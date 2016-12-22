Можно ли было сохранить Советский Союз? Поединок от 8.12.2016

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Фрагмент программы "Поединок" с участием заместителя руководителя Института стран СНГ Игоря Шишкина.









Ровно 25 лет назад Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали "Беловежские соглашения". Они зафиксировали распад СССР и создание на его базе СНГ. Уже четверть века не утихают споры: можно ли было сохранить Советский Союз? Тогдашние лидеры России, Украины и Белоруссии – предатели или люди, спасшие огромную страну от большой крови? Они украли у нас родину или подарили свободу? Мог ли Горбачев остановить разрушение? На поединок вызываются писатель, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов и президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.