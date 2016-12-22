Донбасс требует от Киева прекратить буксовать в Минске

09.12.2016 15:08:12

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

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Заместитель заведующего отделом Украины

Одной из главных задач республик Донбасса на переговорах в Минске остается давление на Киев, чтобы заставить украинскую делегацию фиксировать все договорённости на бумаге.

Об этом рассказал политолог Денис Денисов, комментируя прошедший в столице Белоруссии очередной раунд переговоров контактной группы.

«Сейчас донецкая и луганская стороны настаивают на том, чтобы действия были зафиксированы на бумаге, потому что Украина часто соглашается на договоренности на словах, а по факту оказывается не так», — сказал Денисов.

По его словам, именно в этом кроется причина того, что переговоры в Минске вновь и вновь заканчиваются без прорывных решений, как это произошло и вчера.

«Встреча в Минске завершилась без каких-либо громких результатов и прорывов. Единственное, что было – это договоренность о водоснабжении ЛНР, и то, там лишь создание группы по реализации этого.

По сути, идет пробуксовка – экономическая группа в очередной раз не собралась, потому что не явились представители украинской стороны, в рамках гуманитарной подгруппы Украины выдвинула очередную инициативу об обмене пленных, категорически отказываясь от обмена всех на всех, как это записано в Комплексе мер по реализации Минских соглашений.

Не говоря уже о подгруппах по политическому урегулировании и безопасности. Ведутся переговоры о новых точках разграничения, но здесь нужно заметить, что даже на первых трех, которые были намечены, договоренности до сих пор не реализованы», — напомнил Денисов.

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