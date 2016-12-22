Особенности украинского безвиза — без виз работу не получишь

09.12.2016 15:13:08

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Сбылась мечта украинских патриотов. «Еврокомиссия дала Украине и Грузии безвизовый режим» - новости с таким оптимистичным заголовком появились на сайтах незалежных СМИ в середине дня. Чуть позже стало ясно, что до безвиза пока далеко, но главное препятствие на пути к нему наконец устранено. Комитет по гражданским правам Европарламента нашел таки приемлемый механизм экстренной приостановки безвизового режима, на котором настаивали некоторые члены ЕС, не желавшие широко распахивать двери для украинцев без возможности их захлопнуть в случае чего. Причем среди этих стран были «главные действующие лица» ЕС — Германия, Франция, Италия и Бельгия.

«Если до Нового года не будет безвиза для украинцев, я считаю, надо ввести визовый режим для членов-стран Евросоюза. Пусть платят деньги, сюда ездят за визами.» - кричал накануне с трибуны Верховной Рады лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Видимо, напугал. В ночь на 8 декабря еврокомиссары нашли выход из ситуации. Путем долгих переговоров было решено, что в случае массовых нарушений правил безвизового въезда он может быть немедленно отменен. Теперь для предоставления безвиза Украине и Грузии причин нет. Правда, процесс это — не скорый. Документ теперь должен пройти Европарламент, а потом его должны одобрить в Европейском совете. Так что рано или поздно это случится, и украинцы получат долгожданную возможность посещать Европу без виз. Правда не многие из них догадываются, что на самом деле представляет из себя этот окончательный вариант «широко распахнутых дверей».

Тем украинцам, у которых давно наготове рюкзачок с манатками, чтобы «по свистку» рвануть в Европу в поисках сытой жизни, придется притормозить. Безвизовый режим не дает права на работу и проживание в странах ЕС. Он подразумевает возможность находиться в шенгенской зоне с туристическими, образовательными целями и по делам собственного бизнеса до 90 дней в полгода. Через три месяца страну ЕС придется покинуть. Для права на работу. Как и прежде. Придется получать разрешение и визу. То же самое — на длительный период учебы. Если же гражданин Украины устроится на работу нелегально и будет на этом пойман, то он получит штраф в 3000 евро и ему на пять лет будет запрещен въезд в страны ЕС.

К тому же для безвизового посещения шенгенской зоны при пересечении границы гражданин должен будет представить бронь в отеле, где он остановится, обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности в виде выписки со счета (из расчета 50 евро на каждый день пребывания в стране ЕС). Собственно, это те же самые документы, которые нужны для получения туристической визы в посольствах. Так что цена этой безвизовой победы лишь в 30-40 евро, которые теперь не надо платить за въезд. Но ведь не это главное. А главное то, что Порошенко свое обещание почти выполнил. А вы уж делайте с этим, что хотите.

Почему безвиз на Украине ждут, как манну небесную, поясняет Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ:

- Это особенность национального менталитета украинцев — они любят фантазировать. Не зря такой писатель, как Гоголь, родом именно оттуда. Никто Украине и не обещал отмену трудовой визы. Даже внутри стран Европейского Союза есть определенные требования к предоставлению разрешения на трудоустройство. Для них готовы отменить только сам факт визы, но в Шенгенское пространство их никто принимать не собирался. В любом случае, при пересечении границы гражданам Украины необходимо будет сообщить о цели визита, предоставить обратный билет и справку о доходах, которой они подтвердят наличие средств на существование в странах Европы. Эйфорию от возможной отмены виз массово подогревали украинские СМИ, которые при этом не вдавались в подробности. Теперь же украинцев ждет разочарование от несбывшихся надежд, самими же придуманных.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.