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Детали
СНГ выполнило задачу мягкого развода стран после распада СССР
|08.12.2016 12:26:32
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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8 декабря 1991 года в Вискулях главы России, Украины и Белоруссии подписали «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». Это стало одним из последних, но решающих ударов по Советскому Союзу.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.
-СНГ существует, хотя, конечно, оно не стало тем, что планировали 25 лет назад. Тем не менее, на основе Содружества сформировались первичные элементы интеграции. Примеры тому Зона свободной торговли, ОДКБ и Евразийский союз. Не стоит недооценивать тот факт, что безвизовое пространство СНГ реально функционировало. Так что СНГ живет не зря, хотя уже и успело состариться и не играет решающей роли на постсоветском пространстве. Задачу мягкого развода постсоветских государств оно выполнило и заложило основу для реинтеграции тех, кто к этому стремится.
Каково будущее СНГ? На ближайшую перспективу я не вижу причин для юридического расформирования Содружества, хотя ничего исключать нельзя. Брекзит это доказал.
Комментарии
08.12.2016 23:06:39 Комментарий от Юра Ветров(Vetrov)
СНГ только на словах, какой от него толк сейчас
08.12.2016 23:07:22 Комментарий от Юра Ветров(Vetrov)
СНГ только на словах, какой от него толк сейчас?