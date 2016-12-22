Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Рубрика / Общество

Облсовет Львова через суд лишил помещения Русский культурный центр


09.12.2016 17:08:39

Хозяйственный суд Львовской области постановил в принудительном порядке выселить Русский культурный центр из занимаемого помещения в центре Львова. Об этом, как передает ТАСС, в социальной сети Facebook написал заместитель главы Львовского областного совета Владимир Горняк.

В своем сообщении политик в грубой форме отметил, что организация может «понемногу паковать вещи». Он указал, что в настоящий момент готовится конкурс на нового арендатора помещения.

«Хозяйственный суд Львовской области постановил выселить арендаторов из помещения по улице Короленко, 1а. Российское культурное общество и его братские организации, такие как редакция украинофобского "Русского вестника", могут понемногу паковать вещи», — написал он.

25 октября стало известно, что Львовский облсовет решил выселить Российский культурный центр из коммунального помещения. Однако представители русской общины отказались выполнять решение облсовета и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о защите от «произвола депутатов и чиновников Львовщины».

В свою очередь, Львовский областной совет подал иск в суд о принудительном выселении культурного центра из занимаемого помещения. В исковом заявлении говорится о необходимости «устранить препятствия в пользовании собственностью путем выселения Львовской городской общественной организации "Российское общество им. А. Пушкина" из занимаемых жилых помещений, находящихся по адресу ул. Короленко 1а».

Помещение Русского культурного центра на улице Короленко с октября 1990 года на льготных условиях арендует общественная организация «Общество друзей русской и украинской культур им. А. Пушкина». На официальной странице центра указано, что в 1999 году тогдашний мэр Львова Василий Куйбида установил символическую арендную плату в 5 гривен в месяц.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Дерусификация как продолжение декоммунизации

Вандализм на Украине под вывеской декоммунизации на самом деле может оказаться прелюдией углубленной историко-культурной зачистки гуманитарного пространства нынешней Украины.

Русские песни им не нужны

На Украине 8 ноября вводится в действие закон о квотах на украинскую музыку на радиостанциях. Он продолжает и доводит до логического абсурда давнюю тенденцию на усиление дискриминации русскоязычных граждан Украины по культурно-языковому признаку.

Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности

Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.

Русский, иди вон?

Украинские аэропорты должны отказаться от использования русского языка. С 1 декабря вся информация, которая размещается на указателях, вывесках или озвучивается через громкоговорители, может быть только на украинском и английском. Такие же меры предложено принять и железнодорожным вокзалам.

Русофобия вместо хлеба

Зачем на Украине хотят запретить русскоязычную прессу

Ты удмурт? Мордвин? Будешь украинцем!

Возвращаясь к заезженной теме «русскоязычных русофобов», «русскоязычных бандеровцев», хочется иногда уйти от академических и публицистических терминологий и определений.

Иностранные студенты Украины предпочитают учиться на русском языке

Из-за войны на Донбассе, политической нестабильности и опасений за свою жизнь многие иностранные студенты начали расторгать контракты на учёбу и покинули Украину.

Неоязычество - угроза национально-культурному единству русского народа

28 июля - день Крещения Руси, день единства русского народа

Русский язык украинской власти нужен для проведения в жизнь антироссийских идей

Директор Института стран СНГ Константин Затулин рассказал, чем объясняется снижение доли украинского языка в эфире телеканалов Украины.

Порошенко дерусифицирует украинские паспорта

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.