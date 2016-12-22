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Донбасс: замороженный конфликт

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Рубрика / Религия

Информ-напалм жгёт напалмом!


08.12.2016 13:37:04

Украинские хакеры с сайта "Информ-напалм", связанного с сайтом "Миротворец" Антона Геращенко, и впрямь жгут напалмом!

Они заявляют, будто вскрыли почту Кирилла Фролова, и в "доказательство" вывесили нарезку каких-то текстов, строя при этом конспирологические теории о том согласно данных почтового ящика Фролова, "подрывная деятельность против Украины была развернута РФ практически сразу после распада СССР" и "все это время за счет государственного бюджета Российской Федерации на Украину оказывалось деструктивное влияние", а сам Кирилл Фролов чётко следовал " тайной доктрине дестабилизации ситуации в Украине", и вообще серый кардинал российской политики на украинском направлении! Уважают!

Дорогие господа укропы!

Спасибо вам за люто-бешеный пиар Кирилла Александровича!

Мы, конечно же, и так знали, что наш Кирилл Фролов - великий человек, но такая вот "уважуха" с вашей стороны дорогого стоит! С нас - бутылка перцовой!

"Разоблачение" покойного о.Димитрия Познанского - это сильно. Кстати, как рассказывал мне Кирилл Фролов, ему незадолго до смерти отец Димитрий повинился в том, что на него СБУ, при участии Зуева и Драбинко, было оказано давление, дабы о.Димитрий публично выступил против Фролова с оскорблениями, что он и сделал.

Ваша "нарезка" выдернутых из контекста фраз и текстов ничего не доказывает, кроме вашей никчемности.

Мы знаем, к чему вы затеяли этот балаган. Это попытка собрать "улики" против главы пресс-службы УПЦ Василия Анисимова, публично разоблачившего "Киевский патриархат" и лично анафемата М.Денисенко за вербовку боевиков в террористические структуры Басаева.

Анисимов, как независимый от укрофашистов голос церковной прессы, для вас опасен, и вы хотите его устранить (возможно, с помощью ареста).

Вы хотите устранить и Новинского, чтобы затем расправиться с Блаженнейшим Онуфрием, с владыкой Антонием (Паканичем), с владыкой Ионафаном (Елецких).

Не выйдет у вас ничего!

Дьякон Игорь Голиков, Орловская митрополия

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