% полностью совпадают с Инвестиционной программой, утверждаемой обычно на заседаниях российско-югоосетинской Межправительственной Комиссии и финансируемой и реализуемой Российской Федерацией.
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