Облсовет Львова через суд лишил помещения Русский культурный центр

09.12.2016 17:08:39

Хозяйственный суд Львовской области постановил в принудительном порядке выселить Русский культурный центр из занимаемого помещения в центре Львова. Об этом, как передает ТАСС, в социальной сети Facebook написал заместитель главы Львовского областного совета Владимир Горняк.

В своем сообщении политик в грубой форме отметил, что организация может «понемногу паковать вещи». Он указал, что в настоящий момент готовится конкурс на нового арендатора помещения.

«Хозяйственный суд Львовской области постановил выселить арендаторов из помещения по улице Короленко, 1а. Российское культурное общество и его братские организации, такие как редакция украинофобского "Русского вестника", могут понемногу паковать вещи», — написал он.

25 октября стало известно, что Львовский облсовет решил выселить Российский культурный центр из коммунального помещения. Однако представители русской общины отказались выполнять решение облсовета и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о защите от «произвола депутатов и чиновников Львовщины».

В свою очередь, Львовский областной совет подал иск в суд о принудительном выселении культурного центра из занимаемого помещения. В исковом заявлении говорится о необходимости «устранить препятствия в пользовании собственностью путем выселения Львовской городской общественной организации "Российское общество им. А. Пушкина" из занимаемых жилых помещений, находящихся по адресу ул. Короленко 1а».

Помещение Русского культурного центра на улице Короленко с октября 1990 года на льготных условиях арендует общественная организация «Общество друзей русской и украинской культур им. А. Пушкина». На официальной странице центра указано, что в 1999 году тогдашний мэр Львова Василий Куйбида установил символическую арендную плату в 5 гривен в месяц.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.