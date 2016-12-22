Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Теннис­ный тур­нир «Боль­шая бес­ко­зыр­ка – 2016»

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
11:41:28
Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
11:39:21
Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
11:19:57
Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
11:18:55
Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
21.12.2016
12:34:58
В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
12:31:56
В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
12:07:46
Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
11:38:31
Украина получит российский газ только по предоплате далее »
20.12.2016
14:01:42
Додон начинает формирование своей команды далее »

Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »

После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »

Обзор событий недели на Украине далее »

Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »

Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »

Об исламской конференции и не только... далее »

Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »

Детали

В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу


09.12.2016 13:10:45

Денис Олегович Денисов

Заместитель заведующего отделом Украины
перейти на страницу автора

В Минске состоялось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Ключевым вопросом повестки дня стала проблема обеспечения водой территории ЛНР и ДНР. Как известно, 1 декабря Киев прекратил подачу воды с Петровского водозабора и более чем вдвое сократил объемы поставок с Западной фильтровальной станции, ссылаясь на отсутствие соответствующей оплаты, фактически лишив доступа к воде тысячи жителей ЛНР. По результатам переговоров, представитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик отметил: «Мы обсуждали сегодня вопросы подачи воды в Луганской области, договорились, что нужно найти правовые и технические средства для решения вопроса в течение недели».

Со своей стороны, украинские представители заявили, что, по результатам консультаций, было решено поручить подгруппе по экономическим вопросам в максимально сжатые сроки организовать подписание протокола, который бы позволил разблокировать работу Попаснянского водоканала на территории Луганской области, который отвечает за подачу воды на неконтролируемые Киевом территории.

Но проблема заключается в том, что подгруппа по экономическим вопросам уже в седьмой раз подряд не может провести заседание по причине неявки украинской стороны.

Основными вопросами касающимися безопасности на прошедших переговорах стали проблемы, связанные с созданием новых участков разведения сил и разминирования вдоль линии соприкосновения сторон, а также ускорения имплементации решений Контактной группы по противоминной деятельности.

В очередной раз украинская сторона повела себя достаточно странно в вопросе обмена пленными, предложив формулу «ограниченного обмена», вместо прописанной в Комплексе мер формулы «всех на всех». Следует особо отметить, что еще в конце сентября, по итогам очередного заседания контактной группы в Минске, было заявлено, что стороны достигли договоренности провести обмен по формуле «всех на всех». Причем, традиционно для себя, украинская сторона еще до обсуждения в Минске активно растиражировала свою инициативу в СМИ, заранее понимая реакцию ЛНР и ДНР.

В то же время, Министр иностранных дел Германии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что к Рождеству обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе состоится.

Относительно политических вопросов, ключевым стало обсуждение «формулы Штайнмайера». Полномочный представитель ДНР Денис Пушилин призвал участников переговорного процесса в ближайшее время хотя бы «документально подтвердить само согласие реализовывать «формулу Штайнмайера»». Такая ситуация сложилась в следствии отсутствия четкой позиции с украинской стороны относительно этого вопроса.

«Характеризуя ситуацию связанную с переговорами относительно политического блока вопросов представитель РФ в Контактной группе, Борис Грызлов отметил: «Во-первых, попытки украинской стороны сконцентрироваться только на вопросах гуманитарного блока и экономики выглядят как действия, направленные на затягивание всего процесса мирного урегулирования». Во-вторых, невозможно решить экономические и гуманитарные вопросы, не решив ключевые моменты, связанные с безопасностью и политической реформой, зафиксированной в Минских соглашениях. В-третьих, пока Киев не объявит амнистию для всех участников событий на юго-востоке Украины, не согласится на формулу обмена пленными «всех на всех», прописанную в комплексе мер, сложно представить прогресс по гуманитарным вопросам. А без отмены экономической блокады отдельных районов Донбасса, введенной Киевом, невозможно продвигаться в решении накопившихся вопросов в экономике».

«Ключом к решению всех этих задач является реализация политического пакета и неукоснительное следование договоренностям в сфере безопасности. Только решив эти вопросы, мы сможем двигаться дальше», - заключил Борис Грызлов.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 21 декабря.

Заседание в Минске проходило на фоне традиционной для Киева забавы по обнаружению «5-й колонны». Так, Юлия Тимошенко предъявила новые обвинения Петру Порошенко, относительно стагнации «Минска»: «Сегодня все зашло в тупик по Минским соглашениям только по одной причине – президент Украины допустил подписание тайных документов в рамках Минских договоренностей, о которых никто ничего не знает, они не обнародованы. Президент завел весь этот переговорный процесс в тупик, потому что на Западе ожидают выполнения его обязательств, а в Украине такие обязательства являются неприемлемыми».

Украинский МИД достаточно вяло отреагировал на подобный выпад: «МИДу ничего не известно о существовании каких-либо тайных договоренностей в рамках Минского формата», - сказала спикер МИДа Марьяна Беца. «Если существуют какие-то тайные договоренности, то и выполняться они должны тайно. А это по определению невозможно, поскольку в Минских договоренностях говорится о деоккупацию Донбасса, о судьбе миллионов украинцев и будущем Украины как государства», - отметила Беца.

Резюмируя, следует отметить, что украинская сторона, увидевшая реальный прогресс в выполнении соглашения о разведении вооруженных сил на линии разграничения и осознавшая необходимость последующего политического шага, фактически отказалась от своих обязательств. Блокируются инициативы, связанные с принятием закона об амнистии, как основополагающего шага в решении проблем гуманитарного спектра, замалчивается проблема экономической блокады осуществляемой Украиной и закономерно мешающей решению огромного количества вопросов экономического блока. Как следствие, в очередной раз можно констатировать низкую интенсивность реализации Минских соглашений и явно недостаточные усилия с украинской стороны для их реализации.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы по теме дня "Донбасс: замороженный конфликт"

Жажда котла. Зачем ВСУ попытались прорваться к Дебальцево

Самые масштабные в этом году боевые действия в Донбассе развернулись 18-21 декабря на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Официально стороны традиционно обвинили в нападении друг друга, однако первые расследования по горячим следам показали, что спецоперацию затеял именно Киев. Чего хотели достичь командиры ВСУ, как разворачивались события и что будет дальше

Украинские силовики бегут от Дебальцево, зализывать раны

Украинские силовики во время неудачной наступательной операции на Дебальцево понесли крупные потери.

Ополченцу Донбасса грозит пожизненное заключение в Латвии

Артём Скрипник от сделок отказался

Что происходит в Дебальцево?

Последние дни были отмечены резкой эскалацией конфликта на Юго-Востоке Украины, особенно на дебальцевском направлении.

Украина устроила провокацию под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год

Украина устроила кровавую провокацию с попыткой прорыва войск под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

Под Дебальцево вторые сутки идут бои

Украина удобряет землю кровью своих граждан

Особо культивируемый на Украине праздник «Святого Мыколая» командование ВСУ, а точнее 54-й отдельной механизированной бригады (командир подполковник Владимир Горбатюк) решило отпраздновать атакой на позиции ополчения ЛНР в районе Дебальцево – населённого пункта, оставившего у карательной армии траурные воспоминания. История зимы 2015 года повторилась, хотя и в меньших масштабах, зимой 2016-го.

Американская тактика ВСУ опять себя не оправдала

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на всем протяжении так называемой «светлодарской дуги» в общем направлении на Дебальцево.

Попытки ВСУ прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево провалились

Порошенко пошел на беспрецедентную подлость

Вчерашний расстрел украинскими военными мирных жителей в пассажирском автобусе на КПП «Майорское» — доказательство беспрецедентной подлости Петра Порошенко, которые продолжает саботировать Минские соглашения, отказываясь прекращать АТО и отводить армию с Донбасса, считает политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2016 Институт стран СНГ.