В Минске прошел съезд Белорусского общественного объединения «Русь»

08.12.2016 12:56:32

В настоящее время в Республике Беларусь ведут свою деятельность более двух тысяч общественных объединений различной направленности, но лишь у немногих из них интересы распространяются на сферы белорусско-российской интеграции и Русского мира. Семнадцать таких объединений образуют Координационный совет белорусских организаций российских соотечественников (КСР).

Следует заметить, что согласно законодательству Российской Федерации к категории российских соотечественников себя при желании может отнести любой гражданин Республики Беларусь, т.к. каждый из них или был в свое время гражданином СССР, или является потомком по прямой линии советских граждан или подданных Российской империи.

Поэтому неудивительно, что большинство членов русских организаций, входящих в КСР являются белорусами по национальности. Важно подчеркнуть, что русские организации в Белоруссии являются не землячествами выходцев из Российской Федерации, а общественными объединениями, деятельность которых направлена, в первую очередь, на восстановление и укрепление общерусского самосознания у восточнославянского населения республики, популяризацию идеи Русского мира, поддержку белорусско-российской интеграции.

Одной из таких русских организаций в Республике Беларусь является Белорусское общественное объединение «Русь», ведущее свою деятельность с 2000 года. БОО «Русь» имеет отделения в Минске, областных центрах, ряде районных городов и других населенных пунктах.

Удачной формой работы являются действующие в рамках БОО «Русь» внутриобщественные подразделения по направлениям деятельности: Этнокультурное товарищество «Казаки Святой Руси», Клуб древнерусских ратоборств «Берсерк» (Витебск), Литературный клуб «Русское слово» (Гродно), Славянская этнографическая студия «Сияние» (Минск), Славянский туристско-экологический клуб «Солнечный круг» (Минск), Славянский экологический центр «Лад» (Кобрин) и некоторые другие.

В своей культурно-просветительской деятельности БОО «Русь» активно взаимодействует с Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь--Российским центром науки и культуры и Представительством Московского центра международного сотрудничества в Республике Беларусь «Дом Москвы в Минске».

3 декабря в Минске состоялся очередной съезд БОО «Русь», на котором были подведены итоги работы организации за предыдущие четыре года, произведены перевыборы руководящих и контрольно-ревизионных органов объединения, намечены планы на будущее. В начале съезда с приветственным словом выступила и.о. руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Н.А. Авралева, которая отметила существенный вклад Белорусского общественного объединения «Русь» в укрепление белорусско-российского культурно-цивилизационного единства, в дело становления Союзного государства, а также плодотворную работу БОО «Русь» в рамках КСР.

В ходе съезда состоялось заинтересованное обсуждение вопросов, связанных с положением русского языка и русской культуры в Республике Беларусь. Всего выступило более десяти делегатов и гостей съезда. Выступающие отмечали, что вопреки тому, что русский язык имеет статус государственного в Республике Беларусь, является родным языком, по крайней мере, для половины населения Белоруссии и языком повседневного общения практически для всех белорусских граждан в последнее время наметилась линия на ограничение сферы употребления русского языка.

Такие веяния не отвечают ни исторической правде, ни интересам белорусско-российской и, в целом, евразийской интеграции. Ведь русский язык для Белой Руси не просто средство всеохватного общения, а один из столпов национального самосознания белорусского народа и только в литературной форме существует на нынешних белорусских землях более тысячи лет. Вызывает вопросы и в значительной степени предвзятое и несправедливое отношение белорусских чиновников от культуры и образования к белорусским писателям, творящим на русском языке. Выступающие отмечали, что предстоит сделать еще немало усилий на пути упрочения в белорусском обществе идеи Русского мира как цивилизационного сообщества восточнославянских и других народов Северной Евразии.

Председателем Белорусского общественного объединения «Русь» был вновь избран Корда Иван Михайлович.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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