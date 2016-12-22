Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Религия
Информ-напалм жгёт напалмом!
|08.12.2016 13:37:04
Украинские хакеры с сайта "Информ-напалм", связанного с сайтом "Миротворец" Антона Геращенко, и впрямь жгут напалмом!
Они заявляют, будто вскрыли почту Кирилла Фролова, и в "доказательство" вывесили нарезку каких-то текстов, строя при этом конспирологические теории о том согласно данных почтового ящика Фролова, "подрывная деятельность против Украины была развернута РФ практически сразу после распада СССР" и "все это время за счет государственного бюджета Российской Федерации на Украину оказывалось деструктивное влияние", а сам Кирилл Фролов чётко следовал " тайной доктрине дестабилизации ситуации в Украине", и вообще серый кардинал российской политики на украинском направлении! Уважают!
Дорогие господа укропы!
Спасибо вам за люто-бешеный пиар Кирилла Александровича!
Мы, конечно же, и так знали, что наш Кирилл Фролов - великий человек, но такая вот "уважуха" с вашей стороны дорогого стоит! С нас - бутылка перцовой!
"Разоблачение" покойного о.Димитрия Познанского - это сильно. Кстати, как рассказывал мне Кирилл Фролов, ему незадолго до смерти отец Димитрий повинился в том, что на него СБУ, при участии Зуева и Драбинко, было оказано давление, дабы о.Димитрий публично выступил против Фролова с оскорблениями, что он и сделал.
Ваша "нарезка" выдернутых из контекста фраз и текстов ничего не доказывает, кроме вашей никчемности.
Мы знаем, к чему вы затеяли этот балаган. Это попытка собрать "улики" против главы пресс-службы УПЦ Василия Анисимова, публично разоблачившего "Киевский патриархат" и лично анафемата М.Денисенко за вербовку боевиков в террористические структуры Басаева.
Анисимов, как независимый от укрофашистов голос церковной прессы, для вас опасен, и вы хотите его устранить (возможно, с помощью ареста).
Вы хотите устранить и Новинского, чтобы затем расправиться с Блаженнейшим Онуфрием, с владыкой Антонием (Паканичем), с владыкой Ионафаном (Елецких).
Не выйдет у вас ничего!
Дьякон Игорь Голиков, Орловская митрополия