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Донбасс: замороженный конфликт

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Рубрика / Общество

Дума поддержала инициативу Затулина по продлению срока действия закона о гражданстве для соотечественников, находящихся в России с неурегулированным правовым статусом


09.12.2016 17:51:01

9 декабря состоялось очередное пленарное заседание депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В числе законопроектов рассматривался насущный для многих российских соотечественников Проектфедерального закона "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона от 12 ноября 2012 г. № 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" по продлению срока действия главы VIII.1 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Вносимые поправки предусматривают продление до 1 января 2020 года положений Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", предоставляющих право на приобретение российского гражданства для отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации с неурегулированным правовым статусом. Срок действующей поправки истекает 1 января 2017 года и затрагивает десятки тысяч соотечественников, чьи документы были оформлены с нарушениями или неправильно внесены в базы в неразберихе 1990-х гг.

Инициатором законопроекта стал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Автор поправок, находясь в служебной командировке в Греции в составе делегации Госдумы на совместном заседании Международного Секретариата и председателей комиссий Межпарламентской Ассамблеи Православия, доверил представлять законопроект председателю Комитета по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Инициативу Затулина поддержали все фракции Государственной Думы в числе 406 депутатов. Законопроект был принят единогласно в сразу в трех чтениях.

14 декабря Константин Затулин выступит на обсуждении принятого депутатами законопроекта в Совете Федерации.

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