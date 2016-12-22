Юрий Кот: Януковича нужно судить вместе с Порошенко

09.12.2016 13:04:59

Экс-президент Украины Виктор Янукович дал показания по делу о беспорядках на Майдане Незалежности в Киеве зимой 2013–14 годов. Допрос прошел в формате видеоконференции: свои показания Святошинскому районному суду в Киеве Янукович дал, находясь в российском Ростове-на-Дону. Свою оценку выступлению в Януковича в суде дал украинский журналист Юрий Кот.

- Юрий Владимирович, насколько оправданы заявления украинской западной пропаганды Януковича как пророссийском президенте?

- Если говорить о Януковиче, то он, как и в принципе и предыдущие президенты, когда баллотировался на этот пост, безусловно, использовал пророссийские лозунги, ориентируемые прежде всего к русским украинцам, живущим на Украине, советским людям. Но когда они становились президентами. Поэтому называть Януковича пророссийским – это достаточно глупо. Давайте вспомним, как он торговался за ассоциацию с ЕС. Давайте вспомним как украинское общество в течение года буквально в качалось и верило, что Украина нужна ЕС. Потом он сделал разворот на 180 градусов в сторону России. К сожалению, он был не пророссийский, не проевропейский, но и не проукраинский президент. Янукович был проянуковичевский президент. И его интересы не совпадали с интересами избирателя.

- Была ли у здоровых сил Украины какая-то альтернатива Януковичу?

- Была альтернатива Януковичу в виде Анатолия Кушнарева, которого застрелили на охоте. Замечательный был человек и на самом деле очень мудрый. Он пользовался несгораемым авторитетом, и единственный способ устранить его как конкурента для таких как Янукович – это способ его убийства. А вообще если быть честным, украинский народ постоянно заставляли выбирать между плохим и еще худшим. На фоне еще худшего – конечно же такие как Янукович выглядели очень привлекательно. И сегодня кстати если выбирать между Януковичем и Порошенко, безусловно, Янукович выглядит намного привлекательнее для украинского народа, потому что при нем как минимум была какая-то стабильность и рост. Почему-то все пытаются приписывать заслуги роста и стабильности прежде всего ему. Но на самом деле это была вокруг него собравшаяся команда, которая делала все это - Азаров, Юрьев, Олейник и многие другие нормальные мужики, которые были заложниками той риторики, которую избрал лидер партии регионов Янукович. Весь этот рост на Украине до 2013 года, начиная с 2010 года, наблюдался не благодаря Януковичу, а наверное больше вопреки.

- На ваш взгляд победа майдана была неизбежна или все-таки это был результат ошибок президента Януковича? Чем был обусловлен отказ от применения силы против протестующих?

- Могу вам сказать что, конечно же Майдан появился не на пустом месте. Во-первых, действительно благосостояние украинского народа выросло и они начинают желать еще большего. С другой стороны, Янукович и его молодая команда, которая с ним вместе пыталась внедриться в украинскую власть, сделала очень много ошибок, сегодня мы уже можем об этом говорить. Три года назад я об этом не знал, но находясь в изгнании и общаясь с разными людьми, я действительно вынужден признать, что я ошибался в отношении Януковича. Они действительно очень непорядочно себя вели и таким образом умудрились настроить украинский бизнес против себя. Если говорить о майдане, то конечно же майдан можно было закончить, если бы не глупость первых лиц государства и не предательство элит. Потому что его предали его правая рука Левочкин и генералы МВД предали. Ужасно и то, что армия его предала тоже. Украинский народ стоял перед выбором кого защищать. Защищать Януковича люди не хотели. А защищали только те, кто хотел защищать стабильность и институт президентства как таковой. Понимая, что Янукович сегодня, а завтра его не будет и могут прийти здоровые силы. Янукович мог бы остановить все это дело, но не остановил, и даже наоборот наверное раздул пламя этого переворота благодаря не только своей недальновидности, а еще и своей психологии. Ведь так или иначе, он же сиделец. А воровская психология, мягко говоря, противоречит государственной. Потому что для вора всегда государство враг, а люди лохи. Для государства все с точностью наоборот. Это вор враг, а люди это как раз люди, которых оно должно защищать. Собственно он так и действовал, вел переговоры с Ярошем, прочими радикалами, предлагал им деньги. Но в результате они его кинули по всем воровским законам. Он мог остановить майдан, но вместо этого он остановил Беркут 13 января, когда он погнал майданщиков. Есть такая информация что поступил звонок от Байдена где были угрозы Януковичу, что будут блокированы его счета, и он, безусловно, сделал выбор в сторону собственного благополучия, а не в сторону благополучия страны и народа. Ну и плюс еще не забывайте, что так или иначе, короля играет свита. Окружение, которое было вокруг него – это Анна Герман, тоже еще та львовская «панянка». Они все вдували в его уши, что по-другому делать нельзя, и нужно только так. Он, к сожалению, оторвался от земли, от народа, от реалий и начал играть какую-то свою невообразимую игру. Зачем он обратился там к Владимиру Владимировичу Путину, находясь на территории Российской Федерации, о помощи? Неужели этого нельзя было сделать тогда, когда он был в Киеве? А так он уже покинул страну. Т. е. это как раз тот капкан, в который он попал, когда давал свои свидетельские показания, ему вынесли подозрение в госизмене. Для этого все и использовалось. Теперь благодаря тому, что он недалекого ума человек и его адвокаты очевидно тоже, потому что они никак не отреагировали в ситуации, когда нужно было остановить судебное заседание. Надо было сказать «Стоп! Новые обстоятельства. Мы отказываемся дальше участвовать». Что он дальше делает? Он: «Ну, я согласен». И адвокат берет и принимает в Киеве документ. Он не имел права этого делать. И сейчас будет разыгрываться совершенно другая история.

- Выступая в суде, Янукович еще раз как бы подтвердил известные и не раз им сказанные слова о том, что он и сейчас бы сделал все возможное, чтобы остановить кровь на майдане. Является ли кровь Донбасса прямым продолжением «пацифизма» власти?

- Гражданская война, которая сегодня идет в моей стране – это прежде всего дело рук власти Януковича. Для остановки майдана не надо было никого убивать. Достаточно было просто арестовать зачинщиков госпереворота. Ярчайший пример – Эрдоган. И тогда вся страна так или иначе была бы приведена в порядок. Да, у него могли бы быть личные проблемы с санкциями, но у народа не было бы этих проблем, страна не была бы раздираема уже 3 года гражданской войной. Не было бы этого сумасшедшего обвала экономики, отвратительных и провокационных отношений с нашим ближним соседом и лучшим другом русским народом. Его нужно судить вместе с Порошенко, потому что все происходящее - это, прежде всего причина его попустительства, его недальновидности, это, в конце концов, преступление перед украинским народом. Просто если у Порошенко преступление лежит в криминальной плоскости, то у Януковича в моральной. И что лучше здесь – я не знаю. Если Янукович настолько верующий человек, если он действительно думает боге и то что будет потом, я думаю, что ему нужно очень серьезно садиться в монастырь замаливать грехи, потому что бог такие вещи не прощает.

- В суде Янукович не привел никаких фактов, которые бы обличали нынешний киевский режим за преступления на Майдане. Они ему неизвестны или же он надеется как-то договориться с властями в Киеве?

- Для того, чтобы понять действия Януковича, нужно понять что это за человек. Факты конечно же у него есть. Эти факты он не показал, а просто попугал. Для чего? Вероятнее всего для того чтобы на Украине не трогали его бизнес. Потому что они же все там одним миром помазаны и все связаны между собой. У каждого из них на каждого лежит своя папочка компромата. Он прекрасно это понимает, что доставая свою папочку на них, они достанут свою на него. Соответственно им проще сыграть в договорняк.

- Все-таки не напрямую, конечно, но прозвучали обвинения в адрес таких людей как Левочкин, Тигипко, Фирташ, почему именно эти фамилии всплыли?

- Я ничего не могу сказать про Фирташа и Тигипко, на 100%. Но я точно могу сказать, что Левочкин в этом деле замазан, потому что уже 30-го числа, я писал об этом в своем блоге а именно, что Левочкин отдал приказ через Попова начать разгон Майдана. Поэтому конечно же Левочкин к этому причастен. И тогда, я вам напомню, что Левочкин после разгона Майдана, демонстративно принес заявление на стол – я устал, я ухожу, я не буду участвовать. Заявление, кстати, Янукович тогда не принял. Я знаю, что прозвучала фраза – нет, дорогой, ты сейчас натворил дел - ты сейчас и будешь отрабатывать. Если говорить о Фирташе, конечно же Фирташ причастен к Майдану, он тоже был одним из его отцов-основателей и финансистов, финансовых мешков Майдана, но посмотрите как сейчас поменялась его риторика, как он начал подмазываться к России, находясь пока что в Австрии. Я думаю, что этот хитрый лис в любом случае выкрутится. О Тигипко я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я не изучал эту тему. У меня даже в поле моего зрения его фамилия не звучала.

- Зачем вообще на ваш взгляд, Янукович решил давать показания в суде? Он надеется, что у него будет какое-то политическое будущее на Украине? На что он надеется?

- Янукович все еще считает, что он президент Украины и что его на Украине поддерживают. Он так и не понял, что его не то, чтобы не поддерживают, его как ненавидели, так и ненавидят те противники, которые были 3 года назад. Но еще больше ненавидят те, кто его поддерживал. Потому что он всех предал. Зачем он вышел в эфир? Я думаю, здесь сыграла отчасти и гордыня. С другой стороны, он чувствует, что время меняется и он хочет быть причастен к тем событиям, которые грядут. С другой стороны, опять же короля играет свита, и его окружение очевидно его к этому подтолкнуло. Они сделали катастрофический шаг тем, что они приняли это обвинение в госизмене, потому что это прежде всего обвинение Российской Федерации и Януковича. Чем это закончится? Я думаю, что на месте Януковича сейчас самое правильное, что можно было бы сделать – это еще раз выйти, но только по-настоящему, чего все наверное и ждут, и как православный человек, сказать: «Люди добрые, грешен, виноват. Я столько делов натворил. Простите меня, пожалуйста». Встать на колени и уйти в небытие. Это наверное самое главное, что бы он мог сейчас сделать. Ему ни в коем случае, нельзя дальше участвовать в этом процессе. Потому что процесс идет не против него, и не против беркутят, сейчас начался процесс, причем европейского уровня, против России. И тот, кто этого не понимает – он просто недалекого ума человек.

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