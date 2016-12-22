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Детали
В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу
|09.12.2016 13:10:45
Денис Олегович ДенисовЗаместитель заведующего отделом Украины
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В Минске состоялось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Ключевым вопросом повестки дня стала проблема обеспечения водой территории ЛНР и ДНР. Как известно, 1 декабря Киев прекратил подачу воды с Петровского водозабора и более чем вдвое сократил объемы поставок с Западной фильтровальной станции, ссылаясь на отсутствие соответствующей оплаты, фактически лишив доступа к воде тысячи жителей ЛНР. По результатам переговоров, представитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик отметил: «Мы обсуждали сегодня вопросы подачи воды в Луганской области, договорились, что нужно найти правовые и технические средства для решения вопроса в течение недели».
Со своей стороны, украинские представители заявили, что, по результатам консультаций, было решено поручить подгруппе по экономическим вопросам в максимально сжатые сроки организовать подписание протокола, который бы позволил разблокировать работу Попаснянского водоканала на территории Луганской области, который отвечает за подачу воды на неконтролируемые Киевом территории.
Но проблема заключается в том, что подгруппа по экономическим вопросам уже в седьмой раз подряд не может провести заседание по причине неявки украинской стороны.
Основными вопросами касающимися безопасности на прошедших переговорах стали проблемы, связанные с созданием новых участков разведения сил и разминирования вдоль линии соприкосновения сторон, а также ускорения имплементации решений Контактной группы по противоминной деятельности.
В очередной раз украинская сторона повела себя достаточно странно в вопросе обмена пленными, предложив формулу «ограниченного обмена», вместо прописанной в Комплексе мер формулы «всех на всех». Следует особо отметить, что еще в конце сентября, по итогам очередного заседания контактной группы в Минске, было заявлено, что стороны достигли договоренности провести обмен по формуле «всех на всех». Причем, традиционно для себя, украинская сторона еще до обсуждения в Минске активно растиражировала свою инициативу в СМИ, заранее понимая реакцию ЛНР и ДНР.
В то же время, Министр иностранных дел Германии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что к Рождеству обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе состоится.
Относительно политических вопросов, ключевым стало обсуждение «формулы Штайнмайера». Полномочный представитель ДНР Денис Пушилин призвал участников переговорного процесса в ближайшее время хотя бы «документально подтвердить само согласие реализовывать «формулу Штайнмайера»». Такая ситуация сложилась в следствии отсутствия четкой позиции с украинской стороны относительно этого вопроса.
«Характеризуя ситуацию связанную с переговорами относительно политического блока вопросов представитель РФ в Контактной группе, Борис Грызлов отметил: «Во-первых, попытки украинской стороны сконцентрироваться только на вопросах гуманитарного блока и экономики выглядят как действия, направленные на затягивание всего процесса мирного урегулирования». Во-вторых, невозможно решить экономические и гуманитарные вопросы, не решив ключевые моменты, связанные с безопасностью и политической реформой, зафиксированной в Минских соглашениях. В-третьих, пока Киев не объявит амнистию для всех участников событий на юго-востоке Украины, не согласится на формулу обмена пленными «всех на всех», прописанную в комплексе мер, сложно представить прогресс по гуманитарным вопросам. А без отмены экономической блокады отдельных районов Донбасса, введенной Киевом, невозможно продвигаться в решении накопившихся вопросов в экономике».
«Ключом к решению всех этих задач является реализация политического пакета и неукоснительное следование договоренностям в сфере безопасности. Только решив эти вопросы, мы сможем двигаться дальше», - заключил Борис Грызлов.
Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 21 декабря.
Заседание в Минске проходило на фоне традиционной для Киева забавы по обнаружению «5-й колонны». Так, Юлия Тимошенко предъявила новые обвинения Петру Порошенко, относительно стагнации «Минска»: «Сегодня все зашло в тупик по Минским соглашениям только по одной причине – президент Украины допустил подписание тайных документов в рамках Минских договоренностей, о которых никто ничего не знает, они не обнародованы. Президент завел весь этот переговорный процесс в тупик, потому что на Западе ожидают выполнения его обязательств, а в Украине такие обязательства являются неприемлемыми».
Украинский МИД достаточно вяло отреагировал на подобный выпад: «МИДу ничего не известно о существовании каких-либо тайных договоренностей в рамках Минского формата», - сказала спикер МИДа Марьяна Беца. «Если существуют какие-то тайные договоренности, то и выполняться они должны тайно. А это по определению невозможно, поскольку в Минских договоренностях говорится о деоккупацию Донбасса, о судьбе миллионов украинцев и будущем Украины как государства», - отметила Беца.
Резюмируя, следует отметить, что украинская сторона, увидевшая реальный прогресс в выполнении соглашения о разведении вооруженных сил на линии разграничения и осознавшая необходимость последующего политического шага, фактически отказалась от своих обязательств. Блокируются инициативы, связанные с принятием закона об амнистии, как основополагающего шага в решении проблем гуманитарного спектра, замалчивается проблема экономической блокады осуществляемой Украиной и закономерно мешающей решению огромного количества вопросов экономического блока. Как следствие, в очередной раз можно констатировать низкую интенсивность реализации Минских соглашений и явно недостаточные усилия с украинской стороны для их реализации.
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