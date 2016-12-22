Россия предложит странам СНГ инструменты по взаимодействию с ЕврАзЭС

09.12.2016 16:11:57

Россия намерена предложить странам СНГ инструменты по взаимодействию с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), чтобы государства смогли получить возможность расширять экономическое сотрудничество с участниками ЕврАзЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера России Игоря Шувалова.

«Мы должны будем найти точки соприкосновения и взаимодействия – как по экономической повестке ЕврАзЭС сотрудничать со странами СНГ для того, чтобы наш более продвинутый формат по развитию экономики был, в том числе, доступен в случае, если страны, которые не входят в ЕврАзЭС, (могли им воспользоваться) на площадке СНГ», — заявил Шувалов на заседании Экономического совета СНГ.

Он также добавил, что на данный момент подобные предложения уже готовятся в правительстве России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал дату утверждения таможенного кодекса ЕврАзЭС.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.