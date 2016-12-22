Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Общество
Облсовет Львова через суд лишил помещения Русский культурный центр
|09.12.2016 17:08:39
Хозяйственный суд Львовской области постановил в принудительном порядке выселить Русский культурный центр из занимаемого помещения в центре Львова. Об этом, как передает ТАСС, в социальной сети Facebook написал заместитель главы Львовского областного совета Владимир Горняк.
В своем сообщении политик в грубой форме отметил, что организация может «понемногу паковать вещи». Он указал, что в настоящий момент готовится конкурс на нового арендатора помещения.
«Хозяйственный суд Львовской области постановил выселить арендаторов из помещения по улице Короленко, 1а. Российское культурное общество и его братские организации, такие как редакция украинофобского "Русского вестника", могут понемногу паковать вещи», — написал он.
25 октября стало известно, что Львовский облсовет решил выселить Российский культурный центр из коммунального помещения. Однако представители русской общины отказались выполнять решение облсовета и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о защите от «произвола депутатов и чиновников Львовщины».
В свою очередь, Львовский областной совет подал иск в суд о принудительном выселении культурного центра из занимаемого помещения. В исковом заявлении говорится о необходимости «устранить препятствия в пользовании собственностью путем выселения Львовской городской общественной организации "Российское общество им. А. Пушкина" из занимаемых жилых помещений, находящихся по адресу ул. Короленко 1а».
Помещение Русского культурного центра на улице Короленко с октября 1990 года на льготных условиях арендует общественная организация «Общество друзей русской и украинской культур им. А. Пушкина». На официальной странице центра указано, что в 1999 году тогдашний мэр Львова Василий Куйбида установил символическую арендную плату в 5 гривен в месяц.
Другие материалы по теме
Дерусификация как продолжение декоммунизации
|
Вандализм на Украине под вывеской декоммунизации на самом деле может оказаться прелюдией углубленной историко-культурной зачистки гуманитарного пространства нынешней Украины.
|
На Украине 8 ноября вводится в действие закон о квотах на украинскую музыку на радиостанциях. Он продолжает и доводит до логического абсурда давнюю тенденцию на усиление дискриминации русскоязычных граждан Украины по культурно-языковому признаку.
Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности
|
Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
|
Украинские аэропорты должны отказаться от использования русского языка. С 1 декабря вся информация, которая размещается на указателях, вывесках или озвучивается через громкоговорители, может быть только на украинском и английском. Такие же меры предложено принять и железнодорожным вокзалам.
|
Зачем на Украине хотят запретить русскоязычную прессу
Ты удмурт? Мордвин? Будешь украинцем!
|
Возвращаясь к заезженной теме «русскоязычных русофобов», «русскоязычных бандеровцев», хочется иногда уйти от академических и публицистических терминологий и определений.
Иностранные студенты Украины предпочитают учиться на русском языке
|Из-за войны на Донбассе, политической нестабильности и опасений за свою жизнь многие иностранные студенты начали расторгать контракты на учёбу и покинули Украину.
Неоязычество - угроза национально-культурному единству русского народа
|
28 июля - день Крещения Руси, день единства русского народа
Русский язык украинской власти нужен для проведения в жизнь антироссийских идей
|
Директор Института стран СНГ Константин Затулин рассказал, чем объясняется снижение доли украинского языка в эфире телеканалов Украины.
Порошенко дерусифицирует украинские паспорта