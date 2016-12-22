Затерянные в содружестве

09.12.2016 11:16:05

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Распад Советского Союза — крупнейшая геополитическая катастрофа конца ХХ века. Последствия Беловежских соглашений будут ощущаться еще долгие годы. В истории России это одна из самых трагических страниц, сопоставимая с ущербом от двух мировых войн.

Беловежские документы построены на обмане: людей дезориентировали, запутали — предложили им в качестве «отступного» Содружество независимых государств, представив его как более совершенную форму интеграции. Это было неправдой с самого начала. Ельцин в борьбе за власть не учитывал национальных интересов собственно России, а они, безусловно, состояли в сохранении Советского Союза. Критически важной являлась позиция Украины. В отличие от других республик, таких как Латвия, Литва, Эстония, Молдова или Грузия, чье участие в Союзе не было критически важным для сохранения государства, роль Украины в этом была очень велика. Однако двуличие ее политиков подтолкнуло к тому, чтобы всерьез рассматривать возможность выхода этой республики из СССР. А затем и другие последовали по кривому пути, подменив настоящую интеграцию в рамках Советского Союза эрзацем в виде СНГ.

Можно сказать, что теперь соседям приходится расплачиваться. Но я не злопамятный человек и не хотел Украине той судьбы, которую она сейчас переживает. На протяжении многих лет предупреждал о последствиях ее политики, честно говорил, что помогло бы избежать негативного сценария. Но украинские политики постоянно отвергали такого рода советы. А их носителей, в частности меня, не раз объявляли нежелательной персоной. Я и сейчас персона нон грата на Украине. Эти люди завели страну в тупик. Потеряли территории и продолжат их терять — если не в ближайшей перспективе, то в среднесрочной и долгосрочной точно. Сегодня Украина стоит на грани распада. И это приговор тем, кто в течение всех 25 лет руководил бывшей союзной республикой.

Что касается Ельцина, то он, конечно, испытывал комплекс вины. И не только в конце жизни, но и уже в 90-е годы. Он не мог не понимать своей роли в развале Союза, однако на людях старался не подавать виду. Сегодня его соратники и единомышленники, кто разделял линию на распад страны, пытаются нас убедить, что это была форма заботы об интересах России. Но такая «забота» привела к крупнейшему в истории разделению русского народа. Когда в одночасье 25 миллионов одних только русских, чьего мнения даже не спросили, лишились исторической родины и оказались в других государствах. И в течение всего прошедшего периода во многих частях бывшего Советского Союза с трудом справляются со своей новой судьбой.

Ельцин как президент России из-за Беловежья стал очень уязвим для шантажа со стороны новых правящих элит бывших советских республик. Развалив Советский Союз, он не хотел прослыть могильщиком СНГ. Его шантажировали и украинцы, и грузины, и другие, требуя уступок в двусторонних отношениях, льготных цен на энергоносители. А иначе, дескать, выйдем из СНГ. В результате Борис Николаевич часто приносил в жертву конкретные интересы России. Отворачивался от соотечественников в Абхазии, Осетии, Приднестровье. И все для того, чтобы не раздражать правящие круги в Грузии, Молдавии или на Украине, которые в конце концов сами зашли в тупик в попытке построить исключительно мононациональные государства.

Нельзя забывать и о роли Горбачева. Кстати, с ним можно сравнить Януковича, чьи показания киевскому суду из Ростова сделали сходство очевидным. По сути, они исполнили одну и ту же роль. Только один в масштабах Союза, а другой — Украины. Своим малодушием и непоследовательностью, неумением и непониманием происходящего свергнутые президенты фактически предали огромное количество доверившихся им людей. И умыли руки, как Понтий Пилат.

Наши геополитические противники аплодировали всем этим процессам. Поэтому западные лидеры и любят таких, как Михаил Горбачев (с Януковичем немного другая история, но только потому, что он не подписал Соглашение с ЕС). Внешне они, как президент Джордж Буш-старший, конечно, соблюдали правила приличия, в годы развала Советского Союза даже советовали поддержать Горбачева и «обновленный» СССР. Но теперь, когда секреты раскрыты и написаны мемуары разными участниками событий, мы знаем, как ликовали в бункере Совета нацбезопасности США оттого, что извечный противник и конкурент, наш СССР, так бездарно сходит со сцены.

О том, что Беловежские соглашения нелегитимны и неконституционны, говорят по сей день. Однако оспаривать их уже не имеет смысла. Многое в истории не было юридически безупречно обосновано. Если бы все действия политиков разных эпох были безукоризненными с правовой точки зрения, то история бы остановилась. Не распался бы не только Советский Союз, но и Римская империя. В том-то и дело, что периодически в истории насилие пробивает себе дорогу. В результате происходит смена эпох, формаций. Сожалениям по поводу нелегитимности Беловежских соглашений часто предаются коммунисты, которые в 1996-м даже денонсировали их в Государственной думе. Но все это плач по отрезанным волосам. Он ничего не дает, только провоцирует злопыхательство в адрес России, ерничество, попытки обвинить нас в желании восстановить давно утраченный Советский Союз. Мы живем в другой реальности — это надо признать. Стремиться к интеграции необходимо, но она теперь будет идти не в тех формах, что существовали до 1991 года. И с этим приходится считаться.

Евразийская интеграция порой буксует из-за того, что Российская Федерация переживает трудности роста и выбрала путь независимого самоопределения, что так ярко проявилось в 2014-м. Партнеры по Евразийскому союзу дистанцируются от нас, когда Россия вступает в конфликт. Белоруссия и Казахстан, например, не последовали за нами в признании Абхазии и Южной Осетии, не поддержали ни общую оценку ситуации на Украине, ни возвращение Крыма в частности. Да, конечно, они остаются нашими союзниками, но сегодня мы не можем полностью полагаться на их поддержку в сложные моменты. Ничего страшного, все постепенно встанет на свои места. Мы должны принять принцип: чтобы требовать большего от союзников, нужно больше им давать и не стесняться вести пропаганду, как Запад. А пока мы далеко не всегда на это способны.

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