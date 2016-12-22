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Детали

Режим Порошенко готовит расправу над канонической Православной Церковью Киевской Руси


09.12.2016 16:37:54

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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8 декабря с подачи причастного к массовому убийству патриотов Новороссии в Одессе 2 мая 2014го года спикера ВРУ Парубия Верховная Рада Украины, в первую очередь, фракции "блока Порошенко" и "Народного Фронта", несмотря на то, что даже комитет по регламенту не увидел в представлении Генпрокуратуры достаточных доказательств, проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и судебное преследование православного депутата Верховной Рады Вадима Новинского, "виновного" в поддержке Крестного Хода за мир летом 2016-го года, в котором приняло участие более 500 тысяч человек, и служения православных журналистов Киевской Руси, отстаивающих правду о гонениях на Церковь с целью ее уничтожения, устраиваемых киевским режимом.

Вадим Новинский обвиняется по абсурдному и сфабрикованного провокатором раскола Церкви, скрывающемся от верующих митрополитом Александром (Драбинко), в попытке отстранения от церковной власти покойного митрополита Киевского Владимира (Сабодана), который, якобы, стремился к автокефалии УПЦ. Сфабрикованное Драбинко обвинение касается и ученого карпаторосса митрополита Бориспольского Антония (Паканича), и исповедника Православия и ревнителя единства Русской Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия, который уже был вызван на допрос в Генпрокуратуру Украины и всех архиереев, священников и, защищающих Веру и Церковь. Уже пошла волна таких же сфабрикованных обвинений на выдающегося церковного писателя и композитора митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких).

С целью фабрикации обвинений православных священников и мирян УПЦ, отстаивающих Веру, Церковь и историческую правду о единстве всей Руси, "работе на Путина и Россию", киевская власть идет на самые разнообразные провокации, фабрикации, любые виды лжи. В связи с тем, что мое имя киевский режим пытается замешать в фабрикации гонений на Церковь, считаю своим долгом сделать следующее заявление.

8 декабря 2016 года ВРУ приняла решение о привлечении на Украине к уголовной ответственности депутата ВРУ Вадима Новинского - достояного, активного мирянина УПЦ, защищающего Веру, Церковь и права миллионов православных граждан Украины.

За день до решения Рады у меня взломана электронная почта и страница в ЖЖ и от моего имени в захваченной странице в ЖЖ и сайте "Информ-напалм" идет поток скомпилированных, якобы "моих" электронных писем, где упоминаются выдающиеся современные пастыри и миряне УПЦ, такие как духовный лидер русинов ,строитель грандиозного Христорождественского Собора в Ужгороде протоиерей Димитрий Сидор, выдающийся православный журналист современности, разоблачитель анафематствованного расстриги Филарета (Денисенко) как многолетнего вербовщика боевиков к Басаеву и Дудаеву и его "младшего партнера" Драбинко, учитель многих современных церковных журналистов Великой, Малой и Белой Руси Василий Семенович Анисимов и многие другие. Эти фабрикации, компиляции, вскрытие почты и блока неслучайно приурочены к "приговорению Радой Вадима Новинского на лживое судилище"

В связи с тем, что в деле обвинения Вадима Новинского могут фигурировать якобы "письма от К.Фролова" разным лицам в УПЦ, я официально заявляю, что поврежденные и взломанные моя интернет почта, страница в ЖЖ и публикации скомпилированных мнимых "писем К.Фролова" дают основание утверждать, что доказательная база против В.Новинского и возможных других обвиняемых по сфабрикованному "делу Новинского" и вероятно, фабрикуемых, других "уголовных дел" против духовенства и мирян УПЦ были сфабрикованы и фабрикуются спецслужбами Украины для клеветнического обвинения В.Новинского и других представителей духовенства и мирян УПЦ. Количество сфабрикованных и скомпилированных, якобы, "моих писем" свидетельствует о том, что карательные структуры киевского режима кропотливо фабрикуют лживые обвинения, которые должны охватить максимально широкий круг священников и мирян УПЦ. О масштабах готовящихся репрессий против канонической УПЦ свидетельствует заявление вице-спикера ВР Украины Оксаны Сыроед касательно "дела Вадима Новинского" о том, что "верующему не место в парламенте".

Заявляю также, что для судебного процесса в отношении В.Новинского сфальсифицированная переписка не должна являться доказательной базой т.к. изъятие информации из моей интернет почты К.Фролова проведены с грубейшими процессуальными нарушениями и является сфабрикованной и подтасованной информацией третьими лицами, целью которых является опорочить деловую репутацию В.Новинского и многих других священников и мирян УПЦ.

В связи с вышеизложенным Союз православных граждан и Ассоциация православных экспертов просит всех православных христиан доносить правду о "деле православного исповедника Вадима Новинского" и готовящихся масштабных репрессиях против УПЦ по сфабрикованным обвинениям во всех странах своего проживания на всех уровнях.

Мы просим Священноначалие и занимающих влиятельные посты в Москве православных мирян обсудить ситуацию с Церковью Киевской Руси с находящимся в России специальным посланником избранного Президента США Дональда Трампа Картером Пейджем.

Я также считаю, что действия киевской хунты-это повод поставить вопрос о канонизации мучеников канонической Церкви, убиенных нацистами и их коллаборантами из ОУН-УПА и раскольнических группировок за отказ отколоться от Русской Церкви и объединится с раскольниками-митрополита Киевского Алексия (Громадского), епископа Мануила (Тарнавского), архимандрита Александра (Вишнякова) и многих других, описанных здесь
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