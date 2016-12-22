Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

XX Юбилей Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Детали

Южная Осетия: выборы – 2017 или дежавю – 2012


12.12.2016 11:00:00

Дмитрий Николаевич Медоев

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ
перейти на страницу автора

Чем ближе дата президентских выборов в Южной Осетии, а это уже 9 апреля 2017 года, тем больше возникает вопросов по идеологии будущей избирательной капании и в первую очередь содержательной части программ самих кандидатов.

С чем выйдут к избирателю уже определившиеся, но все же, пока еще потенциальные кандидаты, что нового они предложат избирателю? Как быть с невыполненными обещаниями? Это не полный перечень вопросов, которые встают уже сейчас в относительной дальности от апреля 2017 года.

Обещанного обычно ждут три года, но в политике намного проще, как известно, до выборов кандидаты с легкостью берутся решить все проблемы избирателей за пять лет, но часто случается так (естественно не по их вине), что не всегда получается уложить свои обещания в отведенные на то сроки, и тогда «президенты-первосрочники», как правило, просят избирателей дать им еще один шанс, разумеется последний...

Анализ и сопоставление основных положений программ кандидатов 2011 и особенно 2012 годов с отметки текущего момента, обнаруживает интересные детали, в том числе и с точки зрения трансформации основных предвыборных лозунгов.

Так, предвыборная программа Леонида Тибилова кандидата в Президенты 2012 года начиналась с весьма оригинального посыла: «В 1990 году сбылась вековая мечта осетинского народа - на юге Осетии было создано независимое государство».

Но вот уже к 2017-му году мы наблюдаем «разворот Тибилова» - отход от этой позиции на все 180 градусов. Теперь по новой версии Тибилова вековая мечта осетинского народа — это вхождение в Россию, и как он сам заявил, «если произойдет воссоединение осетин, буду считать свою президентскую миссию выполненной».

Весьма смелое заявление и звучит почти так же уверенно, как и первое, но при этом надо помнить и сопутствующее утверждение Тибилова о том, что его президентская миссия может быть выполнена только тогда, «когда звезды могут сойтись».

Далее в программе кандидата Тибилова, после деепричастных оборотов «наш народ выстоял, благодаря вере в будущее своей Родины, а также благодаря братской помощи народа Российской Федерации», идет шквал критики в адрес бывшего руководства.

Это надо процитировать, чтобы лучше понять: «Вместе с тем необходимо с сожалением отметить, что руководство республики не смогло направить гуманитарную помощь и финансовые потоки из России в русло созидания на благо всего народа Южной Осетии» и далее – «Население перестало верить власти, люди устали от социальной несправедливости и коррупции, вера в то, что перед законом все равны, у них утеряна».

Весьма актуальная позиция для наших дней, она может гармонично вписаться в программу любого оппозиционного кандидата-2017, хотя и будет явным дежавю...

Итак, в 2012 году для выхода из создавшегося тяжелого положения Л. Тибилов с предвыборной программой и предложил «с участием широких слоев общества» разработать и реализовать целый «комплекс мер».

Чтобы понять с чем же собирается выходить команда Тибилова на выборы-2017, приведем основные выдержки из этой программы. Нет необходимости приводить весь текст документа - он основан на типовой схеме, обычно составляемой провинциальными политтехнологами для отдельной федеральной единицы.

Мы ограничимся лишь перечнем конкретных обещаний Л. Тибилова, которые им же и были озвучены и опубликованы большим тиражом, с сохранением авторского стиля изложения:

«- в обозримом будущем создать собственную законодательную базу, определив приоритетные направления законотворчества, привлечь к этой работе представительные и исполнительные органы власти республики;

- исполнить требование Конституции РЮО и инициировать выборы представительных органов в городе и районах республики (советы депутатов), предоставив депутатам, наряду с другими полномочиями, право представления Президенту кандидатуры главы соответствующей администрации;

- выполнить требование Конституции РЮО и создать органы местного самоуправления, вовлекая население к активному участию в решении местных проблем;

- в соответствии с Конституцией РЮО сформировать вместе с Парламентом Конституционный суд;

- принять в приоритетном порядке законы, регулирующие правоотношения в сферах государственной службы и социальной политики, решив тем самым, наряду с другими проблемами несправедливо существенную разницу в оплате труда чиновников высокого ранга и рядовых бюджетных работников;

- возобновить ежегодное послание Президента РЮО народу и Парламенту о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики;

- привлекать граждан к управлению государством. Возродить, закрепив законодательно, народную дипломатию: проведение «ныхасов» и «сходов», а также «Советы старейшин», решения которых должны носить рекомендательный характер и дадут населению возможность более активно участвовать в жизни своей страны;

- вернуться к практике ежегодного отчета Правительства РЮО перед Парламентом, который, по результатам, будет оценивать деятельность как Председателя Правительства, так и членов кабинета, реализуя при этом свое конституционное право объявлять недоверие всему Правительству и решать вопрос соответствия их занимаемым должностям;

- пересмотреть структуру и принципы формирования Администрации Президента, Правительства. Основой для достижения успеха считать грамотную кадровую политику, опирающуюся на местные кадры;

- выстраивать внутригосударственные взаимоотношения на основе практического соответствия занимаемой должности и рациональности позиций, а не на основе родства и личных симпатий;

- принять более эффективные меры во внешней политике с целью признания независимости республики, привлечения инвестиций;

- Парламент должен быть профессиональным, способным заниматься полноценной законотворческой деятельностью.

- Выборы Парламента проводить по смешанной мажоритарно- пропорциональной системе.

В области экономики:

- восстановление разрушенного народного хозяйства Южной Осетии, создание новых рабочих мест, ликвидация безработицы;

-разработка программ развития республики на долгосрочную перспективу.

Сельское хозяйство:

- увеличить количество фермерских хозяйств и создать условия для строительства современных животноводческих комплексов, обеспечить рост производства сельхозпродукции.

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности, развитие инфраструктуры села (строительство дорог, поликлиник, дошкольных учреждений).

Расчистить все оросительные каналы, помочь приобрести малую сельскохозяйственную технику, выделить льготные кредиты жителям села.

Социальная сфера:

- достижение высокого уровня жизни граждан, обеспечение достойного будущего каждому члену общества, воспитание молодого поколения.

- восстановление материально-технической базы системы здравоохранения, закупка современного диагностического оборудования, социальная поддержка медработников, полное обеспечение необходимыми медикаментами лечебных учреждений республики;

- принятие и дальнейшая реализация государственной программы предупреждения алкоголизма и наркомании;

- разработать и принять концепцию демографического развития нашей страны, программу закрепления молодежи на селе.

- коренным образом перестроить существующее пенсионное законодательство, так как оно крайне несовершенно.

- обеспечение жильем молодых и многодетных семей, с привлечением ипотечного кредитования по доступной ставке.

- изыскать средства для выплаты денежных вкладов и облигаций, которые были у населения до июня 1991 года.

Промышленность, связь, транспорт, экология, охрана природы, недропользование:

- оказывать государственную поддержку предприятиям, продукция которых востребована внутри и вне республики. Помощь может выражаться в приобретении современного оборудования для улучшения качества и ассортимента выпускаемой продукции, в сбыте продукции за рубежом, в сопровождении экспортируемой продукции до потребителя и т. д.;

- создать законодательные и иные условия для привлечения в республику инвестиций для эксплуатации разведанных полезных ископаемых и поиска новых, в том числе энергоносителей, для пополнения казны за счет местных доходов;

- перепрофилировать нерентабельные предприятия, сохранив при этом рабочие места;

- привлечь в республику других операторов мобильной связи, лишив «Мегафон» монополии. Мобильная связь должна быть высокоскоростной и качественной;

- в перспективе создание видеосвязи в режиме реального времени с общественными приемными, которые будут находиться в отдаленных районах республики. Граждане смогут общаться с сотрудниками министерств, ведомств, а также с Президентом Республики.

- создать природоохранные заповедные зоны с целью сохранения флоры и фауны;

- принять решение по дальнейшей судьбе Квайсинского рудоуправления;

Капитальное и дорожное строительство:

- поручить Счетной палате и Прокуратуре проверить строительные организации, которые виновны в строительной вакханалии;

- к строительству объектов и их ремонту, в первую очередь, привлечь местные строительные организации;

- пересмотреть генплан застройки г.Цхинвал с целью сохранения оставшихся исторических зданий и облика города в целом;

- определить место для закладки парка культуры и отдыха;

- восстановить отделы дорожного строительства при районных администрациях с обеспечением соответствующей материально-технической базы.

Суды, другие правоохранительные органы:

- для эффективной деятельности судебной власти законодательно закрепить избрание судей всех инстанций;

Оборона:

- создать высокопрофессиональную, мобильную Армию;

- уделять постоянное внимание военным пенсионерам и инвалидам всех войн;

- оказывать помощь семьям военнослужащих и гражданских лиц, погибших, защищая свою Родину;

Молодежная политика и туризм

- разработать Программу государственной поддержки молодежи включая: строительство молодежного лагеря,

- создание на Зонкарском водохранилище зоны отдыха;

- развивать туризм, включив территорию Южной Осетии в с Северо-Кавказский туристический кластер.

Безопасность и международное признание:

- Главным направлением внешней политики должна быть постоянная работа по международному признанию Республики Южная Осетия со стороны международного сообщества, вступление в международные организации, отстаивание политико-правовых основ независимости РЮО на международной арене.

Конечный итог этой деятельности - обеспечение безопасности государства, привлечение иностранных инвестиций и признание на международной арене нашего права на компенсацию ущерба, нанесенному экономике Республики в результате грузинской агрессии 1989-2008 годов».

Вот, пожалуй, и всё, что было обещано югоосетинскому избирателю в марте 2012 года командой Л. Тибилова и им лично с экранов телевидения и страниц агитлистовок. Вряд ли приведенное нуждается в особых комментариях - классический пример политического банкротства в одной отдельно взятой стране. Единожды солгавши, кто тебе поверит – вопрошал как-то Козьма Прутков, возможно имея в виду избирательные кампании тоже…

Однако в заключении приведенного анализа, необходимо выделить, на наш взгляд, самое главное – из всей предвыборной программы кандидата Тибилова-2012, не выполнено 90% данных избирателю обещаний. Оставшиеся 10% полностью совпадают с Инвестиционной программой, утверждаемой обычно на заседаниях российско-югоосетинской Межправительственной Комиссии и финансируемой и реализуемой Российской Федерацией.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Власти Абхазии подписали договор с оппозицией

Глава Южной Осетии заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2017 года

По итогам абхазо-российского форума подписано 6 соглашений

Россия не планирует менять позицию по признанию Южной Осетии и Абхазии

Выборы - 2017 в Южной Осетии пройдут в условиях синдрома «бремени белого человека»

Реальный рейтинг Леонида Тибилова на сегодняшний день не позволяет ему претендовать даже на роль второго фаворита гонки

Южная Осетия создаст аналог Россельхознадзора для поставок продукции АПК в РФ

Месседж правительству

Пленарное заседание в среду стало серьезным экзаменом и для нового председателя Госдумы Вячеслава Володина, и для старого председателя комитета по бюджету Андрея Макарова. Камнем преткновения стали изменения действующего бюджета-2016.

Константин Затулин: «Дела и дни в Государственной Думе России»

Константин Затулин впервые после избрания выступил на пленарном заседании в зале Нижней палаты парламента, выражая от имени фракции «Единая Россия» поддержку ратификации «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазией об объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Абхазии»

Южная Осетия – наш?

Многие россияне считают, что Южная Осетия — это часть России.

Южная Осетия и Северная Осетия пересмотрят соглашение о социально-экономическом развитии

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.