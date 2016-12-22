Россия и НАТО: есть ли шанс на улучшение отношений?

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Круглый стол на тему: "Россия и НАТО: есть ли шанс на улучшение отношений?". 6–7 декабря главы МИД 28-ми стран-членов НАТО провели в Брюсселе плановую встречу, где среди прочих вопросов состоялось обсуждение отношений с Россией спустя 2,5 года после "заморозки" сотрудничества. Уровень непонимания и недоверия в отношениях России и НАТО до настоящего времени продолжает нарастать. При этом все больше западных военных экспертов склоняются к тому, что НАТО следует признать наличие общих с Россией интересов и стимулировать их развитие.Какая тенденция в итоге возобладает среди государств-членов Североатлантического альянса в ближайшей перспективе? Об итогах министерской встречи, о принятых на ней решениях, об их влиянии на перспективы пока еще "не размороженного" диалога Россия – НАТО шла речь в рамках круглого стола.— заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор (в отставке) Павел ЗОЛОТАРЕВ;— заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, вице-президент Российской ассоциации европейских исследований Дмитрий ДАНИЛОВ;Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.